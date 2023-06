Videomonitoramento do Ciosp possibilita que PM prenda mulher por roubo no Terminal do Mercado, em Aracaju. Veja o védeo

Como resultado do videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), policiais da 6º Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam uma mulher em flagrante por roubo na região do Terminal de Ônibus do Mercado, na região central de Aracaju. O fato ocorreu no último dia 1º de junho e foi divulgado nesta quarta-feira (7).

De acordo com as informações policiais, as câmeras de segurança pública registraram o momento em que duas mulheres se aproximam de um homem, anunciam o roubo e levam pertences da vítima. Em seguida, elas caminham tranquilamente saindo do terminal pela área de estacionamento localizado ao lado da estação de ônibus do transporte coletivo da capital.