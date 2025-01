A Câmara de Aracaju será um mar de rosas para Emília

Por Adiberto de Souza *

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), terá dias tranquilos, de bons ventos e águas calmas pras bandas da Câmara de Vereadores. Ex-parlamentar municipal, a ilustre garante que conta com maioria folgada no Parlamento. Também já recebeu do presidente e amigo Ricardo Vasconcelos (PSD) a garantia de apoio do Legislativo para fazer o melhor pela cidade. Este bom relacionamento entre os dois poderes é ótimo para a capital sergipana, porém esta comunhão de interesses não pode ser confundida com submissão por parte dos legisladores. Portanto, os vereadores governistas precisam levar em conta que uma Câmara disposta a defender os interesses dos aracajuanos não deve se transformar numa Casa do amém, curvando-se a todos os caprichos da prefeita de plantão. Em isso acontecendo, quem perde é o digníssimo contribuinte. Marminino!

Dinheiro torrado

A gestão passada de Porto da Folha detonou praticamente todos os cerca R$ 12 milhões oriundos da “venda” da Deso à empresa Iguá. Segundo o novo gestor Everton da Saúde (União), “em um único dia, o ex-prefeito Miguel de Dr. Marcos (PSD) gastou R$ 11,4 milhões com o pagamento dos salários atrasados e de parte das dívidas com fornecedores. Aliás, em vez de ser utilizado pelas prefeituras em infraestrutura, meio ambiente sustentável e pagamento de precatório com trânsito em julgado, quase todos os recursos da absurda “venda” de um patrimônio dos sergipanos já foram por água abaixo, escorreram pelo esgoto. Misericórdia!

Secos e molhados

Não é exagero comparar o Congresso a um armazém de secos e molhados. Assim como os bem sortidos empórios, a Câmara Federal e o Senado oferecem políticos para todos os gostos e bolsos. Claro que há exceções! Diferente do armazém, onde quem paga a conta é o freguês, no Parlamento a custosa compra feita pelo inquilino do Palácio do Planalto é bancada pelo povo. Em vez de dinheiro, o presidente de plantão paga as “mercadorias” com emendas parlamentares e cargos federais. Pior é que essa vergonhosa relação só terá um fim quando os eleitores mandarem os políticos-negociantes de volta ao anonimato. Creindeuspai!

Ditadura nunca mais

Os familiares de 434 mortos e desaparecidos durante a ditadura militar no Brasil, vão receber, em fevereiro próximo, as certidões de óbito atualizadas de seus parentes. Os cartórios deverão encaminhar os documentos ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Com a retificação e emissão de novos atestados de3 óbitos, haverá o reconhecimento de que as mortes foram resultado de atos de violência do Estado. Fica claro, portanto, que se tratou de uma série de assassinatos cometidos contra quem questionou a tomada do poder pelos militares e as violações de direitos perpetradas durante a famigerada ditadura. Só Jesus na causa!

Pés na estrada

Uma postagem feita por Eliane Aquino (PT permite suspeitar que ela pretende disputar as eleições de 2026. Atual responsável no governo Lula (PT) pelo Programa Bolsa Família, a petista escreveu que este ano “continuarei andando pelo meu Sergipe”. Aliás, a postagem foi feita após a viúva do saudoso ex-governador Marcelo Déda ter dado com os costados em Simão Dias para se encontrar com o prefeito Cristiano Viana (PT). Ressalte-se que nas eleições de 2022, Eliane Aquino disputou uma cadeira na Câmara Federal, obteve 66.072 votos e ficou na 1ª suplência. Ah, bom!

Comitê de Crise

Após as mortes de três pessoas vítimas das fortes chuvas em Capela, o governo de Sergipe reuniu o Comitê de Gerenciamento de Crise visando avaliar os danos causados pelos temporais e planejar ações de recuperação nas áreas afetadas. Ficou decidido que será elaborado um laudo com a avaliação das cerca de 200 pontes das rodovias estaduais, além das passagens molhadas e barragens. A reunião também aprovou o convite aos coordenadores das Defesas Civis municipais para participarem de uma capacitação promovida pelo governo. Então, tá!

Devo não nego…

A Prefeitura de Aracaju suspendeu por 60 dias o pagamento de todas as dívidas com fornecedores. Em nota, a municipalidade explica que se trata de um freio de arrumação visando planejar a melhor forma de pagar a quem deve. No mesmo decreto, a prefeita Emília Corrêa (PL) determinou aos secretários e dirigentes de órgãos do segundo escalão que apertem o cinto e suspendam todas as licitações em andamento. Em outras palavras: a Prefeitura está dizendo: “Devo não nego, pago quando puder”. Home vôte!

Boa nova

A Petrobras afirmou que segue em análise com a empresa Unigel sobre os contratos das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafens) de Laranjeiras e Camaçari. As duas unidades estão com a produção suspensa há mais de um ano, prejudicando a produção de fertilizantes e gerando desemprego nos estados. De acordo com a agência Reuters, a petrolífera poderá fechar um acordo para retomar a gestão de duas fábricas de fertilizantes nitrogenados em Sergipe e na Bahia, além de fazer uma parceira para garantir a manutenção das Fafens por cinco anos. Oremos!

Sergipe de fora

Dos 12 estudantes que tiraram nota mil na redação do Enem 2024 nenhum é de Sergipe. Os estudantes “nota mil” equivalem a menos de 1% do total de participantes do Enem, que foi de 3.180.388 pessoas. Os concorrentes que obtiveram a pontuação máxima na redação são de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo – todos com um candidato – e Minas Gerais e Rio de Janeiro com dois estudantes. No Enem 2023, três alunos de Sergipe figuraram entre os 60 de todo o país que tiraram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Aff Maria!

Fora dos trilhos

Ninguém entendeu as críticas feitas pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ao antecessor Adailton Sousa (PL), que vem a ser o atual secretário municipal de Administração e Planejamento. Entrevistado por uma emissora de rádio, Valmir disse ter encontrado a gestão municipal “fora dos trilhos” e que precisará de muito trabalho para equilibrar as contas da municipalidade. Após confirmar que a gestão de Adailton deixou uma dívida de R$ 35 milhões, Valmir afirmou que receber a prefeitura de um aliado é pior do que de um opositor. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 18 de novembro de 1924.

