Yandra: “Maria do Carmo era defensora dos mais pobres e deixa um enorme legado

Neste sábado, 31, Sergipe perdeu uma de suas figuras políticas mais emblemáticas. Aos 83 anos, faleceu a ex-senadora Maria do Carmo Alves, após descoberta recente de um câncer.

Em respeito à memória de Maria do Carmo, Yandra anunciou o cancelamento de toda a sua agenda de compromissos deste domingo, 1º de setembro. Em um comunicado emocionado, Yandra ressaltou a importância da ex-senadora na política sergipana e brasileira, destacando sua trajetória como a primeira mulher eleita senadora por Sergipe e a única a cumprir três mandatos consecutivos no Senado Federal.

“Hoje é um dia muito triste para todas as sergipanas e sergipanos. Dona Maria nos deixou. Em luto e respeito a esta mulher que deixa um enorme legado como primeira senadora eleita por Sergipe e uma defensora dos mais pobres, estamos cancelando toda a nossa agenda deste domingo. Agora é hora de prestar toda a nossa solidariedade à família. Que Deus console os corações de todos”, lamentou Yandra.

Maria do Carmo Alves foi pioneira na conquista de espaços para as mulheres na política. Formada em direito pela Universidade Federal de Sergipe, iniciou sua carreira política em 1998, sendo eleita senadora pelo estado de Sergipe na legenda do PFL (hoje União Brasil). Durante sua trajetória, Maria do Carmo se destacou por defender causas relacionadas à educação, direitos das mulheres e combate à violência doméstica.

A ex-senadora, viúva do ex-governador João Alves, deixa um legado de dedicação ao serviço público e à população sergipana, especialmente aos mais vulneráveis. Sua contribuição será eternamente lembrada pelos sergipanos que, assim como Yandra, rendem homenagens à sua memória.

Da assessoria