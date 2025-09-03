A direita sergipana se engalfinha pelo comando do PL

Por Adiberto de Souza *

A decisão da direção nacional do PL de entregar o comando do partido em Sergipe ao deputado federal Rodrigo Valadares (União) está agitando os bastidores da direita sergipana. Sentindo-se traídos pelo parlamentar bolsonarista, o presidente estadual do PL, Edvan Amorim, e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, já estão à procura de uma outra legenda. Já a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, ainda não se definiu se acompanha os dois ou permanece no PL sob o comando de Rodrigo. Há quem garanta que a gestora continuará filiada à legenda, pois planeja apoiar uma possível pré-candidatura do esposo Valdemar Bezerra à Câmara Federal, numa chapa que teria o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) candidato ao governo de Sergipe. Nessa briga pelo comando do Partido Liberal quem deve sobrar na curva é o pré-candidato a Senador Eduardo Amorim (PSDB), pois sem o PL nas mãos do irmão Edvan a campanha do tucano pode naufragar por falta de recursos, já que o partido dele anda pra lá de descapitalizado. Esta disputa interna no PL demonstra que nem todas as juras de apoio político feitas agora serão respeitadas quando chegar a hora de a onça beber água. Marminino!

Líder derrotado

O vereador Isac Silveira (União), líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara, amargou uma derrota pessoal: por unanimidade, os vereadores mantiveram o veto da gestora ao projeto de Lei criando a Loteria de Aracaju (Lotaju). Autor da propositura, Isac engoliu a decisão de Emília, que foi aconselhada a vetar a matéria por seu vice-líder no parlamento, vereador Lúcio Flávio (PL), que não se entende com o líder. O projeto vetado estabelecia que os recursos arrecadados com a Lotaju financiaram ações da cultura, turismo, juventude, esporte, inclusão e assistência social, políticas de moradia popular, proteção à seguridade social e ao meio ambiente. Misericórdia!

Preço do gás

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado aprovou o requerimento do senador Laércio Oliveira (PP) propondo a realização de uma audiência pública sobre a revisão tarifária das transportadoras. Ainda não há data para o debate. Na proposta, o parlamentar justifica que o aumento das tarifas indicado frustra as expectativas da indústria em torno de uma redução no preço do gás. Laércio cita que a audiência visa “contrapor as pretensões das transportadoras e reforçar a necessidade de redução das tarifas de transporte”. Ah, bom!

Sem medo

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) nega que tenha oferecido serviços jurídicos gratuitos de forma irregular, conforme denúncia feita contra ele na OAB. O parlamentar garante que seus adversários distorceram o que ele disse e reafirmou que pretende continuar ouvindo a população, registrando irregularidades para, se necessário, acionar a Justiça através de Ação Civil Pública ou Ação Popular. “Nosso mandato não se calará diante de abusos e reafirmo que vamos continuar fiscalizando para que o governo compra a lei, corrija suas falhas e respeite o cidadão”, frisa. Por fim, Thiago mandou um recado aos adversários: “Não foi eleito para ter medo de ninguém e nem me calar diante de perseguições”. Home vôte!

Terra em disputa

A prefeitura de Aracaju ingressou com uma ação rescisória para tentar reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinando a devolução de parte da Zona de Expansão ao município de São Cristóvão. A prefeita Emília Corrêa lembrou que a área em questão é administrada por Aracaju há mais de 70 anos, com investimentos em saúde, educação, transporte e infraestrutura. “Nós mantemos 14 escolas municipais com mais de 6 mil alunos, três unidades de saúde atendendo 32 mil pessoas, mais de 3 mil pontos de iluminação pública, serviços permanentes de limpeza e coleta de lixo, patrulhamento de guarda municipal e monitoramento eletrônico”, destacou a gestora. Essa briga promete. Cruz, credo!

Conversa fiada

O partido União Brasil vai exibir, entre as 19h30 e as 22h30 do próximo sábado, propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão. Em anos não eleitorais, como 2025, a propaganda partidária pode ser veiculada ao longo de todo o período. Já em anos eleitorais, sua transmissão ocorre apenas no primeiro semestre. A propaganda partidária objetiva divulgar o programa do partido, apresentar suas atividades no Congresso e expor seu posicionamento sobre temas políticos e sociais. Além disso, pelo menos 30% do tempo total de cada legenda devem ser destinados à promoção da participação feminina na política. Então, tá!

Vida mansa

Qualquer cidadão precisa trabalhar décadas a fio para se aposentar. Milhares morrem antes de obter o benefício do INSS, enquanto outros terminam as vidas recebendo um minguado salário mínimo. Políticos, porém, asseguraram pensão especial após pouco tempo como parlamentares. No Congresso, por exemplo, cerca de 250 ex-deputados federais e ex-senadores (de Sergipe são 12) conseguiram a aposentadoria após apenas oito anos de contribuição previdenciária. Lastimável nisso tudo é que a conta dessa mordomia exclusiva para os políticos é paga pelo contribuinte. Arre égua!

Grito dos Excluídos

O 31º Grito dos Excluídos e Excluídas está confirmado para o próximo domingo, durante o desfile cívico-militar de 7 de Setembro. A pauta principal desta edição é a luta em defesa da soberania brasileira. Os participantes também vão condenar a criminalização do movimento sindical em Sergipe, defender moradia digna, reforma agrária e propor a taxação das grandes fortunas. A concentração está marcada para as 9 horas, em frente da Catedral Metropolitana de Aracaju, onde acontecerá o Ato Inter-religioso. Participe!

Professores reivindicam

O governo de Sergipe volta a sentar, hoje, com os professores da rede estadual para discutir a pauta de reivindicações da categoria. Na reunião anterior os educadores recusaram as propostas governamentais referentes ao triênio, auxílio tecnológico e retomada da carreira profissional. Os professores também estão cobrando do Executivo melhores condições materiais de trabalho e valorização da categoria. Às 15 horas, os educadores vão promover uma vigília em frente à sede da Secretaria Estadual da Fazenda, onde ocorrerá a reunião do Sindicato da categoria com o governo do estado. Aff Maria!

Veto condenado

E a deputada estadual Linda Brasil (Psol) lamentou que a maioria da Câmara Municipal de Aracaju tenha aprovado o veto da prefeita Emília Corrêa (PL) da emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias objetivando combater o racismo e a LGBTQIA+fobia. A proposta visava garantir orçamento obrigatório para políticas públicas contra os dois tipos de preconceito. De acordo com a parlamentar psolista, os vereadores favoráveis ao veto escolheram negar à população negra e LGBTQIA+ o direito de ter recursos assegurados para enfrentar a violência, o preconceito e a discriminação. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 8 de agosto de 1918.

* É jornalista.

