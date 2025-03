A canoa do governador Mitidieri corre o risco de fazer água

Por Adiberto de Souza *

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), vai precisar de muito jogo de cintura para evitar que a escolha dos candidatos a senador e a vice provoque um racha no bloco da situação. O pedessista terá que ter muita perícia para evitar repetir o naufrágio ocorrido nas últimas eleições de Aracaju. Há muito, as lideranças que marcham sob a orientação do pedessista se alfinetam, demonstrando que não será fácil o consenso em torno das escolhas dos pré-candidatos a senador e a parceiro de chapa de Mitidieri. Agora mesmo, o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), postulante à vaga de vice, se achou desprestigiado pelo atual vice Zezinho Sobral (PSB), que não teria atendido uma sua demanda. Também preocupa a escaramuça entre o senador Alessandro Vieira (MDB) e o ex-deputado André Moura (União). O emedebista vive propagando o passado do mandachuva do União Brasil, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes graves. Outro problema para Mitidieri resolver é a inimizade de André com o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), também candidato ao Senado. O ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) é outro que está com Nogueira atravessado na garganta. Portando, é bom a marujada rezar para o timoneiro Mitidieri ter muita paciência nessa hora, senão a canoa vira e o sonho de unidade dos governistas vai por água abaixo. Alguém duvida? Marminino!

Dúvidas sobre empréstimo

Os vereadores de Aracaju decidiram adiar, de ontem para o próximo dia 25, a votação do Projeto de Lei autorizando a Prefeitura a fazer um empréstimo de R$ 161 milhões para comprar 30 ônibus elétricos, 15 carregadores e uma usina de energia solar. A decisão foi tomada após os vereadores apresentarem uma série de dúvidas sobre a aquisição dos coletivos pela municipalidade. Presente à sessão, o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, até tentou, mas não conseguiu dirimir as questões apresentadas pelos parlamentares, como a possibilidade de redução do valor da tarifa cobrada aos aracajuanos. Virgem santíssima!

Freio nos penduricalhos

O corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell, estabeleceu um limite de R$ 46.366,19 para o valor que poderá ser pago em penduricalhos aos juízes do Tribunal de Justiça de Sergipe. De acordo com o site Poder 360º, com a nova regra um magistrado sergipano que já recebe o teto do funcionalismo poderá dobrar o valor do seu salário todos os meses com “indenizações” tipo vale-alimentação, moradia e pagamento de quinquênios. Ao fim e ao cabo, a remuneração mensal de cada juiz poderá chegar a R$ 92.732,38. No ano, R$ 1.205.520,94 (já contando o 13º). Só Jesus na causa!

Petistas em campanha

A corrente petista Construindo um Novo Brasil promove, amanhã, seminário em Aracaju visando debater sobre as eleições para a presidência nacional do PT. Agendado para às 9 horas, no Sindicato dos Bancários, o evento contará com as presenças do candidato a presidente Edinho Silva, do petista Everaldo Anunciação, dos deputados federais Josias Gomes (BA) e Paulão (AL), além do ministro Márcio Macêdo. De acordo com a assessoria da CNB, o seminário vai permitir aos petistas sergipanos discutirem os rumos do partido, a prioridade da reeleição do presidente Lula da Silva e a relação dos movimentos sociais com o PT. Misericórdia!

Hoje tem mutirão

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão no interior do estado. O oba-oba oficial vai acontecer em Malhador, que durante esta sexta-feira será considerado a capital do estado. Repaginado com o nome de “Sergipe é aqui”, o mutirão oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada e outras cositas más. O governador Fábio Mitidieri (PSD) e lideranças políticas que o apoiam vão aproveitar para medir suas popularidades junto aos eleitores daquele município sergipano que, por apenas dia, viverão como se fossem moradores da capital. Arre égua!

O sucesso da sessão

Foi pra lá de concorrida a sessão itinerante realizada, ontem, pela Assembleia na cidade de Propriá. O presidente do Legislativo, deputado Jeferson Andrade (PSD), ressaltou a relevância dos temas discutidos pelos parlamentares e a necessidade de buscar soluções concretas para os desafios da região ribeirinha. “Tivemos uma sessão muito proveitosa, com a participação de 18 deputados que puderam ouvir e debater os problemas diretamente com a população e as lideranças locais”, frisou. Foram abordadas questões essenciais para o Baixo São Francisco, como a situação da BR-101, a estrutura hospitalar, o perímetro irrigado e o potencial da região para o turismo. Legal!

Mitidieri recebe Sintese

Finalmente ontem, o governador Fábio Mitidieri (PSD) recebeu o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (Sintese). O encontro visou discutir as reivindicações apresentadas pelos educadores há muito tempo. Durante a reunião, o Sintese apresentou a seguinte pauta: correção da tabela salarial; pagamento do piso salarial e dos auxílios internet e tecnológico; descongelamento das gratificações; vinculação do triênio aos salários; retomada de novos percentuais da carreira; debate sobre o precatório do Fundef e a devolução dos 14% que foram descontados dos aposentados. O governador prometeu debater com o secretariado as demandas da categoria. Aguardemos, portanto!

Fóruns visitados

A presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargadora Iolanda Guimarães, visitou as comarcas de Itabaiana e Campo do Brito. O objetivo da ação é conhecer de perto as necessidades de magistrados e servidores. “Quando chegamos ao interior percebemos as peculiaridades de cada lugar. Os fóruns são bem aparelhados, mas é evidente que todo prédio precisa de uma manutenção”, relatou a desembargadora. “Essa visita representa uma visão importante de aproximação com o jurisdicionado”, afirmou o juiz Alex Caetano. Os prefeitos de Itabaiana e de Macambira, respectivamente Valmir de Francisquinho (PL) e o Carivaldo de Souza (União) acompanharam as visitas feitas pela presidente Iolanda Guimarães. Ah, bom!

Troca de partido

O ex-deputado André Moura poderá trocar o União Brasil por outro partido se em Sergipe o comando da federação que está sendo construída entre o PP e o União for entregue ao senador pepista Laércio Oliveira. Esta informação é da jornalista Rita Oliveira. Segundo a bem informada coleguinha, André não pretende disputar o comando da federação com o senador, preferindo migrar para outra legenda, provavelmente o Podemos que já é comandado por ele no estado. Em nível nacional, a nova federação União Progressista deverá ser presidida pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL). Então, tá!

Água controlada

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou os prejuízos causados a população do Baixo São Francisco pela variação da vazão do Rio São Francisco. Segundo ela, os moradores enfrentam dificuldades no acesso à água potável e na realização de atividades essenciais. De acordo com Linda, a principal causa dos problemas enfrentados pelas comunidades é o controle da vazão do rio pela Chesf, sem levar em conta os impactos ambientais e sociais. Para a deputada psolista, o governo de Sergipe precisa agir de forma mais efetiva para resolver este grave problema. Creindeuspai!

Agora vai!

As demoradas obras de duplicação da BR-101 em Sergipe devem ser concluídas este ano, no mais tardar até janeiro ou fevereiro de 2026. Esta garantia foi dada ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, José Carlos Felizola, por Halpher Luiggi, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Os dois se reuniram após o conselheiro ter sugerido ao TCE reeditar o que o TCU tem feito em Brasília com diversas obras, buscando soluções consensuais. A duplicação da BR-101 foi iniciada há cerca de 30 anos e, de lá pra cá, nenhum dos presidentes da República conseguiu honrar as inúmeras promessas de concluía-la. Assim também já é demais também!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário de Sergipe, em 22 de maio de 1958.

* É editor do Portal Destaquenotícias