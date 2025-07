A esquerda de Sergipe não se une nem que a vaca tussa

Por Adiberto de Souza *

Dividida e carente de nomes com potencial de votos, a esquerda de Sergipe caminha a passos largos para uma derrota nas eleições de 2026. Repetida por décadas, a frase “a esquerda não se une nem na cadeia” cai como uma luva para a falta de unidade dos partidos ditos esquerdistas. Achando pouco, o PT trava uma briga interna sobre uma possível candidatura do ministro Márcio Macêdo ao Senado, mesmo os aliados deste sabendo que a legenda deve homologar o nome do senador Rogério Carvalho como candidato à reeleição. Por sua vez, partidos como o Psol e o PSTU ainda não se manifestaram publicamente sobre as eleições para o governo e o Senado, mas dificilmente essas duas legendas se unirão em torno de candidaturas majoritárias. Enquanto tateia no escuro à procura de nomes com potencial de votos, a esquerda assiste à movimentação da direita que, além da investir na reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD), incensa a pré-candidatura de Thiago de Joaldo (PP) ao governo e alardeia que elegerá com os pés nas costas o ex-deputado André Moura (União) para o Senado. Portanto, a continuar tal qual barata tonta, a desunida esquerda sergipana é franca favorita a mais uma derrota eleitoral nas eleições de 2026, tal qual aconteceu nas eleições para a Prefeitura de Aracaju. Aff Maria!

Ali pertinho

Pelo quarto ano seguido, o presidente Lula da Silva (PT) participará, amanhã, em Salvador do cortejo cívico do 2 de Julho, que comemora a Independência do Brasil na Bahia. Desde que tomou posse o petista já esteve várias vezes no estado vizinho. Em Sergipe, porém, o “Barba” só deu as caras apenas uma vezinha após ter assumido seu terceiro mandato. A única visita de Lula à terrinha ocorreu em fevereiro de 2023 e visou participar da solenidade de retomada das obras de duplicação da BR-101. De lá pra cá a obra segue se arrastando. Creindeuspai!

Tapa na macaca

O Conselho Nacional de Justiça está realizando um mutirão para revisar a situação de pessoas presas por porte de até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas. A ação visa cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal, que diferenciou o porte da “macaca” para uso pessoal do tráfico. Desde então, não deve ser preso quem for flagrado com menos 40 gramas ou seis pés de maconha para uso pessoal; não estiver em posse de outras drogas; e não apresentar outros elementos que indiquem possível tráfico. Em caso de flagrante, contudo, a Polícia apreende o “bagulho” e deixa o maluco a ver navios. Caramba!

Batendo pernas

E quem está na Espanha é o ministro Márcio Macêdo (PT). Foi representar o presidente Lula da Silva (PT) na 4ª Conferência Internacional de Financiamento ao Desenvolvimento, evento promovido pela ONU. Após prestigiar a solenidade de abertura, o petista participou de uma série de reuniões bilaterais com representantes da África do Sul, Alemanha e Arábia Saudita. Segundo Márcio, a abertura da Conferência teve como tônica principal a necessidade de reforçar o multilateralismo e a reforma no sistema financeiro internacional visando ampliar o financiamento e facilitar o acesso a recursos por parte dos países em desenvolvimento. Então, tá

Blábláblá político

O partido União Brasil veicula a primeira propaganda partidária desse segundo semestre. As emissoras de rádio e televisão exibem o programa da legenda na próxima quinta-feira, nos intervalos da programação. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, o União Brasil exibirá um minuto de propaganda no dia especificado. O tempo de propaganda é definido com base no desempenho da legenda nas eleições gerais – neste caso, as de 2022. O partido dirigido em Sergipe por André Moura dispõe de 20 minutos de tempo de propaganda partidária até dezembro deste ano. Ah, bom!

Novo sergipano

O cantor, compositor e produtor musical Alex Sant’Anna é o mais novo cidadão sergipano. Em sessão solene, a Assembleia Legislativa o agraciou com o título de cidadania graças à indicação feita pela deputada estadual Linda Brasil (Psol). Segundo a parlamentar, a homenagem reconhece a contribuição do artista para a cultura sergipana ao longo de quase três décadas de atuação. Nascido em 1975, no município de Ipiaú, interior da Bahia, Alex Sant’Anna se mudou para Aracaju aos 15 anos de idade. A partir de 1997, começou a tocar profissionalmente e, desde então tem tido uma expressiva atuação na música e nos movimentos voltados à cultura local. Justa homenagem!

Futuro incerto

A classe política não passa um dia sem falar nas eleições do ano que vem, embora todos saibam que daqui pra lá muita água passará por debaixo da ponte. Outros políticos mais comedidos preferem agir em silêncio, costurando alianças que só serão reveladas quando as eleições estiverem mais próximas. Independente dessas marchas e contramarchas, é impossível dizer agora quem estará com quem em 2026, principalmente porque os pré-candidatos têm até o próximo ano para trocar de partidos. Deus é mais!

Promessa de campanha

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), acaba de receber o anteprojeto da construção de uma ponte que interligará os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Avaliada em R$ 280 milhões, essa obra tem tudo para se transformar em uma das promessas da campanha de reeleição do pessedista. Até o fim da gestão, Mitidieri deve concluir a ponte ligando a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, em Aracaju, porém a prometida obra de engenharia sobre o Rio Sergipe ainda não passa de um sonho de uma noite de verão. Marminino!

Deram no pé

Sergipe está entre os estados que perderam moradores nos últimos anos. Dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE revelam que 6.036 habitantes preferiram deixar o território sergipano. Em geral, as pessoas migram por uma combinação de fatores econômicos, sociais e pessoais. As principais razões incluem a busca por melhores oportunidades de emprego, salários mais altos, acesso a serviços como saúde e educação, e fuga de situações de violência ou insegurança. E olha que as autoridades não se cansam de alardear que Sergipe se transformou num pedacinho do paraíso aqui na terra. Home vôte!

Reajuste ou esmola?

Os empresários de comunicação em Sergipe insistem em tratar os coleguinhas comunicadores a pão e água. Reunidos, ontem, com o Sindicato dos Jornalistas, os patrões ofereceram uma verdadeira merreca e, assim mesmo, para ser paga a conta gotas: 3% agora em julho e outros 2,32%, a partir de janeiro do ainda distante 2026. Nem precisa dizer que a proposta patronal foi recusada pelo Sindijor, que lamentou o fato de os empresários não valorizarem o jornalista sergipano. Sem acordo entre as partes, o Ministério do Trabalho agendou uma nova rodada de negociações para o próximo dia 9. Aguardemos, portanto!

Viva a Palestina

O Comitê Estadual em Solidariedade ao Povo Palestino e movimentos sociais promovem, hoje, um ato contra o projeto de genocídio que o exército de Israel tem feito no território de Gaza. Uma das defensoras dos palestinos, a vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol), lembra que já são mais de 20 meses de bombardeios israelenses, resultando em mais de 50 mil pessoas mortas, sendo a maioria mulheres, crianças e adolescentes. “Além dos bombardeios, a fome tem sido outra causa de morte na região”, frisa a parlamentar psolista. A manifestação está agendada para a Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju. Participe!

Mar de lama

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) não se cansa de fustigar o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Ontem, o pepista gravou um vídeo convidando o ex-aliado político a dar uma passadinha pelo Anel Viário de Itabaianinha. Projetada para tirar os caminhões do centro daquela cidade e facilitar o escoamento da produção, a via virou um verdadeiro cenário de campo de guerra. “Buracos, abandono e descaso total. Inúmeros acidentes já aconteceram e dezenas de vidas já foram ceifadas”, afirmou o deputado em mais uma crítica à gestão de Mitidieri. Pré-candidato a governador nas eleições de 2026, Thiago de Joaldo tem deixado claro que fará tudo para tirar o sono do agora adversário político. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 29 de janeiro de 1911.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias