A campanha eleitoral vai aquecer a economia de Sergipe

A partir da próxima sexta-feira, os candidatos a prefeito e vereador vão às ruas apresentar suas propostas e, naturalmente, pedir votos aos eleitores. Até outubro, assistiremos debates acalorados, acusações de todos os tipos, promessas irreais e distribuição de tapinhas nas costas. A campanha eleitoral terá como ponto positivo o fato de aquecer a economia sergipana, pois partidos e candidatos vão gastar alguns milhões visando convencer que são os melhores para administrar a cidade e legislar na Câmara de Vereadores. Por conta disso, serão gerados muitos empregos temporários, as gráficas vão faturar com a impressão de panfletos, ‘santinhos’, cartazes e banners, várias agências de publicidade já montaram equipes só para atender aos concorrentes, os restaurantes e casas de fogos de artifício faturam mais e as locadoras de veículos alugam carros. Portanto, a campanha que se avizinha ajudará financeiramente a muita gente, porém os principais beneficiados serão os candidatos que melhor souberem conquistar o voto do eleitor. Aff Maria!

Decretos de rosca

Embora tenha sido anunciada na última quarta-feira, as exonerações do secretário estadual da Saúde, Walter Pinheiro, e do presidente do Ipesaúde, Cláudio Mitidieri (PSB), ainda não foram publicadas no Diário Oficial de Sergipe. O governo também não mandou publicar as nomeações dos dois, respectivamente, para a presidência do Instituto e a Secretaria da Saúde. Vale ressaltar que o médico Walter Pinheiro só conseguirá administrar o Ipesaúde se tiver o direito de indicar os quatro diretores daquela autarquia. Do contrário, imitará a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Cruz, credo!

Não é Judas

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macêdo (MDB), ficou tiririca por ter sido chamado de Judas pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). “Ele fez uma afirmativa infeliz, talvez por não conhecer a realidade do nosso município”, frisou o emedebista. Segundo Macêdo, o ex-prefeito Airton Martins (PSD) pensou que iria eleger um pau mandado como prefeito e continuar dando as ordens na administração: “Ele que rompeu comigo, após perceber que eu não seria um submisso”, afirmou o emedebista. Danôsse!

Emprego novo

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), empossou Valadares Filho (SD) como secretário municipal de Governo, em substituição a Hallison Sousa, que passa a responder pela Secretaria da Articulação Política. O pedetista afirmou que ninguém governa sozinho e ele precisa do novo auxiliar, que usará a experiência em Brasília para ajudá-lo a captar recursos federais. Vavazinho ganhou o emprego após ter anunciado o apoio do Solidariedade à candidatura a prefeito de Luiz Roberto (PDT). Marminino!

Venda da Deso

O governo de Sergipe comprou uma página no jornal O Estado de São Paulo para enaltecer a privatização da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). O processo se encontra em fase de habilitação e deve passar a receber propostas no próximo dia 4, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. Pelo que se informa, apenas quatro empresas se habilitaram para disputar a compra de parte considerável da Deso. A que apresentar melhor proposta explorará a os serviços de distribuição de água pelo período de 35 anos. Creindeuspai!

Parada Gay

A 23ª edição da Parada LGBTQIA+ de Aracaju acontecerá no próximo domingo. A festa está sendo organizada pela Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de Sergipe. O tema da Parada deste ano será “Família é quem respeita você”. Nem precisa dizer que políticos de A a Z vão aparecer no evento festivo para medir a simpatia junto aos participantes da Parada Gay, que terá como palco a bela Orla de Atalaia. Participe!

Pedindo a bênção

E o candidato a prefeito de Aracaju, Zé Paulo Leão (Novo), foi pedir a bênção ao arcebispo metropolitano dom Josafá Menezes. Segundo o político, um momento de luz e sabedoria fortalece o espírito para o combate. Zé Paulo ressaltou que quem é verdadeiramente católico entende a importância de ter a benção do reverendo, ouvir os seus conselhos e seguir suas orientações, “mesmo que para isto tenhamos que fazer sacrifícios, em nome dos valores cristãos, da ética e da moral católica”, frisou Leão. Só Jesus na causa!

Sessão de fotos

A candidata a prefeita de Aracaju, Niully Campos, e seu parceiro de chapa Alexis Pedrão – ambos do Psol – tiraram o dia de ontem para uma sessão de fotografias a serem usadas durante a campanha eleitoral. Pousaram para fotos no Largo da Gente Sergipana, no estúdio do fotógrafo e nos mercados municipais. A prefeiturável disse que o partido está preparando tudo para fazer uma campanha linda. “Não perdemos a esperança que uma cidade melhor é possível para todas as pessoas”, discursa Niully. Então, tá!

Ameaça das águas

A União e o município de Porto da Folha terão que realizar, de imediato, as obras necessárias para conter a erosão às margens do Rio São Francisco, na região onde vive a Comunidade Quilombola Mocambo. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que acolheu o parecer nesse sentido do Ministério Público Federal. Os trabalhos devem ser executados pelo governo federal em articulação com a Prefeitura de Porto da Folha. Atualmente, existe o risco de as águas do Velho Chico chegarem até as casas dos quilombolas. Misericórdia!

De olho nos adversários

Reunida com os candidatos e candidatas à Câmara Municipal pela coligação Por Uma Nova Aracaju, a postulante a prefeita Emília Corrêa (PL), disse que os adversários dela estão desesperados: “Eles estão com um exército digital de robôs, derramando dinheiro o tempo todo, pagando pessoas para fabricarem fake News”, acusou. A candidata afirmou também que cada passo dado por ela tem deixado “eles atordoados”. Sem citar nomes, Emília pediu aos aliados para desmentir as fake News dos adversários, acrescentando que “o bem vai combater o mal”. Ah, bom!

Noite de autógrafos

Bancos dos Réus é o título do livro que a escritora gaúcha Sandra Eliana Radin estará lançando hoje em Aracaju. A autora é mestre em Educação, estudiosa da Psicologia Analítica e da Mitologia Grega, foco no feminino. O romance de Sandra Radin é um drama psicológico imerso num mistério e preso nas dores e cicatrizes tatuadas no corpo e na alma da protagonista. A sessão de autógrafos acontecerá, das 17h às 19h, no Sebo Xique, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, imediações do Shopping Jardins. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 3 de outubro de 1929.

