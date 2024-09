A depender dos candidatos, Aracaju vai virar um paraíso

Por Adiberto de Souza *

Impressiona o volume de promessas irreais feitas pelos candidatos e candidatas à Prefeitura e à Câmara de Aracaju. Os gabaritados marqueteiros não se cansam de criar propostas mirabolante para os “clientes” apresentarem no horário eleitoral do rádio e da televisão. Tem de tudo e mais um pouco. Há quem prometa congelar os impostos municipais, oferecer ônibus de graça, zerar as filas das creches e das escolas, acabar com a fome, colocar uma ambulância do Samu em cada esquina de Aracaju, despoluir os rios Sergipe e Poxim, revitalizar o centro da cidade, gerar milhares de empregos, etcétera, etcétera e tal. Os candidatos e candidatas só não informam onde conseguirão os recursos para transformar a capital sergipana num verdadeiro paraíso. Esse detalhe, contudo, é de somenos importância para quem deseja apenas conseguir os votos dos eleitores incautos. Home vôte!

Missão difícil

Por orientação do governador Fábio Mitidieri (PSD), o secretário estadual da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), vai reassumir o mandato de deputado para ficar mais livre e entrar de cabeça na campanha de Luiz Roberto, candidato a prefeito de Aracaju. Segundo se comenta nas esquinas, Mitidieri anda contrariado com alguns integrantes do governo que preferem apoiar Yandra de André (União) e Danielle Garcia (MDB) candidatas à Prefeitura da capital sergipana e tidas como responsáveis pelo racha na base do governo. As línguas ferinas juram que o deputado Jorginho recebeu uma missão pra lá de difícil. Arre égua!

Lacração oficial

A Justiça começa, amanhã, a lacrar todos os sistemas do processo eleitoral. Esta medida certifica a integridade e a autenticidade dos programas que serão usados nas urnas eletrônicas e nos demais sistemas eleitorais. Durante solenidade na sede do TSE, os sistemas serão apresentados às entidades fiscalizadoras na forma de programas-fonte executáveis e serão assinados digitalmente e lacrados. O objetivo é garantir ao eleitor que, no momento em que o voto for registrado na urna, seja computado de forma totalmente segura. Ah, bom!

Amigos do rei

Ganha uma mariola de goiaba quem souber quantos conselheiros existem nas estatais e autarquias estaduais e qual o custo deles para os cofres públicos de Sergipe. À boca miúda, comenta-se que alguns apadrinhados participam de mais de um conselho, comparecem a apenas uma reunião mensal e embolsam uma grana razoável. Enquanto essa turma faz a festa, lambuzando-se com o dinheiro do povo, o servidor estadual sobrevive com um salário de fome. Só Jesus na causa!

Rifou Aracaju

O ministro Márcio Macêdo (PT) aproveitou o final de semana para participar de manifestações políticas em Sergipe. O distinto prestigiou a inauguração de um comitê do candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Danilo Segundo (PT), participou de uma carreata organizada pela candidata a prefeita de Socorro, Carminha Paiva (PP), esteve em Estância e Japaratuba levando apoio aos prefeituráveis Marcio Souza (Psol) e Sizi Cardoso (PT), respectivamente. Márcio só não deu com os costados nos eventos organizados pela petista Candisse Carvalho, candidata a prefeita de Aracaju. Marminino!

Arma poderosa

O uso da internet na campanha eleitoral apresenta pontos positivos, entre eles o aumento da transparência. A utilização dessa poderosa ferramenta tem ampliado em muito a relação dos candidatos com o público na faixa de 16 a 24 anos. Pesquisa recente mostra que quase 80% da faixa etária entre os 16 e 24 anos utilizam a internet. Segundo o estudo, 70% desse público usam rede social e 90% utilizam a ferramenta para buscar informações. É bom ter cuidado com as notícias falsas. Então, tá!

Sergipano de araque

Sonhando em ser eleito pelos bolsonaristas que votam em Aracaju, o candidato a vereador Francisco Olinda de Assis (Avante) se registrou no Tribunal Regional Eleitoral com a alcunha de “Bolsonaro Sergipano”. A questão é que este caixeiro-viajante nasceu no município cearense de Saboeiro, portanto bem longe de Sergipe. Ou seja, além de ser um falso Bolsonaro, o candidato também não é sergipano como se apresenta. Creindeuspai!

Muito dinheiro

Veja o que publicou no Jornal do Dia o coleguinha Gilvan Manoel: “Em Aracaju, cujo teto de gasto de campanha para prefeito é de R$ 5.567.772,40, o União Brasil, PDT e PL estão investindo muito nos seus candidatos numa demonstração de que acreditam na vitória. Yandra já declarou recebimento de fundo partidário quase o limite: R$ 5.007.000,00; Luiz Roberto o valor de R$ 4.500.000,00 e Emília a importância de R$ 4.000.000,00. Os demais receberam: Danielle (R$ 3.236.500,00), Candisse (R$ 811.000,00) e Niully Campos (R$ 400.000,00). Não declararam nada Felipe Vilanova (PCO) e Zé Paulo (Novo)”. É muita grana pra se gastar numa campanha eleitoral. Danôsse!

Juntos e misturados

Adversários figadais, o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o senador Rogério Carvalho (PT) estão no mesmo palanque em Nossa Senhora do Socorro. Ambos apoiam a candidata a prefeita Carminha Paiva (PP). No último final de semana, o pedessista esteve naquele município para dizer em praça pública que está com Carminha e não abre nem para o trem. Envolvido com a campanha da esposa Candisse em Aracaju, o senador não apareceu em Socorro, mas o PT esteve representado na carreata de Carminha pelo ministro petista Márcio Macêdo. Quer dizer, em vários municípios tá todo mundo junto e misturado. Misericórdia!

Campeonato mortal

Sergipe ficou estarrecido com a chacina ocorrida, sábado último, em Nossa Senhora Aparecida, município da região Agreste. Após um campeonato de sinuca, seis homens foram mortos a tiros dentro do carro em que viajavam. Horas depois, a Polícia prendeu um suspeito pelos crimes e matou outros dois acusados na zona rural de Ribeirópolis. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, eles teriam reagido à voz de prisão e morrido durante o confronto. Ou seja, em menos de 24 horas ocorreram oito mortes violentas em dois municípios considerados muito tranquilos. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 31 de maio de 1933.

