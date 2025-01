VOLTA ÀS AULAS EXIGE A ATENÇÃO E CUIDADOS DOS PAIS E RESPONSÁVEIS PARA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS

Com a volta às aulas e retorno à rotina escolar, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) reforça que a segurança deve estar em primeiro lugar tanto na escolha do transporte, quanto no deslocamento diário e no respeito às legislações de trânsito.

Dentre as principais recomendações, estão o uso de equipamentos que garantam a segurança no transporte das crianças, o respeito às leis de trânsito e a utilização da faixa de pedestres para a travessia.

De acordo com o sargento Thiago Damasceno, coordenador de educação para o trânsito do BPTran, o propósito das orientações é alertar pais e responsáveis sobre a segurança no trânsito para o cuidado com as crianças no período escolar. “A gente percebe, na volta às aulas, o não cuidado dos pais ao levarem os filhos para as escolas”, contextualizou.

Transporte de crianças

No tocante às orientações para o transporte seguro de crianças, o coordenador de educação para o trânsito do BPTran elencou equipamentos que devem estar presentes nos veículos. “Bebê conforto, assento de elevação e cadeirinha, pois temos identificado o não uso desses equipamentos que servem para proteger as crianças no trânsito”, especificou o sargento.

Quando o transporte de crianças para as escolas é contratado, o sargento Thiago Damasceno ressaltou que os pais e responsáveis precisam verificar se os condutores são habilitados e se a documentação do veículo está regular. “Mas também se o transporte está credenciado nos órgãos municipais de trânsito”, orientou o coordenador para o trânsito.

Sinal vermelho

Ainda dentro dos veículos, é imprescindível o cuidado com a sinalização de trânsito, como o sinal vermelho, conforme evidenciou o sargento Thiago Damasceno. “Nas escolas, as crianças enfatizam muito que os pais, lamentavelmente, não respeitam a sinalização, especialmente o sinal vermelho”, comentou.

Faixa de pedestres

Já do lado de fora dos veículos, a recomendação é voltada à travessia segura. “A gente também observa o não uso da faixa de pedestres, e que há pais e responsáveis que param em fila dupla, levando à travessia das crianças no meio da rua, podendo ocorrer um sinistro de trânsito”, revelou o coordenador de educação para o trânsito do BPTran.

Além de utilizar a faixa de pedestres, a recomendação é que as crianças atravessem ruas e avenidas somente acompanhadas de um adulto. “Pela altura do adulto, a visibilidade da movimentação do trânsito é maior, evitando sinistros de trânsito”, finalizou o sargento Thiago Damasceno, integrante do BPTran.

