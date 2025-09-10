A eleição de Rodrigo Valadares não passa pelos caciques do PL

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem pensa que o anunciado esvaziamento do Partido Liberal em Sergipe afetará o projeto do deputado federal Rodrigo Valadares (União) de se eleger senador em 2026. Tirando uma ou outra liderança filiada à legenda, o parlamentar deseja mesmo é ver pelas costas figuras como o atual presidente da sigla, empresário Edvan Amorim. A Rodrigo interessa administrar os recursos dos fundos partidários e eleitoral, que no caso do PL são pra lá de generosos. O deputado sabe que o sucesso de sua candidatura ao Senado depende de uma campanha bem fornida financeiramente e, fundamentalmente, do ex-presidente e agora presidiário Jair Bolsonaro (PL). Se, em 2026, o capitão de pijama ainda tiver influência e conseguir transferir votos para Rodrigo, este terá chances reais de se eleger. Ao contrário do que alguns pensam, nem sempre o apoio de muitas lideranças políticas é sinônimo de sucesso nas urnas. Em 2018, André Moura (União) perdeu a disputa para o Senado mesmo tendo sido apoiado por deputados, vereadores e quase 50 dos 75 prefeitos sergipanos. Já o neófito em política Alessandro Vieira se elegeu no mesmo pleito pelo nanico Rede Sustentabilidade. Portanto, com os volumosos recursos dos dois fundos e o apoio da direita bolsonarista, logo, logo, o PL estará cheio de novos filiados e, naturalmente, sem saudade dos velhos caciques despejados agora do partido. Quem viver, verá!

Vereador injuriado

Para evitar um possível bate-boca, não convidem para o mesmo rega-bofe o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos (PSD), e o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). O parlamentar ficou tiririca de raiva ao saber que o ex-gestor disse que as duas CPIs em andamento no parlamento não passam de uma cortina de fumaça. “Dizer que uma CPI não vai dar em nada é, no mínimo, desrespeitar o trabalho desta Casa”, bradou Vasconcelos. Segundo ele, “o tempo da enganação acabou”. As CPIs investigam o uso dos recursos oriundos das multas de trânsito e a suspeita de superfaturamento do Natal Iluminado de Aracaju. Home vôte!

Samba de coco

Tramita na Câmara Municipal um projeto de lei reconhecendo o Samba de Coco do povoado Mosqueiro como Patrimônio Cultural Imaterial de Aracaju. Autora da propositura, a vereadora Sônia Meire (PSOL) afirma que a cultura do Samba de Coco faz parte de uma tradição secular, forjada na sociabilidade dos povos tradicionais que habitam, há mais de um século, a região do entorno da foz do Rio Vaza-Barris. No Samba de Coco a marcação é feita através de sapateados e das palmas, enquanto o ‘tirador de coco’ puxa os versos, que são respondidos em coro pelos outros participantes. Supimpa!

Cadê a água?

Responsável pelo abastecimento d’água e tratamento de esgotos em Sergipe, a concessionária Iguá foi duramente criticada, ontem, na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Adailton Martins (PSD) afirmou que comerciantes da Barra dos Coqueiros estão sofrendo enormes prejuízos por conta da irregularidade do abastecimento: “Tem 20 dias que não chega água nas torneiras, fora os esgotos estourados”, denunciou Martins. Em seguida, o presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), sugeriu a formação de uma comissão parlamentar para levar as queixas dos sergipanos à direção da Iguá e, naturalmente, exigir providências. Creindeuspai!

Diário de Bordo I

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), está na Itália acompanhado por vários assessores. Com o objetivo de participar de uma exposição sobre gás natural, GNL, hidrogênio e tecnologias climáticas, o fidalgo se encontra em Milão na companha da primeira dama Érica Mitidieri e de seis secretários e diretores de órgãos públicos, além do senador Laércio Oliveira (PP). Esta é a terceira vez que o governante sergipanos e auxiliares participam da Gastech, considerado o maior evento internacional do segmento de petróleo e gás. Ah, bom!

Diário de bordo II

Além da primeira dama e do senador pepista, fazem parte da robusta comitiva governamental os secretários estaduais Cleon Nascimento, da Comunicação; Valmor Barbosa, de Desenvolvimento Econômico e seu adjunto Marcelo Santos; Ronaldo Botelho, presidente da Codise; Alan Lemos, presidente da Sergas; e Luís Hamilton, presidente da Agrese. A previsão é que o governador e seus acompanhantes só regressem da Europa terça-feira da semana que vem. Quem pode, pode!

Infância perdida

Quase 14% das meninas brasileiras de seis a 14 anos afirmam trabalhar ou já ter trabalhado para terceiros. Pesquisa contratada pela Ong inglesa Plan International revela que uma em cada três meninas disse não ter tempo suficiente para brincar e estudar. Mais de 37% das entrevistadas que dizem trabalhar prestam serviço na casa de outras pessoas, cuidando das crianças, fazendo faxina e outras atividades domésticas. Cerca de 5% das pesquisadas revelaram que trabalham nas ruas vendendo coisas e recolhendo material reciclável. Só Jesus na causa!

Extremista condenado

O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe manteve, por unanimidade, a condenação de um homem ligado a extrema direita por ele ter feito um comentário transfóbico nas redes sociais contra a deputada estadual Linda Brasil (PSOL). O condenado usou a Internet para se dirigir à parlamentar com termos masculinos em tom de deboche. Após a condenação, ele pediu revisão da sentença, porém o Tribunal reafirmou a pena de dois anos de reclusão e 10 dias-multa. Linda comemorou o fato de o TJ ter reforçado o entendimento dos tribunais superiores de que ofensas à identidade de gênero são uma espécie de racismo. Misericórdia!

Futebol de luto

O ex-jogador Horácio, da Associação Olímpica de Itabaiana, morreu após sofrer um infarto. Conhecido como o “Tanque da Serra”, ele passou mal, ontem, nas proximidades da Prefeitura de Itabaiana, tendo sido socorrido e levado para o hospital local, onde morreu. Natural de Carira, Horácio chegou ao Itabaiana em 1968. Pelo time serrano foi campeão sergipano em 1969 e 1973, além de ter conquistado a Taça Nordeste de 1971, entre outros torneios. Seu apelido, “Tanque da Serra”, surgiu pela força física e pela capacidade de superar barreiras adversárias. Descanse em paz, primo!

Defesa da juventude

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), assinou o Termo de Conciliação Judicial junto ao Ministério Público do Trabalho em Sergipe. O acordo, homologado pela 8ª Vara do Trabalho, objetiva de combater o trabalho infantil e ampliar as oportunidades para jovens, consolidando o programa Jovem Aprendiz como uma política permanente. O MPT-SE, autor da ação civil pública, atuou como mediador do processo e será responsável por acompanhar a execução das medidas, fiscalizar o cumprimento das cláusulas e acionar a Justiça do Trabalho em caso de descumprimento. Aff Maria!

Putaria brasiliense

Prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores estão em Brasília participando da Mobilização de Municípios em Risco. Organizado pela Confederação Nacional de Municípios, o evento visa fortalecer o municipalismo. Aliás, sempre que desembarca em Brasília boa parte dos gestores e parlamentares municipais faz a festa das garotas de programa em boates caríssimas. Segundo o site de notícia Metrópoles, muitos políticos aproveitam a estada na capital federal para cair na putaria. O portal revela que a maioria das garotas topa uma hora de sexo por R$ 1 mil, enquanto outras cobram entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 19 de março de 1946.

