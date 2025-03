A classe política é partidária da máxima “Mateus, primeiro os meus”

Por Adiberto de Souza *

Aprovada há alguns anos pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula proibindo o nepotismo no serviço público sempre foi desrespeitada pela maioria dos gestores. De lá pra cá, pouca gente perdeu o emprego por pertencer à família dos governadores ou prefeitos de plantão, que insistem em alegar a competência da digníssima esposa, da filha, da mãe e dos irmãos aboletados em bem pagas sinecuras. Como a legislação permite, a maioria dos gestores nomeia logo a primeira dama como secretária, alegando que não existe ninguém mais competente do que ela para ocupar o cargo. Há ainda o famoso nepotismo cruzado, que vem a ser a troca de parentes entre gestores visando dificultar a fiscalização da malandragem. Em Sergipe, as prefeituras estão cheias de parentes e agregados dos prefeitos. As Câmaras de Vereadores não ficam atrás e por ai vai. Com raras exceções, os políticos professam a máxima “Mateus, primeiro os meus”. Diante dessa malandragem, para moralizar o serviço público no Brasil é preciso muito mais do que uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Home vôte!

Política arcaica

As superintendências regionais da Codevasf são alvo político por controlarem recursos direcionados para obras nos estados, em licitações milionárias. Em artigo assinado no site Congresso em Foco, a jornalista Lydia Medeiros escreve que a Codevasf passou a aparecer com frequência associada a denúncias de corrupção. Segundo a articulista, há 21 auditorias no Tribunal de Contas da União (TCU) envolvendo a companhia, com indícios de fraudes. Por fim, Lydia afirma que na era da inteligência artificial, a Codevasf se tornou um símbolo perene do modo arcaico de se fazer política no Brasil. Misericórdia!

Risco de naufrágio

Políticos e analistas têm alertado para o risco de o elevado número de pré-candidatos ao Senado na canoa governistas possa naufragar a embarcação. Os mais comedidos, porém, acreditam que com o andar da carroça as abóboras se ajeitam, formando um consenso em torno dos dois escolhidos para se candidatar a senador pela banda situacionista. Os pessimistas, contudo, apostam que os interesses pessoais dos pré-candidatos impedirão um acordo político, resultado no racha vivido pelos governistas durante a disputa pela Prefeitura de Aracaju. Será? Creindeuspai!

Pê de picaretagem

Boa parte da classe política continua achando que o povo é bobo. Tomara que nas eleições do próximo ano os eleitores expurguem da vida pública pês indigestos como os de picaretas, pilantras, propineiros, pirata, punguista, etcétera e tal. Estes maus políticos, bandidos por excelência, estão em todos os partidos e vão querer se eleger ou se manter como deputados estaduais, federais e senadores para continuar roubando os recursos da saúde, da educação e da segurança pública. Portanto, cabe ao povo usar o voto como punição e mandar este punhado de patifes plantar batatas. Danôsse!

Aracaju festejada

Políticos de A a Z foram às redes sociais parabenizar Aracaju pelos 170 anos como capital de Sergipe. O governador Fábio Mitidieri (PSD) se disse orgulhoso em ver o quanto a cidade se desenvolveu ao longo dos anos. O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) lembrou que aos 170 anos, Aracaju segue avançando, com grandes transformações e um futuro promissor. O ministro Márcio Macêdo (PT) afirmou que a cidade é mais que uma capital, “é um abraço acolhedor, um céu sempre azul e um pedaço do Brasil que guarda riquezas imensuráveis”. Por fim, Emília Corrêa (PL) se disse honrada em celebrar os 170 anos de Aracaju “sendo a primeira prefeita dessa cidade com tantas características especiais”. Então, tá!

Divórcio sacramentado

A casamento político entre o Cidadania e o PSDB está com os dias contatos. Reunidos em Brasília, os cidadanistas aprovaram o fim da federação entre as duas legendas por entenderem que os tucanos vinham dando doloridas bicadas onde não eram chamados. Embora não padeça desse problema de relação com o ainda federado, o Cidadania de Sergipe votou pela separação partidária como forma se se solidarizar com os diretórios dos outros estados. Agora, o Cidadania vai aguardar que a Federação complete o tempo mínimo de quatro anos para sacramentar o divórcio. Cruz, credo!

Lei desrespeitada

Alguém já disse que lei é como vacina, umas pegam, outras não. Uma dessas leis desrespeitadas em Sergipe é a que obriga as casas comerciais especializadas em refeições rápidas a afixarem tabela em local visível informando os índices nutricionais e calóricos dos sanduíches. De autoria do ex-deputado estadual Gilson Andrade (PSD) esta lei é letra morta em quase todos os restaurantes e lanchonetes de Sergipe. A Lei municipal proibindo os canudinhos de plástico em Aracaju também nunca foi respeitada. Aprovado na Câmara de Vereadores em 2019, o Projeto estabelece multas que variam entre R$ 1 mil e R$ 6 mil para a casa comercial que insistir em fornecer aos clientes canudos de plástico, só que até hoje ninguém foi punido por infringir a legislação. Só Jesus na causa!

Terra pra quem precisa

O Assentamento Emília Maria, em São Cristóvão, acaba de conquistar a assinatura do termo de posse das terras ocupadas há oito anos por 160 famílias. Localizado na fazenda São José, o terreno do assentamento foi adquirido em leilão pelo Incra. Com a regularização, cada camponês recebe o direito de permanecer e utilizar a terra para atividades produtivas, assegurando seu sustento por meio do trabalho agrícola. Até a obtenção do título definitivo de propriedade, os lotes seguem sob posse do Incra, não podendo ser vendidos, alugados ou cedidos a terceiros. Ah, bom!

Lero-lero político

Os Avante, PDT, Republicanos e Solidariedade exibem, esta semana, propagandas partidárias no rádio e na televisão. O Avante terá direito a cinco minutos de propaganda, sendo dois minutos e meio nesta terça e igual tempo de programa na próxima quinta; o Republicanos contará com três minutos de veiculação, sendo um minuto e meio na quinta e o mesmo tempo no próximo sábado. Já o PDT exibirá um total de dois minutos de propaganda: meio minuto hoje e na quinta-feira e mais um minuto no sábado. Por fim, o Solidariedade exibirá 30 segundos de programa na quinta-feira. Quem não tiver interessado no oba-oba é só desligar o rádio e a TV. Aff Maria!

Vergonha nacional

A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) tirou onda com a participação do deputado federal Rodrigo Valadares (União) na manifestação bolsonarista realizada, domingo, no Rio de Janeiro. Primeiro, a parlamentar psolista criticou a falta de argumento dos direitas para defender o ataque do 8 de janeiro, o plano de assassinar o presidente Lula e a tentativa de golpe de estado. Depois, Sônia disse que a vergonha nacional foi Rodrigo Valadares apelar para versículos da Bíblia na tentativa de justificar a prioridade do mandato dele, que é o projeto de anistia dos golpistas que destruíram o Congresso, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal. Virgem santíssima!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 1º de janeiro de 1886.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias