A direita de Sergipe pode não eleger ninguém para o Senado

Por Adiberto de Souza

A direita sergipana promete protagonizar uma grade briga para o Senado. Até o momento, essa corrente política já tem seis pré-candidatos às duas cadeiras em disputa nas eleições de 2026: André Moura (União), Rodrigo Valadares (União), Eduardo Amorim (PSDB), Luizão Dona Trump (União), Adailton Souza (PL) e Alessandro Vieira (MDB). É muita gente disputando eleitores com o mesmo perfil, fato que pode naufragar a chapa da direita. Isso ocorreu em 2018, quando os direitistas André Moura (PSC), Adelson Alves (Patri), Antônio Carlos Valadares (PSB), Betinho dos Santos (PMB), Cadu Silva (PSL) e Pastor Heleno (PRB) ficaram pelo caminho. Naquele pleito, vencido por Rogério Carvalho (PT) e pelo neófito em política Alessandro Vieira (Rede), o ex-governador Jackson Barreto (MDB) também amargou uma fragorosa derrota. Talvez apostando na pulverização dos votos da direita, o PSOL lançou a pré-candidatura ao Senado do vereador Aracaju Iran Barbosa, um político de esquerda que deve tirar muitos votos do petista Rogério Carvalho, principalmente se este se bandear para o palanque direitista do governador Fábio Mitidieri (PSD), que sonha em unir os governistas em torno de André Moura e Alessandro Vieira, tarefa considerada por muitos bem mais difícil do que passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Marminino!

Tábua de pirulitos

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) fez uma dura crítica ao governo de Sergipe devido ao que chamou de completo abandono da rodovia SE-290, que liga os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. O parlamentar questionou qual a raiva do governador Fábio Mitidieri (PSD) com os mais de 100 mil habitantes daqueles dois municípios, fortes produtores de confecções, cerâmica e citricultura. Segundo Thiago, sobra dinheiro no governo para instalar radares e câmeras de monitoramento nas rodovias estaduais, mas faltam recursos para recuperá-las, a exemplo da SE-290, que mais parece uma tábua de pirulitos, tamanho a quantidade de buracos em seu leito. Creindeuspai!

Rogério com Mitidieri?

Veja o que publicou o jornalista Gilvan Manoel no Jornal do Dia: “Um parecer favorável do senador Rogério Carvalho (PT) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) a pedido de empréstimo do governo Fábio Mitidieri (PSD) no valor de US$ 53,6 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da União, suscitou uma série de comentários a respeito de um possível acordo entre o PT e o governador para as eleições de 2026. O parecer do senador foi técnico, mas às vésperas de ano eleitoral qualquer gesto insinua a possibilidade de um acordo político. No PT sergipano, Rogério é, por enquanto, a única resistência a uma aproximação com o governador”. Misericórdia!

Tolerância zero

Atenção extremistas: o Exército vai vetar aglomerações e atos próximos de unidades militares em meio ao julgamento do núcleo crucial do plano de golpe, que começa amanhã no Supremo Tribunal Federal (STF). Outro ponto de atenção são as manifestações convocadas para o dia 7 de Setembro, que ocorrerá em meio à análise do caso na Primeira Turma da Corte. Nem precisa dizer que a postura da cúpula do Exército desagrada por demais os bolsonaristas aloprados. Deus é mais!

Política no cardápio

O ministro Márcio Macêdo (PT) tomou café, ontem, com o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Durante o rega-bofe, ambos conversaram sobre os desafios que o país enfrenta, analisaram a conjuntura política nacional e a de Sergipe, além das perspectivas para o futuro do estado. Adversários políticos em 2020, quando Edvaldo deixou Márcio pelo meio da campanha e se elegeu prefeito de Aracaju, ambos se reaproximaram em 2024, com o apoio velado de Macêdo ao prefeiturável Luiz Roberto (PDT). Fala-se à boca miúda que se não tiver apoio dos governistas para disputar o Senado, o ex-prefeito pode se bandear para a oposição, juntando-se ao PT do ministro. Home vôte!

Contra o genocídio

O vereador Camilo Daniel (PT) está defendendo que a gestão da prefeita Emília Corrêa (PL) rompa relações com o governo de Israel: “É inadmissível que a Prefeitura de Aracaju estabeleça relações com um governo genocida”, frisou. De acordo com o parlamentar petista, o que Israel está fazendo é a promoção do maior ataque do século 21 aos direitos humanos, “matando crianças, impedindo ações humanitárias e atacando hospitais”. Pai de Camilo, o deputado federal João Daniel (PT) tem cobrado ao governo do presidente Lula da Silva (PT) uma postura mais firme contra as agressões de Israel ao povo palestino. Certíssimo!

Volta ao batente

O retorno às atividades do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi destacado, ontem, pelo jornalista Matos Ramos em sua coluna de variedades publicada no portal Destaquenotícias. O colunista escreveu que “depois de uma semana no estaleiro para curar uma pneumonia, o governador está de volta às atividades de forma presencial. ‘Após novos exames, o meu médico disse que segunda-feira eu já tô liberado pra voltar”, anunciou o chefe do Executivo. Com a saúde restabelecida, Mitidieri informou que “a agenda vai ser daquele jeito, viu? Já se preparem porque vem muito trabalho por aí’, prometeu pelas redes sociais. Então, mãos à obra”, escreveu o coleguinha Matos Ramos. Ah, bom!

Lula na bronca

O presidente Lula da Silva (PT) se queixou da atuação dos senadores Randolfe Rodrigues (PT), líder do governo no Congresso Nacional, e Rogério Carvalho, líder do PT no Senado. Esta informação foi publicada pelo site Metrópoles. De acordo com o portal de notícias, Lula creditou a dupla pelo fato de a oposição ter conseguido emplacar os nomes para a presidência e a relatoria da CPMI do INSS, que ficaram respectivamente com Carlos Viana (Podemos) e Alfredo Gaspar (União Brasil). Durante uma reunião com ministros, Lula chegou a se referir ao episódio como “o vacilo dos líderes”. Só Jesus na causa!

Parada Gay é sucesso

A 24ª Parada Gay de Sergipe foi um sucesso de público e animação. Com o tema “Envelhecer e resistir”, o evento reuniu, ontem, milhares de pessoas na Orla da Atalaia, em um dia marcado por celebração da diversidade, shows e manifestações culturais. A Prefeitura de Aracaju disponibilizou estrutura com palco, sonorização, iluminação, trios elétricos e, pela primeira vez, um camarote acessível. Entre as atrações, o destaque ficou para o show da cantora Karol Conká, além de artistas locais. Já entre os políticos presentes na Parada, quem mais se destacou foi a deputada estadual Linda Brasil (Psol). Aff Maria!

Pesquisadores nas ruas

Um instituto de pesquisa está coletando dados junto aos sergipanos sobre as eleições de 2026. Os entrevistadores estão perguntando aos eleitores em quem eles votam para governador, qual o melhor nome para ser vice de Fábio Mitidieri (PSD), qual avaliação das gestões do pedessista e da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), em quem votam para a Presidência da República e se acham que Valmir de Francisquinho (PL) deve deixar a prefeitura de Itabaiana para disputar o governo de Sergipe. O resultado de mais essa consulta de opinião deve ser divulgado em breve. Aguardemos, portanto!

Chapa branca

“Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados”. Esta frase do impagável Millôr Fernandes nunca esteve tão atual em Sergipe. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 24 de maio de 1908.

