A campanha eleitoral em Aracaju vai ser um angu de caroço

As preliminares da próxima campanha eleitoral sinalizam que a disputa pela Prefeitura de Aracaju vai se assemelhar a um verdadeiro angu de caroço misturado com sarapatel de coruja. Os governistas estão incensando várias pré-candidaturas, enquanto a oposição promete apresentar postulantes com as mais variadas tendências políticas. Os concorrentes só serão confirmados após as convenções partidárias, mas é certo que tanto a situação quanto a oposição vão divididas ao bale eleitoral. Um bom número de candidatos é bom para o eleitor, que poderá escolher o menos pior, porém vai estimular o debate de baixo nível, o indesejável bate-boca. Para conquistar espaços, alguns concorrentes vão querer ganhar a eleição no grito. Os políticos mais afoitos confundirão os ouvidos dos eleitores com penicos. Diante dessa possibilidade, vale aqui um conselho aos mais exaltados: os eleitores de Aracaju costumam punir com a derrota os chamados galos de briga, defensores da demagogia e adversários do bom debate. Simples assim!

Mala preta

Tem apoiadores de algumas pré-candidaturas à Prefeitura de Aracaju acreditando que a força do dinheiro garante a vitória nas eleições deste ano. Ledo engano! Isso até pode ser possível em alguns municípios do interior sergipano, onde a chamada “mala preta” tem sido a mola mestre para impulsionar candidaturas que, embora sem expressão, dispõem de muito dinheiro para comprar os eleitores. Ocorre que no pleito da capital sergipana o buraco é mais embaixo. Claro que há quem venda e compre votos em Aracaju, contudo o volume criminosamente negociado é insuficiente para garantir, por exemplo, uma eleição majoritária. Misericórdia!

Pularam uma fogueira

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) e suas duas filhas foram vítimas, ontem, de um acidente na zona sul de Aracaju. O carro do parlamentar trafegava na via preferencial quando um outro veículo surgiu de repente no cruzamento provocando a colisão. O automóvel de Passos capotou mas, felizmente, nem ele nem as filhotas tiveram ferimentos graves. Os três, além da passageira do outro carro, foram levados a uma unidade de saúde e liberados após terem sido medicados. Graças a Deus, foi apenas um grande susto. Amém!

Propaganda enganosa

E os políticos, em sua maioria, não se cansam de divulgar ações positivas dos próprios mandatos. Gastam recursos públicos para propagandearem falsas verdades. Os distintos relacionam uma série de atividades parlamentares – muitas sem qualquer importância – e concluem dizendo que vivem suando a camisa em defesa do povo, principalmente dos mais pobres. Estranho seria se estes políticos admitissem que seus mandatos são medíocres, só beneficiam eles, os familiares e alguns poucos agregados. Home vôte!

Lero-lero político

O PL, o PT e o União Brasil exibem propaganda partidária nesta semana, de acordo com o calendário de 2024. As emissoras de rádio e televisão transmitem os programas das legendas nesta terça-feira, na próxima quinta-feira e no sábado, sempre entre as 19h30 e as 22h30. O PL terá nove minutos de propaganda: três minutos em cada dia. O PT contará com quatro minutos e meio de programas: um minuto e meio em cada dia. Por fim, o União Brasil terá um minuto e meio de propaganda, sendo meio minuto em cada dia. Aconselha-se a quem não gosta de lero-lero político desligar o rádio e a televisão. Marminino!

Municípios em debate

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), participou em São Paulo do Urban 20 Summit 2024, grupo de engajamento do G20 Social. Presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, o pedetista foi um dos palestrantes da plenária ‘Reforma das instituições de governança global e um sistema multilateral reavivado’. Segundo Nogueira, a inclusão das cidades brasileiras na reforma dos mecanismos de governança global é o caminho para encontrar soluções de curto, médio e longo prazos para os problemas que o mundo está enfrentando. Edvaldo defendeu, ainda, que os municípios assumam papel de protagonistas nas questões mundiais. Aff Maria!

Engana os tolos

“Um dia essa coisa muda/ E o candidato no jeito/ Aprende a enganar o povo/ Diz no discurso perfeito/ Pretender sim, se eleger/ Mas só querendo fazer/ Seu pé-de-meia bem feito”. Estes versos são da lavra do cordelista Adriano Santori. Supimpa!

Juntos, porém separados

É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que os governistas permanecerem unidos. Maior prova disso tem sido as constantes estocadas dos aliados do governador Fábio Mitidieri (PSD) contra o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). O ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), está entre os que mais disparam o chamado fogo amigo. Outro dia, o ilustre disse que Nogueira “não faz política, não gosta de política, nem gosta de políticos”. Por debaixo dos panos, outros filiados graúdos do PSD também divulgam comentários negativos contra o prefeito. A continuar assim, logo, logo o barco governista começará a fazer água. Cruz, credo!

Abaixo o preconceito!

Pesquisa de “Gênero e Número” mostra que 51% dos LGBTQIAPN+ sofreram algum tipo de agressão. Entre quem disse ter sido vítima, as mulheres lésbicas foram o maior grupo (57%), seguidas por trans e travestis (56%), gays (49%) e bissexuais (44,5%). De acordo com o estudo, as formas mais comuns de agressão foram violência verbal (94%), tratamento discriminatório (56%), assédio moral (54%) e violência física (13%). Crendeuspai!

Sem voto em trânsito

Os eleitoras e eleitores que não puderem participar das eleições municipais deste ano por se encontrarem fora do local de votação devem justificar o voto. Isso porque, para eleger candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, não há a possibilidade de voto em trânsito. Logo, se você estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia do pleito, não poderá votar e deverá justificar a ausência, preferencialmente, pelo e-Título. No dia da eleição, também é possível imprimir o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral e entregá-lo preenchido nas mesas receptoras de votos. Então, tá!

Virando mar

A profecia do beato, cantada pelo Trio Nordestino, fica mais real a cada dia. Outro dia, pescadores da região de Canindé do São Francisco, a cerca de 200 quilômetros do mar, pescaram nas águas do Velho Chico um robusto camurupim. Originária do Oceano Atlântico, essa espécie já foi capturada outras vezes por aquelas bandas. Portanto, se o homem continuar desafiando a natureza, “o São Francisco lá pra cima da Bahia/ Diz que dia menos dia, vai subir bem devagar/ E passo a passo, vai cumprindo a profecia/ Do beato que dizia que o sertão ia alagar”. Só Jesus na causa!

PL do estupro

O senador Alessandro Vieira (MDB) considera um retrocesso o PL do Estupro em tramitação na Câmara Federal. Segundo ele, o principal objetivo da propositura é causar um burburinho nas redes sociais e na mídia, visando desviar o foco de pautas importantes, como a reforma tributária, que impactará diretamente a economia. Vieira ressalta ser contra o aborto, exceto nas alternativas legais estabelecidas em 1940. “Trabalhei na Delegacia de Proteção à Criança em Sergipe e vi de perto os crimes monstruosos que acontecem”, frisou Alessandro, que é delegado de polícia. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 29de novembro de 1908.

