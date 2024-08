A campanha eleitoral agita o comércio de votos em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

O cerco verificado nas eleições passadas contra os políticos que compram votos em Sergipe não tem impedido que cabos eleitorais insistam em ganhar dinheiro vendendo a consciência do eleitor. Felizmente, as últimas condenações por compra votos assustaram os abastados clientes dos donos de currais eleitorais. Bom exemplo disso é Valdevan Noventa, que teve o mandato de deputado federal cassado após ficar provado que ele comprou votos nas eleições de 2018. Ressalte-se, contudo, que apesar do temor de serem descobertos, os cabos eleitorais insistem nesse negócio criminoso, pois precisam desovar o “gado” em fase de engorda. A compra de consciência vai continuar por muito tempo, mesmo com o risco de um flagrante, graças a atuação do Ministério Público e ao uso indiscriminado do celular, que a tudo filma para denunciar nas redes sociais. Misericórdia!

Patinho feio

Embora o governo Mitidieri insiste em dizer o contrário, Sergipe é o lanterninha do Nordeste na geração de empregos. Segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em julho passado, o campeão de empregos gerados na região foi a Bahia (83.823), com um saldo positivo de 9.614 postos de trabalho. Já Sergipe gerou 10.738 empregos com carteira assinada, mas no mesmo período 9.474 trabalhadores foram desligados das empresas, resultando num saldo positivo de apenas 1.264. Ressalte-se que o Caged não considera os “bicos” criados pelas caríssimas festas promovidas pelo governo estadual. Só Jesus na causa!

Venda da Deso

Os grupos empresariais Aegea, Iguá Cotação, Pátria e BRK Ambiental se habilitaram para disputar a concessão do abastecimento de água e esgotamento sanitário de Sergipe. Executados atualmente pela estatal Deso, os dois serviços devem ser leiloados no próximo dia 4. O critério de julgamento das quatro propostas será o de maior oferta pela outorga da concessão, obedecendo o valor mínimo estabelecido no edital. O processo permitirá a exploração dos serviços por 35 anos. Ainda de acordo com o edital, nos três primeiros anos de atuação, a concessionária não poderá fazer qualquer reajuste tarifário acima da inflação. Marminino!

Novo sergipano

Sergipe ganhou um novo filho. Sandro Heleno Gomes de Souza, subsecretário do governo do Espírito Santo, foi homenageado com o título de cidadania sergipana concedido pela Assembleia Legislativa. Autor do Projeto de Lei, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), não economizou nos elogios ao homenageado, “um sergipano de alma e coração”, destacou. Segundo o deputado Luciano Pimentel (PP), Sandro deu uma grande contribuição para a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Então, tá!

Promessa furada

A candidata a vereadora Moema Valadares (União) anda prometendo que se eleita vai criar uma escola cívico-militar em Aracaju. Alguém precisa dizer a ela que este não é papel de vereador. Ademais, municípios e estados não podem instituir modelo educacional que não esteja previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Bolsonarista tal qual Moema, o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas (Republicanos), teve a lei estadual criando escolas cívico-militar suspensa pela Justiça. Portanto, cuidado com quem anda por aí querendo vender gato por lebre. Creindeuspai!

Renda irlandesa

Como perguntar não ofende: quando será que Sergipe vai começar a exportar, em larga escala, a nossa renda irlandesa para a Irlanda? A indagação se justifica depois que o governo Mitidieri mandou aquele país uma alegre comitiva visando divulgar o artesanato produzido em Divina Pastora. À época, o executivo sergipano garantiu que a viagem de seus representantes para Dublin – custeada pelos contribuintes sergipanos – visava promover a exportação da nossa renda irlandesa, só que até agora necas de pitibiriba. Home vôte!

Pesquisas enganam

Engana-se quem pensa que o candidato favorito nas pesquisas feitas agora em Aracaju será eleito em outubro próximo. Muita gente que acreditou nisso e foi se refastelar com sombra e água fresca se decepcionou. Há casos em Sergipe de candidatos que figuravam na lanterna das intenções de voto e terminaram sendo eleitos. Portanto, acreditar nas pesquisas, muitas vezes feitas ao gosto de quem as paga, é tão irracional quanto confiar em profecias de uma falsa cartomante. Depois não diga que a cigana lhe enganou. Desconjuro!

Estoque de obras

Você sabia que cerca de 90% das obras inauguradas até agora pelo governo Mitidieri foram deixadas praticamente prontas pelo ex-governador Belivaldo Chagas (Pode)? Esta informação é do próprio ex-gestor e ainda não foi desmentida pelo atual inquilino do Palácio Olímpio Campos. Sempre que pode, Chagas também lembra que entregou o governo a Fábio Mitidieri (PSD) com R$ 360 milhões em caixa. A questão é saber em que pé estão as obras iniciadas pela atual gestão, para que sejam inauguradas quando não houver mais nenhuma do estoque deixado por Belivaldo. Arre égua!

Aviso aos infratores

Quem estiver pensando em burlar a lei durante a campanha eleitoral é bom ir logo tirando o cavalinho da chuva, pois a Justiça vai jogar duro contra os infratores. O Tribunal Superior Eleitoral já alertou que não será cúmplice dos transgressores da lei. Nas eleições passadas, muitos candidatos tentaram enganar a Justiça, forjando contribuições financeiras e maquiando as contas. Resultado: muitos já foram condenados e outros estão sendo processados. Portanto, o político que estiver pensando em fazer falcatruas para se eleger, é bom ficar sabendo que pode dar com os burros n´água. Quem avisa, amigo é!

Locutor aloprado

A deputada estadual Linda Brasil (Cidadania) criticou o radialista Paulo do Valle por praticar o que chamou de “violência política de gênero”. O comunicador da rádio Lagarto/FM já comparou uma candidata a vereadora a uma galinha e se referiu a uma mulher trans como “mulher barbada”. Além de prometer acionar a Justiça contra Paulo do Valle, a deputada solicitou à direção da emissora que se posicione “sobre esses casos de machismo e legbtfobia”. O Sindicato dos Radialistas já emitiu uma nota repudiando o comportamento agressivo do locutor aloprado. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 18 de janeiro de 1936.

