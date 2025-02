Viatura da PM capota durante atendimento em avenida de Aracaju

Uma viatura da Polícia Militar (PMSE) capotou na manha desta quinta-feira (06) na avenida José Carlos Silva, no conjunto Orlando Dantas, em Aracaju, após atendimento a uma ocorrência de violência domestica.

Em seguida, os policiais informaram que a vítima disse o local onde se encontrava o agressor, e a viatura seguiu para o local indicado, porém ao precisar desviar de um ônibus que freou bruscamente, o condutor da viatura perdeu o controle do veículo, colidiu com uma estrutura de proteção de concreto no canteiro central da via e acabou capotando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada ao hospital com ferimentos. Os policiais envolvidos no acidente também receberam atendimento médico, sendo todos avaliados com lesões leves.

Foto redes sociais