A força do dinheiro ameaça as eleições em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

A campanha eleitoral nem bem começou e já surgem as primeiras denúncias sobre o uso de muito dinheiro para beneficiar candidatos tanto na capital quanto no interior de Sergipe. O senador Alessandro Vieira (MDB) garante que está havendo “um derrame de dinheiro num volume nunca visto em Aracaju”. O emedebista disse esperar que a Justiça identifique a origem dessa dinheirama despejada, segundo ele, pela candidatura de Yandra de André (União). Do interior chega a denúncia de que adversários do candidato a prefeito de Ribeirópolis, Georgeo Passos (Cidadania), estão prometendo comprar votos e ameaçando atirar em quem receber o dinheiro e não votar no candidato indicado. Pelas redes sociais, um homem afirma que “nós temos o capim. É atirar para todos os lados, mas se não cair o voto onde nós achar que vem, ele se lasca”, promete. Não bastasse tudo isso, o site Nenotícias publicou que “organizações criminosas do Rio de Janeiro estão torrando dinheiro sujo na campanha de Aracaju”. Tomara que a Justiça esteja atenta para tais denúncias e que a polícia cheque a veracidade de cada uma delas. Só assim será possível evitar que as eleições municipais em Sergipe sejam maculadas pela força do dinheiro e a ousadia dos criminosos. Misericórdia!

Grana na conta

A Prefeitura de Aracaju deposita, na próxima sexta-feira, os salários dos servidores da administração direta e indireta, ativos e inativos. Além do salário deste mês, também será paga a primeira parcela do décimo terceiro aos nascidos nos meses de setembro e outubro. Já o governo de Sergipe começa a pagar hoje a folha salarial deste mês. Os primeiros a receber a bufunfa serão os aposentados e pensionistas. Todos aqueles que fazem aniversário em agosto também receberão a primeira parcela do décimo terceiro. Com a quitação da folha de pagamento do Estado, serão injetados mais de R$ 510 milhões na economia sergipana. Ah, bom!

Saúde no prato

Cerca de 15% da população urbana consumiu algum produto orgânico nos últimos meses. Segundo o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, entre os motivos apresentados para o consumo neste segmento, os entrevistados citaram questões relacionadas à saúde. Os produtos orgânicos mais consumidos são verduras, legumes e frutas. Entra as outras opções disponíveis ao consumidor de orgânicos estão produtos como carnes, chocolates, sucos, leites, laticínios, biscoitos, shampoos, sabonetes e tecidos. Aff Maria!

Apoia Marçal

E quem está apoiando o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), é o ex-deputado federal Valdevan Noventa (PL). Cassado em 2022 por compra de votos nas eleições de 2018, o distinto também perdeu a disputa pela presidência do Sindimotorista/SP. Agora, além de envolvido em campanhas majoritárias na região Sul de Sergipe, Valdevan também está atuando como cabo eleitoral de Marçal, candidato de extrema direita que promete atropelar o prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro (PL). Danôsse!

Professores protestam

Os professores da rede estadual de ensino retornam às aulas hoje, após dois dias de paralisação para protestar contra a recusa do governo em reabrir o diálogo com a categoria. Mesmo a Justiça tendo considerado o movimento ilegal, os educadores ficaram dois dias de braços cruzados, pois o Sindicato não foi notificado da decisão judicial. Os professores cobram do governador Fábio Mitidieri (PSD) a negociação da carreira com atualização do piso; descongelamento das gratificações; auxílio tecnológico e de internet; concurso público; e a devolução dos 14% descontados durante muito tempo dos aposentados. Home vôte!

Dois sentidos

O candidato a prefeito de Aracaju, Felipe Vilanova (PCO), terá que se virar nos trinta para conciliar a campanha eleitoral e o ofício de professor. É que o distinto está trabalhando em uma escola do Rio Grande do Sul: “Como não sou político profissional, empresário e nem milionário, não tenho como ficar sem trabalhar para me dedicar exclusivamente à campanha”, explica Felipe. Apesar da distância entre o trabalho e a cidade que sonha em governar, o candidato promete se esforçar para participar de entrevistas e debates visando apresentar suas propostas aos aracajuanos. Então, tá!

Cara crachá

A Justiça Eleitoral sempre orienta as pessoas a levarem no dia da eleição um documento com foto para serem identificadas na sessão eleitoral. Sugere cédulas de identidade civil, de habilitação, de reservista, etcétera e tal. Só não recomenda o título de eleitor que, sozinho, não identifica o suplicante. Quer dizer, apresentando qualquer documento com foto o sujeito vota, contudo será impedido de acessar a urna eletrônica se estiver portando apenas com o título de eleitor, carente da foto de seu portador. Durma com um barulho desse!

Vigarice eleitoral

A campanha eleitoral traz em seu bojo os ladrões de consciência, aqueles políticos que enxergam o eleitor como gado preso no curral e pronto para ser vendido a quem pagar mais. A sociedade sergipana precisa ficar atenta e denunciar os abusos e crimes eleitorais. É papel de todo cidadão ajudar a inibir as ações dos maus políticos, que pensam ser a eleição um trampolim para o enriquecimento ilícito. Ao povo, cabe denunciar os vigaristas eleitorais que tentarem corrompê-lo, pois vender o voto é perder a cidadania. Arre égua!

Patinho feio

Foi-se o tempo em que todo partido dito progressista queria se aliar ao PT na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Os petistas mais maduros devem sentir saudade da época em que a sigla era estrelada pelo saudoso Marcelo Déda. Hoje, mesmo contando com a força política do presidente Lula (PT), a prefeiturável petista Candisse Carvalho terá que se virar nos 30 para chegar ao 2º turno, se houver. Sem dispor mais da companhia de vários partidos, o PT pode até se apresentar ao eleitorado aracajuano como o partido da estrela solitária. Como escrevia a saudosa amiga jornalista Thaís Bezerra: Só pedindo meus sais aromáticos, pliz!

Petição de miséria

Candidatos a vereador de Aracaju pelo partido Novo andam se queixando pelas esquinas da falta de dinheiro para tocar a campanha. Segundo alguns postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal, até agora a legenda só prometeu umas “preguinhas”, que vem a ser aqueles adesivos para colar na roupa do eleitor. Aliás, esse miserê também atinge outros partidos, a ponto de muitos candidatos já estarem pensando em virar cabos eleitorais de concorrentes mais endinheirados. Pelo andar da carruagem, muita gente vai desistir da disputa simplesmente pela falta dos prometidos caraminguás. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 28 de junho de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias