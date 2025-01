A democracia resistiu aos terroristas e sepultou o sonho de golpe

Por Adiberto de Souza *

Hoje está fazendo dois anos da fatídica tentativa de golpe concebida por bolsonaristas radicais, insatisfeitos com a vitória nas unas do presidente Lula da Silva (PT). Felizmente, a democracia resistiu aos terroristas, que terminaram presos e processados após depredarem as sedes dos três podres, em Brasília. Diante do fracassado ato golpista, os bolsonaristas se deram conta que o buraco é mais embaixo. Muitos também perceberam, tardiamente, que foram massa de manobra dos fascistas patrocinadores dos acampamentos golpistas instalados em frente aos quartéis do Exército. Os terroristas fantasiados de verde e amarelo viram o nebuloso sonho de um golpe militar se transformar num pesadelo, pois a maioria está presa e respondendo por uma série de crimes. Tomara que a derrocada desses infelizes tenha servido de exemplo a outros tantos idiotas que insistem em desacreditar as urnas e afrontar os poderes constituídos do Brasil, talvez por se acharem mais realistas do que o rei. São uns energúmenos. Misericórdia!

Salários de marajá

O reajuste salarial do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez a imprensa nacional lembrar que o mineiro só perde em valor de contracheque para o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), atualmente o gestor estadual mais bem pago do Brasil. De acordo com o jornal Estado de Minas, o sergipano recebe um exagerado salário de R$ 46.366,19 maior, portanto, que os R$ 41.845,49 que Zema passará a receber a partir deste mês. O gestor mineiro começou o governo ganhando R$ R$ 10,5 mil, enquanto Mitidieri tinha em 2023 um contracheque de R$ 35.462,22. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Cadê a fábrica?

No começo de 2023, o governo de Sergipe anunciou com estardalhaço que a empresa Maquigeral iria instalar no estado uma fábrica de mini tratores, num investimento de R$ 116 milhões. Depois, não se falou mais no empreendimento, que deveria gerar cerca de 300 empregos diretos. Alguém sabe informar se as obras de instalação da fábrica já foram iniciadas? Tomara que essa conversa não seja igual àquela ocorrida em 2019, quando empresários prometeram montar em Sergipe uma fábrica de caminhões movidos a gás. Depois de muito lero-lero, os investidores pisaram no freio e não se falou mais no assunto. Marminino!

Corda no pescoço

Vendedor de dinheiro como qualquer banco que se preza, o Banese parece ter percebido que os servidores estaduais estão na maior pindaíba. Tanto isso é verdade, que o banco está oferecendo à galera empréstimos consignados, tendo como garantia o 13° salário a ser pago este ano pelo governo. No release distribuído à imprensa, o Banese sugere aos servidores que aproveitem a oferta financeira para quitar despesas comuns de janeiro, a exemplo do IPTU, IPVA, material escolar e tantos outros “pregos”. Você tá nessa? Só Jesus na causa!

E tome festa!

Achou pouco um mês de Vila do Natal Iluminado promovida pelo governo Mitidieri na Orla de Atalaia? Pois prepare o espirito para cair na folia no Verão Sergipe, que este ano acontecerá de 17 deste mês até 5 de março vindouro. Custeada pelos contribuintes, a fuzarca organizada pelo Executivo estadual vai ocorrer, durante seis finais de semana, em Itaporanga d’Ajuda, Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros e Estância. Depois dessa folia, é só ariar a fivela, amaciar as botas e aguardar o forrobodó junino, que o governo promete ser um estrondo de bom. Cruz, credo!

Grana emprestada

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), deu com os costados na presidência do Banese para pedir uma graninha emprestada. Saiu de lá com a garantia de que será aberta uma linha de crédito especial visando oferecer à Prefeitura os recursos suficientes para pagar os salários dos servidores referentes ao mês passado. Deixada pela ex-prefeita Hilda Ribeiro (Republicanos), essa dívida é apenas uma das muitas pendências herdadas por Sérgio Reis. Danôsse!

Café amargo

Comenta-se à boca miúda pelas esquinas de Sergipe que o café oferecido, ontem, pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) ao seu antecessor Belivaldo Chagas (Pode) estaria amargo. O zum zum zum ganhou corpo devido à falta de divulgação do regabofe, antes anunciado com estardalhaço. Como a gestão de Mitidieri está na metade, não se pode dizer que anfitrião e convidado beberam café frio e água quente. Diante do silêncio em torno do assunto, porém, as abelhudas de plantão têm todo o direito de acreditar que o dejejum zero oitocentos não selou a paz entre o atual e o ex-governador. Home vôte!

Golpista sergipano

Entre as centenas de golpistas presos no 8 de janeiro de 2023 tinha um sergipano. O itabaianense Luciano Oliveira dos Santos, o “Popó Bolsonaro”, aparece em um vídeo invadindo o prédio do Congresso no dia dos atos terroristas que chocaram o país. “Aqui gente, o Congresso! Esplanada, o povo tomou, tem que ser desse jeito! Esses vagabundos covardes! Ô Gente, vem!”, disse Popó durante a gravação. Luciano permaneceu preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, até maio de 2023. Mesmo tendo sido solto, ele continua cumprindo uma série de restrições impostas pela Justiça. Bem feito!

Cavalo selado

O senador Alessandro Vieira (MDB) admite ser uma liderança diferente das outras. Outro dia, o ilustre afirmou que atua de forma independente, analisando e votando os projetos com consciência, “prezando pela técnica e pela qualidade, com a clareza que minha missão é buscar sempre o melhor para Sergipe e para o Brasil”. Resta saber se os quase 500 mil eleitores que o elegeram em 2018 concordam com essa forma de fazer política. Eleitos por acaso, tal qual Alessandro, os saudosos ex-senadores Gilvan Rocha (MDB) e Zé Eduardo Dutra (PT) também atuavam diferente da maioria dos políticos sergipanos, mas quando tentaram a reeleição deram com os burros n’água. Como dizem lá em Carira: cavalo selado não passa duas vezes na mesma porta. Arre égua!

Insegurança jurídica

O radialista Marcos Aurélio está apostando com quem desejar que a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), não conseguirá fazer uma nova licitação para o transporte coletivo em apenas seis meses, como ela prometeu. De acordo com o coleguinha, ao anular a concorrência feita pela gestão passada e vencida por duas empresas, a prefeita gerou um ambiente de insegurança jurídica. Ou seja, o edital convocando uma nova licitação poderá resultar deserto por falta de confiança das concessionárias. E então, quem topa apostar com Marcos Aurélio nem que seja uma mariola de goiaba? Aff Maria!

Cultura em festa

Está agendada para às 18 horas de hoje, a abertura da 50ª edição do Simpósio Cultural de Laranjeiras. Este evento prosseguirá até sábado, no auditório do campus da Universidade Federal de Sergipe daquela cidade sergipana. Já o 50º Encontro Cultural de Laranjeiras, aberto domingo passado, vai acontecer até domingo, celebrando tradição, fé e folclore, através de manifestações artísticas e debates sobre o presente e o futuro da cultura sergipana. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 26 de setembro de 1907.

