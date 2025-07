A falta d’água pode comprometer a reeleição de Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Anunciada pelo governo como a solução para a falta d’água em Sergipe, a concessão dos serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto à empresa Iguá pode comprometer sobremodo o projeto de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Desde que assumiu as atividades antes executadas pela Deso, a concessionária vem sendo fortemente criticada pela população que, mesmo pagando caro, continua sofrendo com as constantes faltas de água tratada e a demora para consertar os esgotos estourados. Ontem mesmo, 15 bairros de Aracaju ficaram com as torneiras vazias. A empresa Iguá alega, com razão, que recebeu da estatal uma estrutura em petição de miséria, não havendo como solucionar em apenas 100 dias problemas de décadas. A questão é que a população está ficando impaciente, pois o governo criou uma falsa expectativa de que com a “venda” da Deso não faltaria mais água nas residências, enquanto os mal cheirosos esgotos a céu aberto seriam extintos por completo. Portanto, caso estes graves problemas se transformem em uma sangria desatada, aumentando ainda mais a insatisfação dos sergipanos, o governador Fábio Mitidieri pode ver o feitiço virar contra o feiticeiro, correndo um sério risco de não emplacar o segundo e tão sonhado mandato. Quem viver, verá!

Puniu o colega

O sergipano Gustinho Ribeiro (Republicanos) está entre os 16 deputados federais que votaram na Comissão de Ética da Câmara para suspender o mandato do deputado André Janones (Avante-MG) por três meses. O parlamentar mineiro é acusado de proferir manifestações ofensivas, de baixo calão e provocativas contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), enquanto este bolsonarista discursava na tribuna. Janones ainda pode recorrer ao plenário contra a decisão da Comissão de Ética. Só Jesus na causa!

Viva Sergipe

O Sebrae abre, hoje, em Aracaju a Feira Viva Sergipe, prometendo uma verdadeira imersão na riqueza cultural, turística e empreendedora do estado. O evento acontecerá no AM Malls até o próximo domingo e terá uma programação diversificada, com atrações artísticas, experiências gastronômicas e muito conteúdo para quem quer empreender. Estão confirmados shows de Mestrinho, Jeane Lins, Dedé e Cintura Fina, além dos grupos tradicionais como o Imbuaça e o Parafusos e das quadrilhas juninas Assum Preto, Meu Xodó e Xodó da Vila. Supimpa!

Na terrinha

Após receberem o governador Fábio Mitidieri (PSD) em audiência, os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, prometeram visitar Sergipe na próxima sexta-feira. Ambos vêm conhecer as obras dos hospitais do Câncer, em Aracaju, e do Amor, em Lagarto. Após visitarem os dois empreendimentos, Padilha e Macêdo se reúnem com o Mitidieri para discutir sobre o fortalecimento da rede oncológica em Sergipe. De acordo com o governador, com essas duas novas unidades o atendimento especializado em oncologia será ampliado para os sergipanos e pacientes da Bahia, Pernambuco e Alagoas. Ah, bom!

Pise no freio

E o vereador Élber Batalha (PSB) quer ver o Ministério Público Estadual investigando o contrato emergencial firmado pela Prefeitura de Aracaju para a compra de 15 ônibus 100% elétricos. Segundo o parlamentar, na atual gestão municipal não se licita nada ou quase nada, é tudo emergencial. “No caso dos ônibus elétricos, a prefeitura preferiu aderir a uma ata que é uma licitação que outro município já tenha feito”, explicou. A gestão da prefeita Emília Corrêa (PL) revela, porém, que a aquisição dos 15 ônibus faz parte do conjunto de ações que visam contribuir com o enfrentamento às mudanças climáticas. Arre égua!

Grana a caminho

O governo de Sergipe começa a pagar a folha salarial deste mês no próximo dia 30,. Nesta data, vão botar a mão na grana os aposentados e pensionistas. Já os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberão os caraminguás no dia 31. Os aniversariantes deste mês também vão receber o valor correspondente à primeira parcela do décimo terceiro. O pagamento da folha salarial do estado injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana, ajudando a aumentar a circulação de recursos dentro de Sergipe. Aff Maria!

Bolsonaro na cadeia

O senador Rogério Carvalho (PT) comemorou a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de estado. De acordo com o petista, não há mais espaço para dúvida, pois existem provas, testemunhas, documentos e o país viu o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Para Rogério, “quem tentou dar um golpe não merece piedade nem esquecimento. Não haverá anistia. A justiça precisa ser exemplar”. O senador entende que a página só deve ser virada depois que Bolsonaro “estiver onde merece: na cadeia”. Misericórdia!

Bom de garfo

Quem já botou os pés na estrada foi o pré-candidato a deputado federal Anderson de Zé das Canas (PSB). Ex-prefeito de Frei Paulo, o distinto está solto nas capoeiras, conversando com lideranças políticas do interior, prestigiando festas religiosas e medindo sua popularidade junto ao eleitorado. Dia desses, ao passar pelo Bar do Vaqueiro, em Itabaiana, o pessebista caiu de boca numa feijoada daquelas de respeito. Como acontece com todos políticos em campanha, até as eleições de 2026 Anderson deve ganhar mais alguns quilinhos. Marminino!

Sessenta velinhas

O Código Eleitoral completou, ontem, 60 anos de vigência. Um dos pilares do Direito Eleitoral, a norma está em vigor até hoje e é considerada um marco na história das eleições brasileiras, por prever garantias para assegurar o livre exercício do voto. Com 383 artigos, o Código Eleitoral de 1965 aborda temas que vão desde a estrutura e o funcionamento da Justiça Eleitoral até a totalização dos votos. O atual Código foi instituído durante o regime militar, mas, posteriormente, recebeu diversas atualizações decorrentes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a exemplo da eleição direta para presidente da República. Então, tá!

Crime de campanha

Acontece hoje uma audiência na 8ª Vara Criminal de Aracaju sobre a tentativa de homicídio praticada contra o militante do PT Charles Belchior. O fato aconteceu na campanha eleitoral de 2022, durante uma carreata da então candidata a prefeita Candisse Carvalho (PT). Segundo queixa prestada na Polícia pelo Partido dos Trabalhadores, o candidato a vereador Flávio da Direita Sergipana (PL) jogou o carro que dirigia contra Charles, imprensando-o contra outro veículo, fraturando a perna esquerda e arrastando-o sobre o capô do carro. A vítima ficou vários meses imobilizada. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 13 de janeiro de 1875.

