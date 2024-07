VIDEOMONITORAMENTO DO CIOSP FLAGRA HOMEM FURTANDO FIAÇÃO DE POSTE NA REGIÃO CENTRAL DE ARACAJU

Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar fios de um poste no bairro São José, na região Central de Aracaju. O caso foi divulgado nesta sexta-feira (26).

De acordo com as informações policiais, a equipe da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) foi acionada após o videomonitoramento do Ciosp identificar o furto, entre a rua Vila Cristina e a avenida Augusto Maynard.

Quando a equipe policial chegou ao local, os militares identificaram o suspeito, ainda com o material furtado de um poste.

Diante do flagrante do furto de fiação, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

Com informações da PM/SE