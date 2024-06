A campanha eleitoral reedita o criminoso festival de fake News

Por Adiberto de Souza *

Antes mesmo de a campanha eleitoral começar pra valer as notícias falsas já estão preenchendo o tempo dos desocupados e, naturalmente, tirado o sono das pessoas atingidas pelas calúnias dos fofoqueiros. A vítima mais recente desses mequetrefes foi o deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania), pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Ontem, o distinto esteve na Polícia Federal para se queixar dos disparos em massa de fake news contra ele. Segundo o parlamentar, números telefônicos de outros estados estão sendo utilizados para disparar notícias falsas visando manchar a sua honra. Ressalte-se que neste ano eleitoral vamos assistir um verdadeiro festival de calúnias para atingir os candidatos, principalmente os majoritários. Cabe ao cidadão avaliar cada informação recebida e só passá-la pra frente se atestar a sua veracidade. Nunca é demais lembrar que quem propaga mentiras é tão culpado quanto quem às cria. Portanto, se ligue para não se complicar depois. Quem avisa, amigo é!

Tapa na macaca

O Supremo Tribunal Federal definiu a quantidade de 40 gramas (ou seis plantas fêmeas) a ser utilizada para diferenciar o usuário do traficante no que diz respeito ao porte de maconha. A quantidade definida foi inspirada no modelo uruguaio. Quem for flagrado usando maconha ou portando até 40 gramas da planta deve receber sanções administrativas, como advertências e cursos educacionais. Essas pessoas não perderão o status de réu primário, não serão consideradas criminosas nem presas. A tese do STF sobre a maconha passa a valer após a sua publicação e será válida até que o Congresso legisle sobre o tema e defina novos critérios. Então, tá!

Longe dos livros

Pesquisa mostra que o maior percentual de leitores na população brasileira está entre os jovens. Feito pelo Instituto Pró-Livro, o estudo revela que dos cinco anos de idade até os 24, o índice de leitores é sempre superior ao de não leitores. Na faixa etária de 14 a 17 anos, por exemplo, estão 14% do total de leitores. No grupo entre 50 e 69 anos se encontram 23% dos não leitores e apenas 12% da população que lê. Crendeuspai!

Descendo a rampa

Um dia após o jornal Folha de S. Paulo publicar que o ministro Márcio Macêdo (PT) vem passando por um processo de desgaste interno no Palácio do Planalto, o petista divulgou imagens dele e de vários outros ministros descendo a rampa do Planalto ao lado do presidente Lula da Silva (PT). Foi durante a entrega dos primeiros 160 ônibus escolares dos três mil que serão distribuídos aos municípios pelo governo federal. Macêdo escreveu na postagem no Instagram que “é educação de qualidade e com os instrumentos necessários chegando cada vez mais longe e lá vejo desenvolvimento para todos”. Marminino!

Viva o boi!

É lastimável que parcela considerável da sociedade defenda as cruéis vaquejadas. Diferente do que dizem seus organizadores, os participantes da chamada pega do boi usam açoites, luvas com pequenos pregos para sustentar a cauda do animal e introduzem pimenta via anal. Ademais, a queda provoca luxações internas nos bois e, muitas vezes, até fraturas. Por tudo isso, a vaquejada é um espetáculo de pura covardia. Só Jesus na causa!

Negócio bom

A expansão da fé no Brasil acontece em ritmo intenso: uma nova organização religiosa surge por hora no país. Nas últimas três décadas, o número de evangélicos cresceu rapidamente no Brasil, onde a espiritualidade tem um papel preponderante na sociedade. Segundo o jornal O Globo, a facilidade para a abertura de novas igrejas, o fortalecimento do movimento neopentecostal e a crise econômica são apontados como motivos que podem explicar o fenômeno. Ademais, enquanto tiver ingênuos neste Brasilzão de meu Deus, vai ter pastor ficando rico. Pé de pato mangalô três vezes!

Maratona eleitoral

Para os pré-candidatos a prefeito não existe esse negócio de ficar esperando o apoio político bater em suas portas. Todos os dias, eles percorrem quilômetros nas zonas urbana e rural de seus municípios para sentir o clima político e pastorar o gado, espalhado no imenso curral eleitoral. A disposição do concorrente à cadeira de prefeito de percorrer o município vai aumentar durante a campanha que se avizinha, pois a presença física do candidato conta muito na hora de o eleitor definir o voto. Ademais, muita gente aguarda não apenas o caloroso abraço do dito cujo, mas uma ou mais oncinhas – quem sabe um vistoso lobo-guará – para sacramentar o apoio político. Misericórdia!

Festa na tribo

Os indígenas da tribo Fulkaxó participaram, em Aracaju, da assinatura do contrato de compra da fazenda Soloncy Moura, no município sergipano de Pacatuba, na região do baixo São Francisco sergipano. A área adquirida pelo governo de Sergipe tem 44,84 hectares e custou R$ 1,6 milhões. Os recursos foram oriundos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Mais de 100 famílias de indígenas foram beneficiadas com a posse definitiva da terra. A iniciativa teve como finalidade preservar a identidade, o modo de vida e a cultura indígena no estado. Supimpa!

Mais Médicos

E o senador Rogério Carvalho (PT) comemorou a abertura de novas vagas do Programa Mais Médicos para Sergipe. Pelo edital do Ministério da Saúde, serão beneficiados com um profissional, cada, os municípios de Aquidabã, Aracaju, General Maynard, São Cristóvão, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba. O petista afirmou que como relator da primeira versão do Mais Médicos, ficou “extremamente feliz em ver os frutos do nosso trabalho sendo colhidos”. Os prefeitos têm sete dias para confirmar as novas vagas por meio da plataforma e-Gestor. Legal!

ICMS alterado

Os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei propondo uma nova regra sobre o ICMS em caso de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, seja dentro ou fora do estado. A propositura altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei 3.796, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o ICMS. O objetivo do Projeto aprovado pela Assembleia foi adequar a Lei Estadual à nova regra do tributo trazida na Lei Complementar (Federal) n° 204, de 28 de dezembro de 2023. Pois tá!

Nova aracajuana

A secretária estadual da Fazenda, Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, é a mais nova filha de Aracaju. A ilustre recebe hoje, o título de cidadania em solenidade agendada para às 16 horas, na Câmara Municipal. Autor da proposta, o vereador Fabiano Oliveira (PP) disse que o título é o reconhecimento à trajetória exemplar e às contribuições de Sarah para o desenvolvimento econômico e social da capital sergipana. Nascida em Brasília, a nova aracajuana estudou Ciências Econômicas na Universidade de Brasília (UnB) e, após a formatura, passou em concurso para economista da Universidade de Brasília. Em seguida foi aprovada como auditora do Tesouro Nacional. Em 2023, assumiu a Secretaria da Fazenda. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 11 de outubro de 1923.

* É editor do Portal Destaquenotícias