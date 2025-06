A disputa pelo comando do PT oxigena o partido

Por Adiberto de Souza *

A disputa pelo comando do PT sergipano tem evidenciado que a legenda segue partida ao meio. Uma das bandas é liderada pelo senador Rogério Carvalho, que pretende se eleger presidente estadual da sigla. Já ministro Márcio Macêdo aposta em Cássio Murilo para destronar a tendência “Resistência Socialista” do comando petista. Fosse em outro partido, essa divisão interna o enfraqueceria por demais, contudo no PT é diferente, pois desde a sua fundação os filiados medem força entre si. Os desencontros de ideias são tidos como normais na sigla da estrelinha, não resultando na debandada dos perdedores. Pelo contrário, a rivalidade tem oxigenado o partido ao longo dos anos. As escaramuças ocorrem porque a sigla possui várias tendências: Em Sergipe, por exemplo, Márcio Macedo é da “Construindo um Novo Brasil”, Rogério e João Daniel integram a “Resistência Socialista”, Ana Lúcia a “Militância Socialista”, e Eliane Aquino faz parte do “Movimento PT”. Ora, com tantas correntes não se pode esperar unidade de pensamento. Portanto, seja qual for a tendência vitoriosa nessa disputa pela presidência estadual, os petistas se unirão quando for preciso defender os princípios ideológicos que norteiam o PT. Simples assim!

Água de beber

O programa Cisternas, uma iniciativa do governo federal, alcançou um marco significativo ao ultrapassar a entrega de 68,4 mil tecnologias sociais de acesso à água desde janeiro de 2023, quando foi retomado. Foram destinados R$ 679,4 milhões para garantir a segurança hídrica nas regiões do Semiárido, Amazônica e no Rio Grande do Sul. Sergipe, com 4,63 mil contratações, atingiu 29% de entregas, correspondendo a 1,33 mil cisternas ou outras tecnologias. Então tá!

O pesadelo de Mitidieri

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), engole corda sempre que é criticado pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Outro dia, questionado sobre uma fala do gestor itabaianense, o fidalgo fez questão de ressaltar ser dele a caneta que “nomeia e exonera”. Depois disse ter certeza que se Valmir “trabalhar mais e falar menos de mim Itabaiana vai agradecer”. Pelo visto, embora inelegível, Francisquinho segue tirando o sono de Mitidieri, que tem pesadelos só de pensar em disputar a reeleição tendo o prefeito como adversário, tal qual ocorreu em 2022. Só Jesus na causa!

Fermentando o bolo

E os prováveis candidatos nas eleições de 2026 seguem “plantando” notinhas na imprensa. Diariamente, se ler releases levantando a bola dos pretendentes. Uns divulgam suspeitas pesquisas colocando-os na dianteira, enquanto outros propagam participações em eventos públicos. Esta é a fase de se valorizar e, também, de “queimar” os adversários do próximo embate. Quando 2026 chegar, a disputa eleitoral começará mesmo pra valer e só vencerá quem tiver cacife político, dinheiro a rodo e, naturalmente, muitos votos. Misericórdia!

Dúvida atroz

O governador Fábio Mitidieri (PSD) fez festa, ontem, no Arraiá do Povo para o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), pré-candidato ao Senado. Um dia antes, o líder pessedista tinha deixado transparecer a simpatia pela candidatura à reeleição do senador Alessandro Vieira (MDB). Ao lado do emedebista e do também pré-candidato ao Senado André Moura (UB), Mitidieri disse que “nós temos aqui tudo para já termos, praticamente, a chapa [majoritária] arrumada”. A forma calorosa como foi tratado pelo governador, deve ter aumentado em Edvaldo a esperança de ser ele o escolhido para compor a chapa governista. Ah, bom!

Colete pra Emília

Veja o que o radialista Narciso Machado publicou no portal FanF1: “Se há mesmo uma ameaça real à integridade da prefeita Emília Corrêa, como ela própria afirmou, apenas a licitação do carro blindado pode não ser suficiente. Fica a sugestão à equipe de segurança: é hora de pensar também em colete à prova de bala. Afinal, a proteção deve ser completa. Torna-se necessário rever o efeito de segurança ao redor da prefeita. O carro resolve na locomoção. E nos eventos e espaços públicos? O protocolo de segurança seguirá o mesmo?”, questiona o comunicador. Creindeuspai!

Tá de volta

E quem promete retomar as atividades políticas é a jornalista Candisse Carvalho (PT). Após ter ficado pelo caminho na campanha eleitoral de Aracaju, a petista tirou o time de campo, escafedeu-se. Ontem, ela fez uma postagem no Instagram para explicar o sumiço: “Estive em Brasília, concluindo meu mestrado, mas meu coração nunca saiu de Aracaju. E agora, com mais disposição, mais projetos de verdade e mais amor por essa cidade, estou de volta”. Quem me conhece sabe — nunca fugi e não seria agora. Esposa do senador Rogério Carvalho, a jornalista aumentou as suspeitas sobre uma possível candidatura dela em 2026 ao escrever que “podem esperar — o melhor ainda está por vir”. Marminino!

As capitais de Itabaiana

A Assembleia aprovou um projeto de lei reconhecendo oficialmente Itabaiana como a capital do brega. Autor da propositura, o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) disse que o objetivo é valorizar e dar visibilidade aos artistas que elevam o nome daquele município sergipano por todo o Brasil. Segundo o distinto, o Legislativo contribuiu para valorizar o talento e a cultura popular que arrasta multidões. Em 2023, os deputados também aprovaram um projeto de Marcos Oliveira considerando Itabaiana a capital sergipana do comércio e do comerciante. Antes, em 2014, o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) aprovou um projeto reconhecendo Itabaiana como a capital nacional do caminhão. Supimpa!

Poder a longo prazo

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) garante que muitos governistas acreditam que permanecerão no poder até 2039, com o Executivo e as duas vagas do Senado sendo fatiadas entre eles. “Na cabeça dos governantes de plantão o povo sergipano é mero figurante, só vai pra urna atestar as escolhas feitas por eles nos gabinetes”, frisou. Insatisfeito com a forma como tem sido tratado pelos aliados, Thiago de Joaldo já anunciou que trocará o PP pelo PL para, a depender dos entendimentos com a oposição, disputar o governo de Sergipe em 2026. Arre égua!

Vai ou não?

Alguém sabe quando a secretária Érica Mitidieri vai comparecer ao plenário da Assembleia para prestar contas sobre as ações da Ação Social do governo? De autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), o convite à primeira dama foi aprovado em dezembro do ano passado, mas a ilustre ainda não comunicou quando deverá ir ao Legislativo. No mês passado, a assessoria de Érica informou que ela atenderá ao desejo dos deputados, porém ficou só nisso. Pelo visto, a prestação de contas tão cobrada pelo parlamentar cidadanista vai ficar pra depois dos festejos juninos. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 26 de abril de 1908.

