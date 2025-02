A conversa fiada está em alta na política de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Sem disputas eleitorais este ano, a classe política de Sergipe tem se ocupado em fazer projeções para 2026, quando os sergipanos vão eleger o governador, dois senadores, 24 deputados estaduais e oito federais. Pois bem, enquanto o próximo ano não chega, os políticos discutem até sobre o sexo dos anjos. Nessa quadra, o importante é participar dos debates sobre a próxima disputa eleitoral e, principalmente, manter o nome na mídia para não ser esquecido pelos eleitores. Por sua vez, setores da imprensa se apressam em divulgar as coisas mais absurdas do mundo. Desde janeiro passado, já se leu todo tipo de possíveis composições políticas e de rachas inimagináveis. É o exercício de suposições que não leva a lugar nenhum, mas mantém ocupado quem não possui coisa mais importante para fazer. Estamos, portanto, vivendo a época da conversa mole para boi dormir. Arre égua!

Desemprego em massa

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Aracaju que a Câmara de Vereadores deu cartão vermelho a todos os servidores comissionados contratados quando Nitinho Vitalle (PSD) presidia o legislativo aracajuano. As danadinhas juram de pés juntos que o pedessista está tiririca de raiva com o presidente Ricardo Vasconcelos, pois este teria lhe prometido manter os cerca de 50 comissionados agora exonerados. Embora esse zum-zum-zum esteja circulando em Aracaju desde a última sexta-feira, até agora nem Nitinho nem Vasconcelos se manifestaram sobre a propagada demissão em massa na Câmara. Misericórdia!

Favoritismo irreal

Os aliados do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), trabalham para que ele seja reeleito se possível por “W.O.”. Quem fez essa suposição foi o jornalista político Habacuque Villacorte. Segundo o articulista, o desejo de que o pedessista seja candidato único tem ficado claro diante das reações dos que o cercam. “Quando alguém manifesta interesse em disputar a eleição para o Executivo, logo passa a ser ‘vidraça’ para a ‘mídia governista’ e a militância digital”, escreve. Habacuque ressalta, porém, que se a oposição apresentar nomes competitivos, toda a propalada aprovação do governo desaba, “não suporta um sopro de verdades”, conclui. Home vôte!

Reforço policial

Tem geste apostando que o senador Alessandro Vieira (MDB) e a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) não se reelegem nem que a vaca tussa. Quem pensa assim jura que o “cavalo selado”, responsável pela vitória do emedebista em 2018, não aparecerá novamente na porta dele. Também garantem que, sem o apoio do ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode), Katarina não repetirá a boa performance eleitoral de 2022, principalmente se Priscila Felizola, filha do ex-gestor, resolver disputar uma cadeira na Câmara Federal. A possível derrota de Vieira e Feitoza será ótima para a Polícia Civil, que terá de volta aos seus quadros dois gabaritados delegados. Marminino!

Valmir em campanha

Engana-se quem acredita que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), não pensa em disputar o governo de Sergipe. O homem tem ocupado todo seu tempo livre para conversar com o povo, prestigiar eventos religiosos e fazer uma boquinha nas casas dos amigos e aliados. Ressalte-se que ele não nega que pretende disputar a cadeira ocupada hoje pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Neste último final de semana, Valmir deu com os costados em Frei Paulo, onde foi recebido com abraços e apertos de mão dos eleitores. O apresentador do evento se apressou em anunciar Francisquinho como “o futuro governador de Sergipe”. Ah, bom!

Direto de Brasília

Os telespectadores da TV Atalaia foram brindados com uma equipe de profissionais responsável pela cobertura política direto de Brasília. O novo quatro estreou, sábado passado, com a cobertura das eleições para as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. Os oito deputados e os três senadores de Sergipe elogiaram a iniciativa da emissora dirigida pelo empresário Walter Franco. A equipe da TV Atalaia em Brasília privilegia os parlamentares federais sergipanos e vai produzir reportagens sempre voltadas para os interesses de Sergipe. Supimpa!

Relações estremecidas

O “Verão Sergipe”, festança bancada pelos contribuintes, deixou transparecer que as relações do governador Fábio Mitidieri (PSD) com o ex-deputado André Moura (União) estão pra lá de estremecidas. Isso ficou claro quando os dois se encontraram no camarote dos artistas; André cumprimentou Mitidieri friamente e não compareceu ao camarote oficial do governo, preferindo circular no meio dos foliões ao lado do prefeito Machadinho (União). Mitidieri e André se distanciaram na última campanha eleitoral e, pelo visto, vão permanecer assim até 2026. Creindeuspai!

Nomeação polêmica

Causou espanto a notícia de que o novo diretor executivo do Consórcio Metropolitano de Transporte, Hector Raul Medeiros Vilela Coronado, é ex-empregado da Viação Progresso, pertencente ao empresário Adierson Monteiro. Ao divulgar essa informação, o radialista Narciso Machado também insinuou que a prefeitura Emília Corrêa (PL) teria colocado o carro diante dos bois ao nomear o diretor antes de ele ter sido sabatinado pela assembleia geral do Consórcio. A Prefeitura informou, porém, que o novo diretor possui conhecimento técnico para a função. Também explicou que o setor foi tema de reunião entre a prefeita e os membros do Consórcio, na qual foi agendada a sabatina de Hector Raul. Então, tá!

De volta ao batente

Após o recesso parlamentar, os deputados estaduais retornam, hoje, às sessões plenárias da Assembleia. Nas câmaras municipais, renovadas com os vereadores eleitos em outubro passado, também inicial suas novas legislaturas nesta segunda-feira. Devido ao crescimento populacional da cidade, a Câmara de Aracaju passou de 24 para 26 vereadores, muitos deles estreando no parlamento a partir de hoje. Ressalte-se que o pleito passado renovou o Legislativo da capital sergipana em 50%, com a eleição de 13 novos vereadores. Boa sorte a todos nessa nova caminhada política. Aff Maria!

Professores punidos

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) condenou a decisão da Secretaria de Estado da Educação de suspender o pagamento da interiorização aos professores que trabalham nos centros profissionalizantes. Após afirmar ser radicalmente contra a “mais esse absurdo do governo”, o cidadanista prometeu cobrar explicações ao secretário Zezinho Sobral. Para Roberto Silva, presidente do sindicato dos professores, a suspensão do pagamento da interiorização “é uma atitude é ilegal”. O sindicalista concluiu afirmando que essa política de perseguição e punição dos educadores por parte do governo Mitidieri precisa acabar. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, 27 de outubro de 1912.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias