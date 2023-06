A calmaria política é natural em ano sem eleição

Por Adiberto de Souza *

Ouve-se aqui e ali que a classe política está com fastio, pois a maioria das lideranças se esquiva em falar sobre as eleições municipais de 2024. Há, inclusive, quem pense ser este marasmo uma coisa muito séria. Ao contrário do que acham os neófitos em política, essa aparente calmaria é natural. Os partidos aproveitam este ano sem eleições para se reorganizar, atrair novos filiados e tratar discretamente sobre o embate eleitoral ainda distante. Ademais, todos sabem que quem coloca a campanha nas ruas tão antecipadamente corre o sério risco de morrer na praia por falta de munição financeira para o embate final. Portanto, os apressados devem ir se acostumando, pois essa marcha lenta dos partidos é normal e deve perdurar até o próximo ano. Nos primeiros meses de 2024 todos colocarão os blocos nas ruas de olhos nas principais prefeituras de Sergipe, especialmente a de Aracaju, considerada pelos políticos como a joia da coroa. Aguardemos, portanto!

Barbas de molho

Começou a circular em Sergipe a informação de que o governo estadual pode voltar a cobrar 14% dos aposentados e pensionistas. Diante do zum, zum, zum, o governador Fábio Mitidieri (PSD) se apressou em afirmar que, no momento, a hipótese de retomada da cobrança dos 14% dos inativos para a Previdência não está na pauta do governo. Depois que o Executivo aprovou um exagerado reajuste de 50% para a contribuição do Ipesaúde, não custa os aposentados e pensionistas colocarem as barbas de molho, pois cesteiro que faz um cesto, faz um cento e, tendo cipó e tempo, faz duzentos. Misericórdia!

Futuro em debate

Os ministros Márcio Macedo (PT) e Simone Tebet (MDB) darão com os costados em Aracaju quinta-feira agora. Vêm participar da discussão do Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024-2027, que está sendo discutido em todo o país. O evento está agendado para o Teatro Tobias Barreto e deve ser prestigiado por lideranças sindicais e a classe política, inclusive o governador Fábio Mitidieri (PSD). Segundo Márcio Macedo, este “é o momento dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada colocarem as digitais no planejamento dos próximos quatro anos”. Marminino!

Reunido com a bancada

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi à Brasília, ontem, discutir com a bancada sergipana sobre a Proposta de Emenda à Constituição que trata da Reforma Tributária. O líder pessedista acha importante acompanhar tudo que se refere à Reforma, em especial no âmbito do Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos estados e do Fórum de Governadores do Nordeste, para buscar o melhor posicionamento em relação ao tema. “Precisamos garantir que as alterações legislativas beneficiem o povo sergipano”, frisou. Ainda em Brasília, Mitidieri se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ouviu as demandas do governador voltadas ao desenvolvimento de Sergipe. Legal!

Reajuste aprovado

A Câmara de Vereadores de Aracaju aprovou o Projeto de autoria da Prefeitura reajustando linearmente em 7,5% os salários dos servidores municipais. Para o vereador Anderson de Tuca (PDT), o aumento é uma valorização do funcionalismo: “É o terceiro maior reajuste das capitais”, afirmou. O legislativo também aprovou uma gratificação para os professores e um Projeto dispondo sobre a estrutura organizacional da Guarda Municipal. Então, tá!

Dor da derrota

Aquele que se elegeu

Bota o som em toda altura

Abalando a estrutura

Daquele que não venceu.

E o infeliz que perdeu

Fica na decepção

Sofrendo do coração

Com cara de estressado.

E ainda fica quebrado

Quando acaba a apuração.

O cordel acima é do poeta nordestino Mundim do Vale.

Defesa da Chesf

Ao registrar os 75 anos de criação da Chesf, o deputado federal João Daniel (PT) defendeu a reestatização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e do Sistema Eletrobras. Segundo o Coletivo Nacional dos Eletricitários, as privatizações das empresas públicas representam a exclusão dos serviços às famílias mais vulneráveis, precarização das atividades, falta de acesso ao saneamento, aumento de doenças, faturas mais caras, cortes na produção das empresas e desemprego. Crendeuspai!

Lero-lero político

O PDT, o PSD e o PP estão exibindo propaganda em rede nacional de rádio e televisão. O lero-lero político das três legendas vai continuar até sábado próximo. Os programas exibidos são em formato de inserções nacionais, sempre entre 19h30 e 22h30. Para o primeiro semestre deste ano, o PSD e o PP têm direito a 20 minutos, totalizando 40 inserções previstas para cada um deles. Já o PDT tem um tempo total de 10 minutos, com 20 inserções no período. De acordo com a norma, a propaganda partidária deve ser exibida no primeiro e no segundo semestre dos anos não eleitorais e apenas no primeiro semestre dos anos em que houver eleição ordinária. Haja paciência!

Jornalistas medalhados

A Assembleia Legislativa homenageou 11 jornalistas e radialistas com a Medalha João de Menezes Barros Filho (Barrinhos). Em sessão especial, os deputados estaduais medalharam os comunicadores Theotônio Neto, Aloisio Santos Andrade, Carlos Magalhães, Cosmo Batista dos Santos, Ederaldo Ferreira Bomfim Filho, Gilson Ramos, Jairo Alves de Almeida, Jailton Santana, Mylena Rocha de Sá, Narcizo Machado e Rita Oliveira. A medalha “Barrinhos” foi criada pela Resolução nº 01/2017 e tem por objeto conferir “a personalidades o reconhecimento de sua meritória e destacada contribuição ao jornalismo, bem como à radiodifusão e ao desporto”. Ah, bom!

Prestando contas

O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) voltou a reafirmar que entregou ao sucessor Fábio Mitidieri (PSD) um verdadeiro legado de obras, além de um estado organizado e preparado para o futuro. Entrevistado pela rádio Fan/FM, Chagas fez questão de dizer que entregou uma máquina pública azeitada, além de “uma quantidade considerável de projetos prontos e em andamento”. Por que será que Belivaldo está fazendo questão de reafirmar tais fatos? Será que tem a ver com a informação propalada pelo atual governo sobre a existência de um rombo financeiro de R$ 200 milhões no Ipesaúde? Home vôte!

Frente da BR-235

A Câmara Federal instalou a Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-235. O presidente é o deputado sergipano Ícaro de Valmir (PL). Segundo o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), a duplicação daquela rodovia “é uma necessidade urgente e fundamental para o desenvolvimento econômico, social e a segurança viária de nossa cidade e de todo o Estado”. Adailton garante que a duplicação trará benefícios significativos, como a redução de acidentes, o aumento da capacidade de tráfego, a agilidade no transporte de mercadorias e o fomento ao turismo. A questão é saber quando tão desejado projeto sairá do papel. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 19 de março de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias