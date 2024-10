A eleição de Aracaju está nas mãos dos ausentes

Por Adiberto de Souza *

O 2º turno das eleições em Aracaju pode ser decidido por quem não foi votar no último dia 6. Não à toa, tanto a candidata Emília Corrêa (PL) quanto o prefeiturável Luiz Roberto (PDT) estão correndo atrás dos 88.091 eleitores que não compareceram às urnas no 1º turno. Para se ter uma ideia do tamanho da abstenção, os ausentes são em maior número do que os 72.427 votos obtidos por Luiz Roberto. Os dois postulantes à Prefeitura de Aracaju também tentam atrair a simpatia dos 24.911 eleitores que votaram branco ou anularam os votos. Ressalte-se que a soma dos que não foram às urnas ou não votaram em ninguém é de 113.002 suplicantes, número muito próximo dos 126.365 sufrágios obtidos por Emília. Portanto, quem melhor se sair na garimpagem dessa montanha de votos terá mais chance de ganhar as eleições no próximo dia 27. Quem viver, verá!

Quarta tentativa

A Petrobras vai lançar novamente uma licitação visando contratar os dois navios-plataformas para o Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP). Por causa da dificuldade para fazer essa contratação, a petrolífera já anunciou que não conseguirá mais cumprir o prazo de entrada em operação do empreendimento, previsto anteriormente para 2028. Esta será a quarta licitação na tentativa de contratar os navios-plataformas. Com investimentos estimados em 5 bilhões de dólares, o SEAP foi projetado para extrair 230 mil barris de petróleo por dia e 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Oremos pelo sucesso dessa nova licitação. Só Jesus na causa!

Pernas pro ar

Apesar dos gordos salários, os deputados federais estão liberados de aparecer em Brasília até depois do 2º turno das eleições municipais. A “folga” foi anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O ilustre autorizou as sessões plenárias “home office” para que os parlamentares possam se envolver nas campanhas de seus candidatos às prefeituras que não decidiram a parada no 1º turno. Com a decisão de Lira, foram canceladas as sessões de quatro comissões temáticas. Como dizem por aí: quem pode, pode, quem não pode se sacode. Aff Maria!

Grana a caminho

A folha salarial dos servidores estaduais referente a este mês começa a ser paga no próximo dia 28. Mais de 75 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas, receberão as respectivas remunerações. Os primeiros a botarem a mão na grana serão os aposentados e pensionistas. Em seguida recebem os servidores da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações, além do pessoal da Secretaria de Educação e da Cultura. Os salários dos servidores lotados nas demais secretarias, autarquias e fundações serão pagos no dia 30. Todos os que fazem aniversário em outubro também receberão a primeira parcela do 13º salário. Então, tá!

André, o mais votado na UFS

A chapa “UFS da gente”, encabeçada pelo professor André Maurício, obteve 10.102 votos, sendo a mais votada na eleição para reitor da Universidade Federal de Sergipe. O atual reitor Valter Joviniano de Santana Filho concorreu com a chapa “Sou mais UFS” e conseguiu 3.763 votos. As chapas “De mãos dadas somos mais fortes” e “Ensino e liberdade”, lideradas, respectivamente, pelos professores Rosalvo Ferreira e David Soares, tiveram 795 e 212 votos. A relação dos três candidatos mais votados será encaminhada ao presidente Lula da Silva (PT), a quem caberá indicar o futuro reitor do UFS. Aguardemos, portanto!

Longe de Sergipe

O presidente Lula da Silva (PT) baterá ponto, hoje e amanhã, no Nordeste, porém, mais uma vez, o seu roteiro de viagem não inclui Sergipe. O petista estará hoje no Rio Grande do Norte fazendo campanha para a candidata a prefeita de Natal, Natália Bonavides (PT), que disputa o 1º turno com Paulinho Freire (União). Amanhã, o presidente vai à Bahia reforçar a campanha de Luiz Caetano (PT), que concorre à Prefeitura de Camaçari contra Flávio Reis (União). Como em Aracaju a prefeiturável Candisse Carvalho (PT) não passou para o 2º turno das eleições, o “Barba” se acha desobrigado de dar com os costados aqui na terrinha. Marminino!

Braços cruzados

Os professores da rede estadual de ensino entram, nesta quarta-feira (16), no segundo dia de paralisação como forma de protestar contra a recusa do governo Mitidieri em negociar com a categoria. Ontem, os educadores trocaram as salas de aulas por um ato no centro de Aracaju visando condenar “a destruição da remuneração” dos docentes pelo Executivo estadual. Segundo os grevistas, o governador Fábio Mitidieri (PSD) “quer destruir o triênio, além de alterar o pagamento da Gratificação por Atividade em Tempo Integral. Em vez de tentar negociar com a categoria, o governo foi à Justiça pedir a ilegalidade da paralisação. Creendeuspai!

Sem prefeito

A população de General Maynard ainda não sabe quem será o prefeito daquele município sergipano a partir de 2025. É que o prefeiturável mais votado no último dia 6, Marcones Melo (PSD), teve indeferido o registro da candidatura, punição reafirmada, ontem, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. O indeferimento levou em conta o vínculo socioafetivo do pedessista com o atual prefeito “Valmir de Nira” (PSD). Resta agora a Marcones recorrer ao TSE e a população aguardar para saber quem será o próximo gestor municipal. Misericórdia!

Prometendo melhorias

A diretoria da Iguá Saneamento, empresa que “comprou” parte da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), visitou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD). O parlamentar disse aos visitantes que a população sergipana aguarda com muita expectativa pela melhoria do abastecimento d’água. “Eles vieram nos informar sobre os processos jurídicos”, disse Andrade. O CEO da Iguá, Roberto Barbuti, garantiu ao presidente da Assembleia que a empresa vai atacar as questões da intermitência, de pontos onde hoje não há o abastecimento na quantidade que a população necessita. Ah, bom!

Acordo com Amorim

Para discutir o apoio à prefeiturável Emília Corrêa (PL), os presidentes do Democracia Cristã, do Avante e do Mobiliza, respectivamente, Airton Costa, José Ganem e César Cardoso, se reuniram com o cacique do PL no estado, Edvan Amorim. A ausência de Emília na reunião para tratar sobre a adesão dos três partidos nanicos à sua candidatura, levantou a suspeita de que se ela vencer as eleições poderá ser tutelada por Edvan Amorim. Aliás, em recente entrevista, Corrêa já admitiu que, se eleita, poderá ter como secretário da saúde o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), que vem a ser irmão querido do mandachuva do PL em Sergipe. Home vôte!

