A força política de Mitidieri será testada nas eleições de 2026

Por Adiberto de Souza *

As eleições do próximo ano servirão para o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), comprovar a sua liderança política. Para tanto, o fidalgo vai precisar de muito jogo de cintura visando manter unido o amplo arco de aliança em torno do governo estadual. Em 2022, a eleição do pedessista não serviu para avaliar a capacidade dele como grande liderança, pois sua vitória foi atribuída a outros políticos, particularmente ao ex-governador Belivaldo Chagas (Pode). Ademais, se a Justiça não tivesse inviabilizado a candidatura de Valmir de Francisquinho (PL), Mitidieri não teria nem passado para o 2º turno. Portanto, na campanha que se avizinha o governador terá que provar se, de fato, é um líder, sob pena de naufragar nas intrigas paroquiais do interior. Aliás, foi isso que ocorreu em 2024 quando os governistas se dividiram entre várias candidaturas a prefeito de Aracaju e acabaram sendo fragorosamente derrotados pela oposição. Esforçado e festeiro por natureza, Mitidieri carecerá de outros atributos se quiser manter a unidade do grupo político que o apoia, fundamental para a reeleição dele. Home vôte!

Políticos em pencas

Os políticos aproveitaram as últimas noites do Forró Caju e do Arraia do Povo para circular entre os brincantes. Deputados, vereadores e pré-candidatos nas eleições de 2026 compareceram em massa às duas festanças para avaliar como está a popularidade de cada um e ouvir os eleitores para elaborar o discurso com o qual vão à campanha do próximo ano. Anfitriões dos dois forrobodós instalados em Aracaju, o governador Fábio Mitidieri (PSD) e a prefeita Emília Corrêa (PL) recepcionaram os políticos com a maior fidalguia, porém nem todos receberam o carinho da peble rude e ignara, já calejada de ser iludida pelos ditos-cujos. Marminino!

Maratá investe em Ilhéus

O grupo sergipano Maratá vai fazer um mega investimento para reativar o moinho de trigo do Porto de Ilhéus, que está fechado há 17 anos. Segundo a Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba), devem ser investidos R$ 130 milhões para a implantação e operação da unidade fabril de moagem de trigo, incluindo a aquisição de equipamentos, a construção de novos silos de armazenagem e a recuperação do ativo físico para o pleno funcionamento do moinho. O contrato para uso do moinho é de 35 anos. De acordo com a Codeba, a reativação do moinho possibilitará maior movimentação portuária, a geração de empregos diretos e indiretos. Legal!

Grana na conta

A Receita Federal paga, hoje, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2025. Neste lote, o Leão vai depositar R$ 11 bilhões, destinados aos contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Você tá nessa? Aff Maria!

Zunzunzum político

Deu o que falar a anúncio feito pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), que o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) vai colocar uma emenda no Orçamento da União para bancar o show do cantor Wesley Safadão no Forró Caju de 2026. Ao lado do artista e do parlamentar no palco do forrobodó, a gestora disse que a emenda prometida vai fortalecer “ainda mais essa festa que é do povo”. Tem gente garantindo que a promessa caracteriza campanha política antecipada porque Thiago de Joaldo tem se anunciado como pré-candidato ao governo de Sergipe nas eleições do próximo ano. Arre égua!

Ninguém é santo

O eleitor precisa ficar atento para não ser surpreendido pela avalanche de acusações que surgirá na campanha eleitoral de 2026. Preocupados unicamente em conquistar votos, os candidatos a cargos eletivos – claro que há exceções – devem lançar todo tipo de ataques contra os adversários. Como nunca estão fundamentadas, as denúncias terminam não dando em nada. Tanto isso é verdade que a Justiça Eleitoral nunca valoriza muito tais acusações, pois aprendeu, ao longo do tempo, que no saco de gatos de uma campanha ninguém é santo. Muito pelo contrário, nesse jogo bruto da política o que existe mesmo é cobra engolindo cobra. Creindeuspai!

Tiro no pé

Quem vai às ruas ou rodovias protestar contra a retirada de seus direitos não sabe o tamanho de prejuízo que causa ao queimar pneus e outros objetos na via pública. O fogo destrói o asfalto, recuperado depois com dinheiro dos impostos pagos pelos próprios manifestantes. Ademais, atear fogo intencionalmente em ruas, avenidas e rodovias transforma a manifestação em “crime de dano qualificado pelo uso de substância inflamável e contra o patrimônio público”. Pense nisso antes de riscar o fósforo. Cruz, credo!

Reta final

A campanha para eleger o novo comando do PT em Sergipe entrou na reta final. No próximo domingo, os petistas vão às urnas para escolher entre Rogério Carvalho, Cássio Murilo e Carol Rejane quem vai presidir a legenda no estado. Rogério tem o apoio do atual presidente e deputado federal João Daniel, enquanto o ministro Márcio Macêdo apoia Cássio Murilo. Mesmo sendo defensor do voto eletrônico, o PT vai usar a cédula de papel. Esta decisão foi tomada após a legenda não conseguir que a Justiça Eleitoral emprestasse urnas eletrônicas para o processo eleitoral interno. Então, tá!

Aracaju bem na fita

A 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra onde estão esses leitores. Aracaju aparece muito bem colocada nesse ranking. O levantamento, realizado de abril a julho de 2024 pelo Instituto Pró-Livro em parceria com a Fundação Itaú e o IPEC, entrevistou 5.504 pessoas em 208 cidades. Foi considerado leitor quem leu pelo menos um livro, impresso ou digital, inteiro ou em partes, nos três meses anteriores. João Pessoa lidera o ranking nacional, com 64% dos entrevistados tendo dito ter lido um livro recentemente. Curitiba (63%) e Manaus (62%) também estão no topo, assim como Aracaju: 58%. Supimpa!

Cadê o reajuste?

Os auditores fiscais de Sergipe vão se reunir em assembleia geral, amanhã, para discutir ações de mobilização visando pressionar o governo Mitidieri a atender as reivindicações salariais da categoria. Já na próxima sexta-feira, os auditores se juntarão aos demais servidores estaduais no Dia Estadual de Luta pela Revisão Salarial, a ser realizado em Nossa Senhora do Socorro durante o Programa Sergipe é Aqui, evento promovido pelo governo estadual. O funcionalismo público teme que o Executivo não conceda aumento salarial agora em 2025, deixando para anunciar o benefício só em 2026 por ser um ano de eleições. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 24 de janeiro de 1919.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias