A campanha eleitoral de 2026 terá figuras velhas e ideias recauchutadas

Por Adiberto de Souza *

Não espere muitas novidades entre os candidatos que disputarão as eleições de 2026. Na próxima campanha os sergipanos se reencontrarão com as antigas promessas de velhas raposas, calejadas de palanques e carreatas. Boa parte dos postulantes ao governo e às duas vagas para o Senado é velha conhecida do eleitorado. O próprio candidato à reeleição, governador Fábio Mitidieri (PSD), está na política desde 2008. E o que dizer do pré-candidato a senador André Moura (União), eleito prefeito de Pirambu no distante 1997? Apressado, o distinto já começou a alinhavar o “improviso” para repetir as ladainhas das campanhas passadas. Outra figurinha carimbada dos comícios eletrônicos é o senador Rogério Carvalho (PT), militante da política desde 2006, quando se elegeu deputado estadual. O pré-candidato ao Senado Edvaldo Nogueira (PDT) também possui longa trajetória, pois desde 1988, quando se elegeu vereador em Aracaju, não saiu mais da política. Caso volte a ser elegível e resolva disputar o governo, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), estará entre as figuras velhas. Ele foi eleito vereador pela primeira vez em 1988. Portanto, a maioria vai ao próximo baile eleitoral com as velhas fantasias. Ao eleitor compete avaliar as propostas e rejeitar as falsas promessas, feitas e refeitas ao longo do tempo. Misericórdia!

Briga de foice

O presidente estadual do MDB, senador Alessandro Vieira, terá muito trabalho para encerrar a briga de foice travada entre os emedebistas Jackson Barreto e Danielle Garcia. Os dois vem se digladiando desde que JB revelou numa emissora de rádio que a delegada usou a operação policial “Torre de Babel”, em 2017, como trampolim para entrar na política partidária. Invocada, Garcia disse o diabo de Jackson e este revidou comparando-a ao ex-juiz federal Sérgio Moro (União), que teria usado a fama da operação “Lava Jato” para se eleger senador. Pelo visto, essa confusão no MDB ainda vai dar muito o que falar. Cruz, credo!

Bom exemplo

A Câmara de Itabaiana deu um bom exemplo ao aprovar o Projeto de Lei proibindo o uso, manuseio, queima e soltura de fogos de artifício com estampido. Pela propositura do vereador Breno de Vardo (PL) outros artefatos pirotécnicos com efeito sonoro ruidoso também estão proibidos naquele município. A iniciativa visa proteger pessoas com hipersensibilidade auditiva, pacientes hospitalizados, além de animais domésticos, sem prejudicar a tradição de eventos populares como os festejos juninos e o réveillon. Tomara que outras Câmaras sigam o bom exemplo dado pelos vereadores itabaianenses. Então, tá!

Petroleiros comemoram

A Federação Única dos Petroleiros comemorou a autorização dada pelo Conselho de Administração da Petrobrás para acordo entre a estatal e o grupo Unigel visando a retomada das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen’s) de Sergipe e da Bahia. As duas unidades deixaram de produzir desde 2023 devido ao alto custo do gás natural, principal matéria prima para a produção de ureia. A reabertura das duas fábricas deverá criar cerca de 2,4 mil empregos diretos e indiretos, sem falar no pagamento de impostos aos estados e municípios. Ressalte-se que ainda não há data para as Fafen’s retomarem a produção. Aff Maria!

Arroz solidário

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou, ontem, em Aracaju a entrega as comunidades carentes de 53 toneladas de arroz agroecológico produzidas por famílias quilombolas e da agricultura familiar nos municípios de Brejo Grande e Monta Alegre de Sergipe. Durante a solenidade ocorreu a posse do novo superintendente regional da Conab em Sergipe, Janderson Maués. Adquirido com recursos do governo federal, o alimento é destinado às cozinhas solidárias e às organizações que atuam no atendimento a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Supimpa!

Lei da Mordaça

Os professores da rede pública estão mobilizados contra o que chamam de “Lei da Mordaça”. O Sindicato da categoria (Sintese) é contra o Projeto de Lei do deputado estadual bolsonarista Luizão Dona Trampi (União) propondo a criminalização das atividades escolares. A propositura estabelece punições drásticas contra professores acusados de “militância político-partidária”. Portanto, um debate na sala de aula sobre o protagonismo feminino na política pode resultar em demissão do educador. Segundo o Sintese, Luizão quer “amordaçar os professores, cerceando a liberdade de cátedra, não permitindo que sejam formados cidadãos e cidadãs em sala de aula”. Home vôte!

Rato no hospital

Pacientes internados no Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju, tiveram um baita susto ao notarem uma ratazana circulando tranquilamente entre eles. Nem precisa dizer que foi aquela gritaria, com os acompanhantes dos enfermos tentando matar o roedor a chineladas. Diante da divulgação de um vídeo exibindo a audácia do rato, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou nota garantindo que a situação foi pontual está sendo apurada pela equipe administrativa do hospital. É por essa e por outras que a afirmação “o melhor hospital de Sergipe é passagem de avião para São Paulo” tem sido seguida ao pé da letra por quem possui condições financeiras. Só Jesus na causa!

Oba-oba de um dia

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão no interior. O oba-oba oficial acontecerá em Lagarto. Nem precisa dizer que os políticos vão aproveitar para conversar com os donos dos currais eleitorais e avaliar a simpatia dos lagartenses para com eles. Repaginado com o nome de “Sergipe é aqui”, o mutirão oferece à população carente ações simples, como palestras, jogos de futebol para a meninada, medição de pressão arterial e glicemia, consultas médicas e muita propaganda oficial. Aliás, como bem alertou outro dia o Sindicato dos Médicos, ao denunciar o crescimento da mortalidade infantil no estado, “saúde pública não se faz com oba-oba de um dia”. Marminino!

Mudança no TRE

O procurador da República Rômulo Almeida participou, ontem, da primeira sessão do Tribunal Regional Eleitoral como titular da Procuradoria Regional Eleitoral. Ele substituiu na função a procuradora Aldirla Albuquerque, que morreu prematuramente no último dia 15. Em seu primeiro discurso como titular da PRE, o procurador disse esperar que a sua atuação esteja à altura do legado deixado pela doutora Aldirla. Rômulo Almeida permanecerá no cargo de procurador Regional Eleitoral junto ao TRE até 30 novembro deste ano. Boa sorte na nova empreitada!

Golpistas defendidos

O deputado federal Rodrigo Valadares (União) ficou invocado com a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), de não pautar o requerimento de urgência do Projeto de Lei propondo anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Relator da propositura, Valadares disse que essa é “uma notícia terrível para os que estão presos e os familiares deles. Negar a urgência da anistia é perpetuar o ódio e a perseguição”, frisou. O deputado sergipano prometeu continuar a luta para aprovar o projeto que visa perdoar bolsonaristas radicais que tentaram dar um golpe de estado no começo deste ano. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 8 de janeiro de 1873.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias