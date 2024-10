A campanha de Aracaju não passa de o sujo falando do mal lavado

Por Adiberto de Souza *

Nunca na história de Aracaju uma campanha eleitoral baixou tanto o nível quanto agora. Quem ainda se dar ao trabalho de assistir os programas eleitorais no rádio e na televisão se depara com acusações e fake news. De quanto em vez, são apresentadas promessas vazias, porém a maior parte do tempo é usada para atacar os adversários. O marketing de Luiz Roberto (PT) ressalta os processos contra o senador Rogério Carvalho (PT) e o ex-deputado André Moura (União), enquanto os propagandistas destes dois acusam o pedetista de ter sido demitido da Petrobras por justa causa. A candidata Niully Campos (Psol) lembra que a adversária Emília Corrêa (PL) faz parte do mesmo “sistemão” que promete acabar, enquanto esta diz que os demais são farinha do mesmo saco. Os candidatos também denunciam o derrame de milhões para comprar votos e alertam que os financiadores dos adversários vão cobrar a fatura ao contribuinte. Essa baixaria só estimula milhares de eleitores a trocarem as urnas pelas ensolaradas praias. Aliás, é muito por assistir a esse jogo do sujo falando do mal lavado que boa parte do eleitorado ainda está indeciso, dificultado afirmar com segurança quem enfrentará Emília Corrêa no segundo turno das eleições. Creindeuspai!

Candisse furta-cor

A candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), apresentou um argumento simplório para explicar o motivo que a levou a se autodeclarar “parda” ao se inscrever num concurso público: “fiz isso por causa de uma visão social”, frisou. Interessante é que ao registrar a candidatura na Justiça Eleitoral a fidalga informou que é “branca!”. Com esse comportamento camaleônico, Candisse lembra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), um branco que se declarou “pardo” e acabou perdendo a eleição para o governo da Bahia. Assim também já é demais também!

Justificando ausência

O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral e não votar domingo próximo deve justificar a ausência no pleito. Quem se encontra nessa situação tem até 60 dias para apresentar a justificativa em qualquer cartório eleitoral, mas o ideal é que o formulário seja devidamente preenchido e entregue nos postos de justificativa no próprio dia da votação. Outra informação importante: Mesmo que não tenha feito o pedido antecipadamente ao juiz eleitoral, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida poderá contar com o auxílio de uma pessoa de sua confiança no momento de votar. Nesse caso, o acompanhante será autorizado a ingressar na cabine e, inclusive, digitar os números na urna. Então, tá!

Tudo como dantes

O advogado Danilo Segundo (PT) vai ter que ir ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar manter a sua candidatura a prefeito da Barra dos Coqueiros. É que o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral negou, ontem, o recurso apresentado pela defesa dele que visava derrubar a inelegibilidade aprovada anteriormente sob a alegação de que o petista é genro do presidente Lula da Silva (PT). Tanto Danilo quanto a sua cara metade Lurian Lura (PT) juram que são apenas namorados, porém o Ministério Público apresentou documentos para comprovar que os dois são casados. Misericórdia!

À espera dos bichos

A proximidade das eleições está deixando muitos eleitores desesperados. É que os prometidos “animais” ainda não chegaram em suas casas. Tem eleitor, inclusive, torcendo para receber um valorizado “Lobo-guará”, canino azulado que a maioria da população ainda não conhece pessoalmente. A quem está aguardando a famosa mala preta, aqui vai um aviso: a Polícia Federal está de butuca ligada para botar as mãos nos candidatos corruptos e nos eleitores que trocam os votos pelos animai$ muito bem-criados pela Casa da Moeda. Arre égua!

Filha ingrata

A candidata a prefeita de Aracaju, Yandra de André (União), revela-se uma filha ingrata quando se recusa a defender o próprio pai, um condenado à prisão sob a acusação de ter metido a mão grande no cofre da Prefeitura de Pirambu. Sempre que é abordada sobre este delicado assunto, a ilustre muda o tom da prosa. Ao ser questionada numa emissora de rádio sobre os ataques à personalidade do pai dela, Yandra disse apenas que “essas picuinhas não fazem parte do meu perfil”. Ora, se nem a filha de André Moura tem coragem de defendê-lo, quem há de? Cruz, credo!

Vote certo

Tem gente que troca voto/ Por cimento, dentadura,/ Camiseta, cesta básica,/ Favores na prefeitura/ Quem compra votos, errou!/ E quem vende, já cavou/ A sua própria sepultura.

Os versos acima são do cordelista Cacá Lopes.

Vão às urnas

Duas chapas estão concorrendo à presidência do Club Sportivo Sergipe. A “Sergipe de Todos Nós” tem como candidato a presidente Clisthenes Júnior, enquanto Moisés Santana encabeça a “Por Amor ao Sergipe”. Os postulantes a vice são, respectivamente Diogo Resende e Clóvis Barbosa. Podem votar todos os sócios e conselheiros em pleno gozo de seus direitos. As eleições estão agendas para o próximo dia 19, no Estádio João Hora de Oliveira, em Aracaju, devendo a apuração dos votos acontecer logo após o final da votação, previsto para às 18 horas. Aff Maria!

PCO não desiste

O candidato a prefeito de Aracaju, Felipe Vilanova (PCO), disse que o partido vai recorrer contra a impugnação do postulante a vice Nilvan Silva pelo Tribunal Regional Eleitoral. “O TRE disse que tínhamos que ter substituído o candidato até dia 14, mas no próprio site do TSE tá explícito que a substituição de candidaturas poderia ser feita até o último dia 16”, frisa. Por sua vez, o PCO acusa a “o sistema judicial eleitoral, controlado pelos poderosos”, de ter criado “um conjunto de regras para sufocar os partidos menores, eliminando suas chances de aparecer na imprensa e restringindo a participação em debates”. Home vôte!

Feiras antecipadas

Por contas das eleições de domingo, a Prefeitura de Aracaju antecipou as feiras livres realizadas na próxima sexta-feira, no sábado e no domingo. No dia do pleito os mercados centrais e os dos bairros estarão fechados. Segundo a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), as feiras do domingo vão acontecer no sábado e as programadas para este dia serão realizadas depois de amanhã. Já as da sexta-feira ocorrerão nessa quinta-feira. Ah, bom!

Cola permitida

Para facilitar e agilizar a votação, a Justiça Eleitoral recomenda aos eleitores que levem para a urna os números de seus candidatos anotados. Quem não fizer isso corre o risco de não hora do vamos ver, votar errado por esquecimento. A Justiça adverte, porém, que no recinto da cabina de votação, é proibido portar telefone celular, máquinas fotográficas e filmadoras. Esses aparelhos devem ficar retidos com o mesário enquanto o eleitor vota. Certíssimo!

Pra inglês ver

Embora seja apresentado como uma escola de educação indígena, o Colégio Dom José Brandão de Castro, em Porto da Folha, não é considerado assim pelas lideranças da comunidade Xokós. Segundo a deputada estadual Linda Brasil (Psol), para ter as características estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Base e pelo Plano Nacional de Educação, aquela unidade precisa oferecer uma educação diferenciada, respeitando os processos educacionais próprios do povo Xokós. Por fim, Linda cobrou ao governo Mitidieri a realização de concurso público para professores indígenas, a exemplo do que já fizeram Alagoas, Bahia e Ceará. Marminino!

