A força dos parentes nas prefeituras e câmaras de vereadores

Aprovada há alguns anos pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula proibindo o nepotismo no serviço público sempre foi desrespeitada pela maioria dos gestores. De lá pra cá, pouca gente perdeu o emprego por pertencer à família dos governadores, dos prefeitos e vereadores, que insistem em alegar a competência da digníssima esposa, da filha, da mãe e dos irmãos aboletados em bem pagas sinecuras. Agora mesmo, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), nomeou numa secretaria o pastor Itamar Barbosa, que vem a ser esposo dela. Como a legislação permite, a maioria dos gestores nomeia os familiares alegando que não existe ninguém mais competente do que os ditos cujos para ocupar os cargos. Há ainda o famoso nepotismo cruzado, que vem a ser a troca de parentes entre gestores visando dificultar a fiscalização da malandragem. Em Sergipe, as prefeituras estão cheias de agregados dos prefeitos, as Câmaras de Vereadores não ficam atrás e por aí vai. Pelo visto, para moralizar o serviço público é necessário muito mais do que uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Misericórdia!

PT contra o PT

Não é novidade para ninguém que o PT sempre viveu às turras internamente. Pois bem, uma resolução da direção estadual do partido, divulgada na semana passada, foi contestada pela corrente Construindo Um Novo Brasil. Os petistas da CNB dizem que não votaram nem concordam com os dirigentes da legenda, que orientam oposição “aos governos neoliberais de extrema-direita”, a começar pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Liderada em Sergipe pelo ministro Márcio Macêdo, a CNB entende que esse debate ainda precisa ser oxigenado pela militância em 2026. Só Jesus na causa!

Navegação de cabotagem

Carregado com 30 mil toneladas de ureia para ser transformada em fertilizantes, o navio Mehmet dadayli aportou no Terminal Portuário de Sergipe no último final de semana. Oriunda do porto de Lekki, na Nigéria, parte da carga pertence ao grupo empresarial Maratá, enquanto o restante seguirá no mesmo navio para o Maranhão. Para ser ter uma ideia da importância da navegação de cabotagem, para transportar a ureia do porto sergipano ao seu destino final a Maratá contratou 40 caminhões, que devem fazer 500 viagens ao todo. Aff Maria!

Nomes engraçados

Tomar do Geru, localizado na divisa de Sergipe com a Bahia, apareceu recentemente numa reportagem do portal de notícias Terra entre as cidades brasileiras com os nomes mais engraçados. O site também cita as cidades de Paudalho (PE), Passa e Fica (RN), Rolandia (PR), Varre-Sai (RJ) e Sem-Peixe (MG). Com 13,2 mil habitantes e ocupando uma área de 287 quilômetros quadrados, aquele município sergipano está a 131 quilômetros de Aracaju. Tomar do Geru foi emancipada em 25 de novembro de 1953, através de lei sancionada pelo então governador Arnaldo Garcez. Legal!

Da zabumba ao violão

Administrada nos últimos oito anos por Edvaldo Nogueira (PDT), exímio tocador de zabumba, a Prefeitura de Aracaju mudou de tom com a chegada da prefeita Emília Corrêa (PL) e do esposo dela, pastor evangélico Itamar Bezerra. Também secretário municipal de Governo, o primeiro-cavalheiro de Aracaju gosta de dedilhar o violão nas horas de folga, geralmente para acompanhar música gospel. Sem queda para os instrumentos musicais, Emília acompanha o amado cantando os louvores de adoração. Ô gloria!

Urubu depenado

Com um pequeno público de cerca de 3,2 mil torcedores na Arena Batistão, o Flamengo perdeu de 2 a 1 para o fraco Boa Vista. Para o jogo válido pelo campeonato carioca, a equipe rubro-negra escalou o time sub-20 com algumas peças mais experientes. Este foi o motivo da fuga dos flamenguistas do estádio, que tem capacidade para 15 mil espectadores. Nem mesmo a garantia de open bar em todos os setores do Batistão, para consumo livre e gratuito de cerveja, atraiu os torcedores. Quem gastou dinheiro para prestigiar um fraco espetáculo, assistiu um timinho derrotar um timeco. Bem feito!

Gastança parlamentar

Levantamento feito pelo portal Congresso em Foco mostra quais foram os deputados federais mais econômicos e gastadores por estados, em 2024. Segundo a pesquisa, de Sergipe quem mais gastou a cota parlamentar foi a deputada pessedista Katarina Feitoza: exatos R$ 534.496,41. Já Gustinho Ribeiro (Republicanos) foi o mais econômico da bancada sergipana: R$ 325.233,05. A cota parlamentar é usada para custear despesas como aluguel de escritório de apoio ao mandato no estado. Também garante o pagamento de passagens aéreas, alimentação, locação de carro, combustível, divulgação das atividades parlamentares, entre outras. Marminino!

Eleição verde

Atual secretário de finanças da executiva nacional do PV, o sergipano Reynaldo Nunes foi eleito, sábado passado, vice-presidente do partido na chapa encabeçada pelo eterno presidente José Luiz Penna. Batizada de Unidade Verde, a chapa liderada por Penna venceu com 61,65% dos votos e garantiu o comando do partido para um novo mandato até 2027. De acordo com o PV, entre os destaques da nova composição, estão mudanças significativas nas áreas financeira e de organização, em preparação para uma estratégia robusta nas eleições de 2026. Ah, bom!

Chuvas matam em Sergipe

As fortes chuvas que caem em Sergipe desde a última sexta-feira, causaram três mortes em Capela e sérios prejuízos às populações de Aracaju, Boquim, Riachuelo, Laranjeiras, Pacatuba, Ilha das Flores, Japaratuba, Socorro, Brejo Grande, Telha, Cedro e Muribeca. As coordenadorias de Defesa Civil estadual e municipais têm desenvolvido ações visando minorar o sofrimento das famílias atingidas pelas cheias. O caso mais grave foi em Capela, onde um trecho da rodovia SE-438 colapsou e as águas arrastaram dois carros, sendo que os três ocupantes de um deles morreram afogados. Creindeuspai!

Batendo no governo

Em nota sobre as fortes chuvas que fizeram um trecho da Rodovia SE-438 colapsar, matando três pessoas, o senador Rogério Carvalho (PT) aproveitou para criticar o governo Mitidieri. Segundo o petista, essa tragédia poderia ter sido evitada com uma atenção maior à manutenção e à segurança das estruturas das estradas sergipanas. “Embora os fenômenos naturais muitas vezes ultrapassem as nossas capacidades de previsão, é evidente que ações preventivas podem salvar vidas”, ensinou. Por fim, Rogério afirmou ser preciso cobrar respostas “e garantir que a população de Sergipe não sofra mais com o descaso e a negligência”. Home vôte!

Justa homenagem

Será inaugurado hoje o Memorial Mãe Bilina Laicó, no Terreiro São Lázaro, localizado na rua Estados Unidos, número 240, no Bairro América, zona oeste de Aracaju. O evento deve reunir lideranças religiosas, pesquisadores e historiadores para homenagear a primeira mãe de santo a fundar um templo religioso naquela localidade, em 1938. O memorial reúne um rico acervo que conta a história de Mãe Bilina e do Terreiro São Lázaro. Entre os itens expostos estão atabaques, jogos de búzios, dologuns e objetos sagrados associados a diferentes orixás e inquices, confeccionados com contas e miçangas. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano o Tempo, em 14 de março de 1946.

