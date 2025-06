A Fafen parece uma criança com vários pais

Por Adiberto de Souza *

Quase um mês após a Petrobras ter fechado o acordo com a Unigel para receber de volta as Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen’s) de Laranjeiras e Camaçari, a presidente da estatal, Magda Chambriard, telefonou ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e ao senador Rogério Carvalho (PT) para informar oficialmente sobre o fim do processo. Bastou isso para os dois saírem propagando que suas reivindicações junto à petrolífera contribuíram sobremodo para o fechamento do acordo. Certamente, outros pais dessa criança chamada Fafen vão aparecer, todos interessados em ganhos políticos, principalmente em 2026. Diferente do que tem sido divulgado, o entendimento entre a Petrobras e a Unigel atendeu exclusivamente interesses econômicos de ambas as partes. A concessionária desistiu do contrato alegando o alto preço do gás natural – principal matéria prima das Fafen’s – e a estatal aceitou receber as fábricas de volta para retomar a produção de fertilizantes. Portanto, antes de ter sido político, como se propaga por aí, o acordo foi ditado pelas regras do mercado econômico. No mais, é diálogo flácido para acalentar bovino. Marminino!

Forró do Calote

As auditoras e auditores fiscais tributários de Sergipe promovem, hoje, o ‘Forró do Calote’ em frente ao prédio da Secretaria Estadual da Fazenda, em Aracaju. Amanhã, a categoria paralisará as atividades por 24 horas em protesto contra a falta de diálogo do governo Mitidieri. O Sindifisco acusa o Executivo de empurrar com a barriga as reivindicações salariais dos auditores, inclusive não honrando um atendimento feito anteriormente pela Secretaria da Fazenda. Pelo visto, se o governo resolver medir força com os auditores, estes terminarão entrando em greve, com sérios prejuízos para a nossa economia. Creindeuspai!

Justiça de luto

O juiz Edinaldo César Santos Júnior foi encontrado morto, ontem, dentro de casa, no bairro Atalaia, em Aracaju. O magistrado estava lotado na Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Anteriormente, ele teve atuação destacada no Tribunal de Justiça de Sergipe como coordenador de projetos voltados à infância, à juventude e aos direitos humanos. Em nota, o Tribunal de Justiça de Sergipe destacou a atuação do juiz Edinaldo e se solidarizou “com os familiares, amigos, colegas de magistratura e servidores, expressando as mais sinceras condolências e votos de conforto”. Descanse em paz!

Mão à palmatória

Talvez frustrado por não conseguir emplacar o Arraiá do Povo como o maior festejo junino do país, o marketing do governo Mitidieri cunhou um novo slogan para o evento: “O maior São João à beira-mar do Brasil”. Ao mudar o discurso, o pessoal da propaganda governista acabou admitindo nas entrelinhas que os principais festejos desta época do ano ocorrem mesmo em Campina Grande e Caruaru, cidades sem praias. No mais é se esbaldar no forró, que prosseguirá até o final de julho por todo esse Nordeste. Segure o fole, menino. Aff Maria!

Sob nova direção

Sergipe emplacou dois representantes no novo diretório nacional do PSB, eleito durante o 16º Congresso do partido, realizado, ontem, em Brasília. O presidente da legenda no estado, vice-governador Zezinho Sobral, foi eleito membro titular do diretório. Já o presidente do PSB em Aracaju, secretário estadual da Saúde Cláudio Maynard, conquistou uma cadeira no Conselho Executivo, enquanto o vereador aracajuano Elber Batalha ficou na suplência. O prefeito de Recife, João Campos, foi eleito presidente nacional do partido, em substituição a Carlos Siqueira, que comandava a sigla há 10 anos. Misericórdia!

Punição mantida

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram o recurso do então candidato Fábio Manoel Andrade Costa (PT), prefeito reeleito de Arauá. O distinto recorreu contra a multa de R$ 20 mil aplicada pelo TRE por propaganda antecipada nas eleições 2024. O gestor publicou vídeos no Instagram com expressões equivalentes a pedido explícito de voto. Numa delas, o petista afirma que deixou a advocacia por uma missão, “foi Deus que me mostrou. Disse você vai ter que ser prefeito de Arauá”. Segundo o ministro-relator Ramos Tavares, as imagens e fotos veiculadas equiparam-se a pedido explícito de voto. Arre égua!

PSOL em festa

O deputado estadual por São Paulo, Guilherme Cortez (PSOL) passou o final de semana em Aracaju. Veio participar de uma audiência pública sobre os direitos das mulheres marisqueiras, fazer uma palestra na Universidade Federal de Sergipe sobre cotas trans, além de prestigiar o evento organizado pela Casa Linda Brasil para comemorar os 20 anos do PSOL, partido que luta contra a extrema-direita no Brasil. Guilherme Cortez é uma das principais vozes em defesa da comunidade LGBT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Supimpa!

TV paga miséria

Jornalistas da TV Aperipê recebem salários inferiores ao piso da categoria, diárias com valores vergonhosos, sem falar na falta de equipamentos e até de papel higiênico na sede da emissora. Esta denúncia foi feita, nesta segunda-feira, pelo blog do jornalista Cláudio Nunes. Pior, é que a petição de miséria vivida pela TV do governo de Sergipe se arrasta há muito tempo. Em janeiro de 2023, portanto no início da gestão Mitidieri, o presidente do Sindijor, Milton Alves Júnior, já denunciava o desrespeito ao piso salarial da categoria e os altos salários pagos pela Aperipê a ocupantes de cargos em comissão. Assim também já é demais também!

Pé na estrada

Lideranças políticas sergipanas estão circulando por todo o estado. Aproveitam as festas juninas para ver com os próprios olhos como estão os currais eleitorais, importantes para garantir a reeleição e a vida mansa dos ditos cujos. Quase todos postam nas redes sociais fotografias dos forrobodós que prestigiam. Pela disposição da galera, haja sola de sapatos, pois o périplo só terminará lá para o fim de julho, quando a sanfona, o triângulo e a zabumba silenciarem. Só Jesus na causa!

Devo não nego…

A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese) está negociando com o Banese uma alternativa para o endividamento de professores causado pelos empréstimos consignados. De acordo com o presidente do sindicato, Roberto Silva, este problema é fruto do longo processo de desvalorização sofrido pela categoria, que acumula uma perda salarial de 54%. “Nos últimos 13 anos, professoras e professore tiveram os salários achatados, e vieram as carreiras serem destruídas, sem uma efetiva política de valorização, restruturação e reparação de direitos”, lamento Silva. Home vôte!

Recorte de jornal

