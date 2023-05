A direita de Aracaju pode repetir a vitória de João Alves

Por Adiberto de Souza *

O raquítico reajuste salarial de 2,5% concedido pelo governo de Sergipe aos servidores estaduais pode ter um peso significativo nas próximas eleições de Aracaju. Revoltados com o que batizaram de “esmola”, os professores não devem silenciar nas críticas contra a gestão de Fábio Mitidieri (PSD), assim como fizeram em 2012 com o saudoso governador Marcelo Déda (PT). O petista virou o patinho feio dos educadores após ter se recusado a pagar o piso salarial da categoria. Por conta disso, muita gente atribuiu a eleição de João Alves Filho (DEM) para a Prefeitura de Aracaju ao desgaste sofrido pela gestão de Déda. Coincidentemente, por já ter sido reeleito em 2008, Edvaldo Nogueira (PDT) não pode concorrer e apoiou o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), que teve 37,62% dos votos, contra 52,72% de Alves Filho. Ressalte-se que em 2012 o grupo governista era muito mais robusto que o atual, pois contava com o PT e o PSB. A mais de um ano do pleito, muita água passará por debaixo da ponte, porém caso a direita se una e torno de um nome competitivo e saiba tirar proveito do natural desgaste do governo estadual, pode voltar a administrar a capital sergipana a partir de 2025. Aguardemos, portanto!

Sob nova direção

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe está sob nova direção. Desde ontem, o coronel Fábio e a coronel Maristela são, respectivamente, comandante e vice da corporação. Com 22 anos de farda, Maristela Xavier foi a primeira mulher promovida ao posto mais alto do Corpo de Bombeiros. A promoção da ilustre foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. Ao anunciar a mudança de comando, o governador Fábio Mitidieri (PSD) desejou boa sorte aos nomeados e agradeceu o trabalho desenvolvido pelo ex-comandante coronel Alexandre. Ah, bom!

Audácia da pilombeta

Cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Pode) teve o desplante de se comparar a Jesus Cristo. Durante uma entrevista, o dito cujo fez um discurso messiânico, citando a Bíblia por mais de uma vez. Lá pras tantas, o homem da Vasa Jato disparou: “O mesmo poder que eles têm de me cassar é o poder que Pilatos tinha ao mandar Jesus para a morte”. Aqui pra nós e a torcida do Flamengo, é muita audácia da pilombeta. Crendeuspai!

Defesa do líder

E o governador Fábio Mitidieri (PSD) saiu em defesa de seu líder na Assembleia, deputado Cristiano Cavalcante (União). O apoio ao “Silvio Santos” mambembe foi anunciado, ontem, quando o pedessista entregou ao Legislativo o Projeto de Lei pedindo autorização para contrair um empréstimo de até R$ 300 milhões. A grana será usada na construção de uma ponte ligando o bairro Coroa do Meio à avenida Tancredo Neves, em Aracaju. Segundo Mitidieri, o seu líder tem atuado com correção, diligência e eficiência no encaminhamento das demandas governistas: “Estou feliz com o trabalho de Cristiano”, elogiou. Marminino!

Na mira da Justiça

O Ministério Público de Sergipe instaurou inquérito para apurar a reprovável conduta do deputado estadual Cristiano Cavalcante (União), que jogou dinheiro pra cima visando se divertir com o empurra-empurra dos miseráveis em sua volta. O fato deprimente ocorreu no município sergipano de Ilha das Flores, onde o “Sílvio Santos” mambembe já foi prefeito duas vezes. Segundo o promotor de Justiça Raymundo Napoleão Ximenes Neto, a vergonhosa atitude do líder do governo Mitidieri na Assembleia caracteriza, ao menos em tese, como prática de improbidade administrativa. Misericórdia!

Aracaju bem na fita

Aracaju e outras quatro cidades foram listadas pelo site Edital de Concurso Brasil como as mais baratas para viver. O portal informa que a escolha foi feita levando em conta, além dos valores dos alimentos e aluguéis, a infraestrutura das cidades selecionadas. “Existem opções mais baratas, porém menores, com alguns desafios, tais como falta de hospitais e de saneamento, moradias precarizadas, etc”. Além de Aracaju, compõe a seleta lista Maragogi (AL), Itacaré (BA), João Pessoa (PB) e Ubatuba (SP). Então, tá!

