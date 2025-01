VIDEOMONITORAMENTO CIOSP LEVA PM PRENDER SUSPEITO DE FURTAR TV EM AGÊNCIA BANCÁRIA NO CENTRO DE ARACAJU

Com o Videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), equipes da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam em flagrante um homem suspeito de furtar uma televisão de uma agência bancária localizada no Centro de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os operadores do Ciosp identificaram o momento em que o homem entra na agência bancária e sai levando um aparelho televisor do local.

Com as características do suspeito, o Ciosp repassou as informações em tempo real para as equipes policiais que estavam mais próximas do local da ocorrência.

O homem foi encontrado pelos policiais militares, e o televisor foi recuperado. O suspeito e o bem que havia sido furtado foram encaminhados à Central de Flagrantes.

