A briga de Mitidieri com os professores só deseduca a juventude

Por Adiberto de Souza

A desnecessária briga travada pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), com os professores não contribui em nada para a melhoria da educação. Ao contrário, ajuda a deseducar a juventude. Não basta inaugurar novas escolas com ar refrigerado se os educadores continuarem sendo mal remunerados, com poucas oportunidades de crescimento e sem a permanente valorização da carreira. Antes de Mitidieri, vários outros gestores sergipanos tentaram silenciar o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese) e deram com os burros n’água. Diferente de outras categorias de servidores públicos, os professores têm consciência da luta por uma educação de qualidade e o grito deles reverbera entre os estudantes e a população, desgastando ainda mais o Executivo. Portanto, alguém precisa dizer ao governador que, ele concordando ou não, a disposição dos professores em lutar por melhorias é uma prática docente que se constitui em um engajamento político contra a precarização da profissão, a violência, a infraestrutura ruim de algumas escolas, ét cétera e tal. E isso, admitamos, deve ser aplaudido por todos que defendem uma educação de qualidade para a juventude sergipana. Simples assim!

Estranho silêncio

Já perceberam como o governo de Sergipe silencia sobre as notícias ruins? Agora mesmo os auxiliares do governador Fábio Mitidieri (PSD) enfiaram as cabeças na areia para não falar sobre a paralisação da fábrica de fertilizantes Heringer, localizada no município de Rosário do Catete. Segundo a empresa, essa drástica decisão foi tomada após dois trimestres seguidos com redução nas vendas. Para se ter uma ideia dos prejuízos causados pela paralisação, cada navio com cerca de 10 mil toneladas de matérias primas para a Heringer pagava algo em torno de R$ 700 mil para aportar, por dois dias, no Porto de Sergipe. Sem falar, claro, no crescimento do desemprego. Misericórdia!

Contra Emília

E a deputada estadual Linda Brasil (Psol) disse o diabo da candidatura de Emília Corrêa (PL) à Prefeitura de Aracaju. Segundo a distinta, a prefeiturável representa “um projeto político de extrema direita que se esconde por trás de um discurso assistencialista, fantasioso, mentiroso, que tenta iludir as populações mais vulnerabilizadas”. E Linda prosseguiu afirmando que o projeto de Emília “reúne o que há de mais asqueroso e perverso da política sergipana. Aracaju não merece esse retrocesso”, alertou. Home vôte!

Vítimas da fome

Quase 40% dos brasileiros sentem falta de algum tipo de alimento em casa e 90% perceberam o agravamento da fome no país durante o governo Bolsonaro. É o que revela um estudo do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. A pesquisa mostra que a doação de alimentos é a ação solidária mais comum entre brasileiros: cerca de 50% realiza este tipo de atitude social e 64% da população conhece alguém que precisou receber doações de cestas básicas no último ano. Só Jesus na causa!

Mesa reeleita

A Assembleia Legislativa reelegeu, ontem, a sua Mesa Diretora para o 2º biênio (2025-2027) da atual Legislatura. O pleito ocorreu em atendimento a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra a reeleição da Mesa fora do prazo legal. Apenas o deputado Luizão Donatrampi (União) não votou porque está viajando. Foram reeleitos Jeferson Andrade (PSD) -presidente; Garibalde Mendonça (PDT) – vice; Luciano Bispo (PSD) – 1ª secretário; Marcelo Sobral (União) – 2º secretário; Carminha Paiva (Republicanos) – 3ª secretária e Georgeo Passos (Cidadania) – 4º secretário.

Agradecendo apoio

O prefeito eleito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), foi a São Paulo agradecer ao presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, pelo apoio que recebeu dele durante a campanha eleitoral. O futuro gestor lagartense se disse feliz por ser um dos 26 prefeitos eleitos pelo PSD em Sergipe e um dos 882 do Brasil. As eleições deste ano em Lagarto foram disputadíssimas. Sérgio obteve 51,21 % dos votos, contra 46,55 % dados à sua adversária Rafaela Ribeiro (Republicanos), derrotando o grupo político liderado pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos). Aff Maria!

Fim das filas

E o candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), tem destacado que o seu plano de governo contempla a construção de novas creches e a ampliação de outras para resolver o problema da falta de vagas. Segundo o distinto, as novas unidades serão construídas em bairros onde há o maior déficit, a exemplo do 17 de Março, Santa Maria, Bugio, Olaria, Japãozinho, Soledade, Mosqueiro e Areia Branca, Siqueira Campos e Santos Dumont. Ah, bom!

Compra de votos

A candidata a de Aracaju, Emília Corrêa (PL), disse que está preocupada com a compra de votos agora no 2º turno das eleições. A ilustre tem razão se de preocupar, pois a compra de consciência ainda é uma realidade entre nós. Pesquisa mostra que 28% dos entrevistados revelaram ter conhecimento ou testemunhado essa prática ilegal. A consulta apurou ser pequena a percepção do eleitor de que a compra de votos é um crime. Pior é que esses mesmos suplicantes que vendem os votos vivem falando mal dos políticos corruptos. Desconjuro!

Walter Franco, o enigmático!

O empresário Walter Franco concedeu, ontem, uma entrevista à TV Atalaia sobre as eleições de Aracaju. Veja, abaixo:

Repórter – O que o senhor tem achado das eleições em Aracaju?

Walter – Pedimos que tudo corra na normalidade, na cidadania e na liberdade.

Repórter – O que o senhor tem a dizer sobre o governador Fábio Mitidieri?

Walter – Ainda é cedo para falar do mesmo.

Repórter – E sobre o prefeito Edvaldo Nogueira?

Walter – A arte de governar é como dizia o ex-presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson: consiste exclusivamente na arte de ser honesto.

Repórter – O senhor tem mais a dizer?

Walter – É pedir a Deus que dê serenidade aos homens públicos de Sergipe para dar alegria à população mais carente e a mais necessitada.

Entenderam? Então, tá!

Volta pra casa

O militante petista Charles Belchior recebeu alta médica, após vários dias internado para tratar de uma fratura exposta na perna esquerda. Pelo que se apurou, nas vésperas do 1º turno das eleições em Aracaju, o petista foi atropelado pelo candidato a vereador Flávio da Direita Sergipana (PL) durante uma carreata organizada pelo PT. O bolsonarista alegou ter jogado o carro em cima de Charles após de ter sido supostamente “agredido e quase linchado”. Flávio teve apenas 1,2 mil votos e não se elegeu, porém está respondendo inquérito policial por tentativa de homicídio. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Republicano, em 9 de maio de 1890.

