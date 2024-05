Viaturas da Polícia Militar se envolvem em acidente na rota do Sertão

Duas viaturas da Polícia Militar de Sergipe se envolveram em um acidente na manhã desta terça-feira (07) na rodovia SE-175, a “Rota do Sertão”.

As informações passadas pela PM são de que um caminhão estava quebrado e sem sinalização na rodovia, acabou provocando o acidente. “As viaturas que estavam em comboio com destino a Aracaju tiveram que sair da pista para não colidirem no fundo do caminhão”, informou a PM.

A PM informou ainda que nenhum policial ficou ferido, sendo registrado apenas danos materiais nos veículos.

Foto: PM-SE