TV apaga velinhas

Criada pelo saudoso empresário e ex-governador Augusto Franco, a TV Atalaia completou, ontem, 47 anos de fundação. Seu primeiro nome era Televisão 31 de Março, numa clara alusão à data de aniversário do golpe militar de 1964. Alguns de principais programas lançados na estreia da emissora da colina do bairro Santo Antônio, em Aracaju, foram o “Repórter 8” e o “Nosso Mundo Infantil”, este último ancorado pela jornalista Nazaré Carvalho. O empresário Walter Franco é o principal responsável pela trajetória vitoriosa da TV Atalaia. Parabéns a todos que fazem a “TV dos sergipanos”. Bravo!

Novo dono

O Solidariedade tem um novo mandachuva em Sergipe. O presidente atual Vovô Monteiro já foi informado pela executiva nacional que a legenda foi entregue de porteira fechada ao deputado federal Rodrigo Valadares (União). A sigla estava sob o comando do também deputado federal Gustinho Ribeiro, que abriu mão ao receber a direção estadual do Republicanos. Por ser filiado ao União Brasil, Rodrigo entregou as chaves do Solidariedade ao seu escudeiro Alisson Bonfim, que também é assessor de gabinete do parlamentar bolsonarista. E ainda tem gente que se irrita quando os partidos políticos são comparados a bodegas. Home vôte!

Inimiga do Nordeste

A sergipana Ângela Machado, esposa do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, pode ter que pagar uma indenização de R$ 100 mil por danos morais coletivos. O valor foi estimulado pelo Ministério Público Federal na ação civil pública impetrada contra a indigitada. Um dia após a vitória do presidente Lula (PT), a bolsonarista postou nas redes sociais que “Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora [sic] trabalhar, pq [sic] se o gado morrer o carrapato passa fome”. Nascida e criada em Aracaju, Ângela disse depois que não teve a intenção de ofender os nordestinos, contudo o seu pedido de desculpas não a livrou do processo. Bem feito!

Ficaram sem ônibus

Os estudantes do povoado Timbó, município de São Cristóvão, estão sem o ônibus que os transportava para a escola no período da noite. O veículo foi retirado de circulação após uns mequetrefes terem assaltado os alunos quando estes retornavam ao povoado. Além de terem perdido os celulares e alguns trocados para os assaltantes, os jovens do Timbó ainda ficaram sem o transporte escolar. Ou seja, foram vítimas dos criminosos e punidos pelo poder público. Quanto aos assaltantes, continuam livres, leves e soltos. Assim também já é demais também!

A Caixa em Sergipe

Algo em torno de 87% dos financiamentos imobiliários em Sergipe pertencem à Caixa: são R$ 7,9 bilhões de operações ativas. Esta informação está no Caderno dos Estados, lançado pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e a e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Segundo o levantamento, 21% das agências bancárias em Sergipe pertencem à Caixa: São 37 unidades em todo o estado. O Programa Bolsa Família, pago pela Caixa, transferiu em 2022 R$ 246,9 milhões às famílias sergipanas. Supimpa!

A força da onça

Aquela onça residente da cédula de R$ 50 terá presença garantida na campanha eleitoral de 2024, principalmente no interior de Sergipe. Quando se aproximar o dia das eleições municipais, milhares de notas viajarão em malas pretas visando mudar o destino dos votos. Claro que o Ministério Público e a Polícia vão tentar impedir a circulação das oncinhas. Mas, como dinheiro não fala, boa parte das cédulas chegará ao destino, influenciando criminosamente no resultado do pleito. Portanto, mesmo com a vigilância redobrada das autoridades, vai chegar a hora de a onça beber água. Podes crer, amizade!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 27 de dezembro de 1923.

* É editor do Portal Destaquenotícias

* É editor do Portal Destaquenotícias