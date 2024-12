A condenação de Valmir e a “lerdeza” de Edvan e Emília

Por Adiberto de Souza *

Condenado por improbidade administrativa na última segunda-feira, o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), esperava receber a imediata solidariedade de seu partido, comandado em Sergipe pelo também itabaianense Edvan Amorim. Seguindo o exemplo deste, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, também não deu um pio sequer sobre a condenação do ex-parceiro de chapa na disputa pelo governo de Sergipe, em 2022. Amigos de Valmir estranharam o silêncio de ambos e botaram a boca no trombone, ameaçaram deixar o PL e o diabo a quatro. A gritaria pela imprensa surtiu efeito. Finalmente ontem, o PL divulgou uma nota se solidarizando com o filiado e “prestando total apoio a todas as decisões e recursos da defesa”. Segundo o site Itabaiana Como Eu Vejo, Emília também se lembrou de apoiar o “querido amigo Valmir. Minha solidariedade, força e fé de que você vencerá mais essa batalha. Estamos com você!”, escreveu a fidalga. O resumo dessa ópera-bufa é que o PL e a prefeita evitaram se desgastar politicamente defendendo um condenado, só saindo em defesa do suplicante após a gritaria contra o estanho silêncio. Em outras palavras: Valmir precisa abrir os olhos, pois suspeita-se que ele esteja dormindo com inimigos. Home vôte!

Defesa das praias

O senador Rogério Carvalho (PT) fez um discurso indignado contra a PEC das Praias, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o petista, esse famigerado projeto isenta os mais ricos de pagar pelo uso dos terrenos de marinha, enquanto quem vive nas cidades costeiras é prejudicado. Rogério disse que o Senado não pode permitir que a especulação imobiliária avance sem considerar os impactos ambientais e sociais. Felizmente, um pedido de vista adiou a votação da matéria. Em 2022, quando era deputado federal, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), votou favorável à tal PEC das Praias. Creindeuspai!

Jogo perigoso

Atenção galera: acessar sites de apostas no computador da empresa é motivo de demissão por justa causa. Foi o que aconteceu com um porteiro aqui em Sergipe. Após ser demitido, o suplicante recorreu à Justiça, mas o Tribunal Regional do Trabalho manteve a demissão. Em sua defesa, o empregado alegou que o computador era usado por outros funcionários, porém a empresa comprovou que o dito cujo era quem acessava os sites de apostas. Diante disso, o desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro manteve a demissão por justa causa. Misericórdia!

Cidadania coletiva

A Câmara de Itabaiana fará sessão especial, amanhã, para homenagear quem contribuiu com o progresso do município. A diferença do que ocorre em outros legislativos é que os vereadores itabaianenses vão entregar 25 títulos de cidadão numa única solenidade. A homenagem coletiva garante agilidade aos trabalhos parlamentares, que antes eram intercalados pelas várias sessões especiais para entrega de títulos de cidadania no varejo. Ademais, a solenidade coletiva garante casa cheia e discursos resumidos dos novos cidadãos da cidade dos caminhões. Aff Maria!

Mal na fita

Um estudo da Sudene, baseado nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que Sergipe é o 3º pior estado do Nordeste na geração de empregos. De acordo com o levantamento, em outubro passado a região foi responsável por 18.345 novos postos de trabalho. Entre os estados nordestinos, Pernambuco liderou a criação de empregos, com 5.010 novos postos, seguido por Alagoas (3.445), Ceará (3.187) e Rio Grande do Norte (2.847). Pior do que Sergipe (1.089) somente o Maranhão, que teve um saldo positivo de 423 empregos, e a Bahia que apresentou um decréscimo de 579 postos de trabalho em outubro passado. Marminino!

Educação em debate

Termina hoje, no Rio de Janeiro, a 27ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), considerado o maior encontro parlamentar da América Latina. Vários deputados sergipanos estão participando do evento, que tem como tema “O Futuro da Educação no Brasil”. Segundo o presidente da Assembleia de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD) – no centro da foto – a educação impulsiona a economia e promove o crescimento do país. “Trabalhar com educação significa também trabalhar com tecnologia, inovação e ideias”, discursou. Ah, bom!

Ditadura nunca mais

O livro “Borracha na cabeça: o golpe e a ditadura militar em Sergipe”, será lançado, amanhã, no Campus da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão. A tarde de autógrafos acontecerá às 14 horas, no auditório Adufs. O lançamento é parte das atividades do XIV Encontro de Grupos de Estudos e Pesquisas Marxistas, que ocorrerá na UFS, tendo como tema “1964, 60 anos do Golpe Empresarial Militar”. O livro foi organizado pelos repórteres Cristian Góes, Ana Paula Rocha e Paulo Marques, da equipe do site Mangue Jornalismo. Prestigie!

Cozinhando o galo

D’agora em diante os políticos vão permanecer na fase de banho Maria quando o assunto for as eleições de 2026. Somente a partir da metade de 2025 começam as conversas sobre a disputa eleitoral. Até lá, todos vão cozinhar o galo e estimular cizânias entre os adversários visando enfraquecê-los. Portanto, evite fazer apostas sobre as eleições ainda tão distantes e não duvide de possíveis uniões, por mais que os ditos cujos sejam inimigos figadais. Não esqueça que em política tudo é possível, desde que os fins justifiquem os meios. Danôsse!

Vaga de desembargador

A OAB de Sergipe instituiu uma comissão que vai elaborar o Projeto de Resolução para definir a eleição da lista sêxtupla da qual sairá o futuro desembargador do Tribunal de Justiça. O pleito na OAB é o primeiro passo para a substituição do desembargador Luiz Mendonça, punido com a aposentadoria compulsória, após ter sido acusado de vender sentenças em inquérito elaborado pela Polícia Federal. Os seis nomes mais votados pelos causídicos serão enviados ao Pleno do TJ, que elegerá uma lista tríplice a ser encaminhada ao governador Fábio Mitidieri (PSD), a quem caberá nomear o novo integrante da Corte. Então, tá!

Mitidieri sem conselheiros

O jornalista Jozailto Lima escreveu no site JLPolícia sobre os vacilos e exageros que, de vez em quando, o governador Fábio Mitidieri (PSD) comete, “como aquela fala pesada contra os professores em plena campanha, como este ato de licenciar do governo alegando motivos de saúde e quatro dias depois se expor em mídia social em um estádio de futebol em Buenos Aires, Argentina, e de colocar sob dúvida seu projeto de reeleição dentro de mais dois anos. Nalgumas vezes, o governador age como se não tivesse conselheiros consistentes ao seu redor lhe ajudando a guiar suas atitudes e falas. E não é bem assim que a banda deve tocar”, ensina o escriba. Só Jesus na causa!

Vovô biquíni

Criado em 1947, o biquíni, traje de banho que revolucionou moda e transformou o comportamento da mulher, está completando 77 anos sem perder a elegância. Segundo a consultora de moda Lilian Pacce, a força de uma peça de roupa tão pequena está diretamente ligada ao empoderamento feminino e vai muito além da praia em si. Como bem canta a afinadíssima banda Blitz, “era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria…”. Ai, meu Deus!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 21 de janeiro de 1909.

