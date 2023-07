A frenética busca dos políticos por holofotes

Por Adiberto de Souza *

A classe política tem cortado um dobrado para se manter na mídia. É enorme o esforço dos assessores na busca de fatos que interessem à imprensa, garantindo a publicação de algumas linhas citando o “patrão”, de preferência com o retrato do dito cujo no matutino ou no site noticioso. Durante o mês passado, os políticos aproveitaram os animados festejos juninos para desfilar em meio ao povo, naturalmente posando para as fotos a serem enviadas depois para a mídia. De todos eles e elas, quem mais se expôs para os fotógrafos oficiais foi o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Além de ser clicado em várias posições no Arraiá do Povo, em Aracaju, o fidalgo prestigiou quase todos os forrobodós organizados pelas prefeituras do interior. Esta busca frenética por holofotes faz parte desse período de quase calmaria política, provocada, em parte, pelo tempo que nos separa das eleições e 2024. Portanto, o disse-me-disse diário dos políticos e a distribuição de fotos e notinhas elogiosas pelas assessorias vão continuar, mesmo que o evento não tenha lá muita importância, a exemplo de um simples folguedo ou um batizado de criança. Home vôte!

Apoio festejado

O advogado Danilo Segundo (PT) está festejando o apoio do PSB à sua pré-candidatura a prefeito da Barra dos Coqueiros. Segundo o petista, o mandachuva estadual do PSB, Valadares Filho, prometeu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o partido fará campanha para ele, que vem a ser o marido da filha querida do “Barba”. Ao contrário de Vavazinho, o senador Rogério Carvalho (PT) já anunciou que não apoia a candidatura de Danilo nem que a vaca tussa. Crendeuspai!

Cadê o piso?

Pressionado para pagar logo o piso dos profissionais de enfermagem, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), se reuniu com entidades sindicais representantes desta categoria profissional: “O Estado segue empenhado em garantir o pagamento e aguarda o direcionamento do governo federal para que os entraves financeiros sejam sanados”, afirmou o pessedista. No Instagram do distinto, porém, não faltaram críticas à demora dele em pagar o piso. A internauta Verareis Santos lembrou a Mitidieri que durante a campanha eleitoral ele prometeu pagar o benefício “independente de qualquer coisa. Vergonhoso, decepcionante sua promessa anterior”, escreveu. Aff Maria!

Sonho de verão

Caso decida disputar a Prefeitura de Aracaju em 2024, o ministro Márcio Macedo (PT) terá um cabo eleitoral de peso. O senador Rogério Carvalho (PT) garante que apoia sem pestanejar uma candidatura do aliado. Também revelou que seria interessante se Márcio conseguisse o apoio do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Aí é que a cobra torce o rabo, pois o pedetista não tem motivos para romper com o bloco liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), que não teria qualquer interesse em apoiar uma candidatura petista à Prefeitura da capital. Pelo visto, Rogério está jogando para a torcida, de olho grudado nas ainda distantes eleições de 2026. Marminino!

Festa de campeão

Campeã estadual, a Associação Olímpica de Itabaiana festejou, ontem, 85 anos de fundação. Além de uma missa em ação de graças, o clube de futebol serrano entregou certificados de sócios beneméritos a vários torcedores, com destaque para os políticos da região do agreste. Entre os homenageados pelo Itabaiana estão o prefeito daquele município, Adailton Sousa (PL), e o deputado estadual Luciano Bispo (PSD). Parabéns à torcida tricolor!

Fêmeas ameaçadas

Vendedores de caranguejo estão desrespeitando a norma do Ibama, que impede a captura e o comércio das fêmeas do crustáceo. Nas feiras livres de Aracaju e cidades vizinhas é possível encontrar até duas fêmeas em cada corda com seis caranguejos, sem contar o reduzido tamanho das carapaças. Alguém sabe dizer por onde anda a fiscalização do Ibama, que não flagra este crime ambiental cometido em praça pública e à luz do dia? Virgem Santa!

Lei desrespeitada

Alguém já disse que lei é como vacina, umas pegam, outras não. Uma dessas leis desrespeitadas em Sergipe é a que obriga as casas comerciais especializadas em refeições rápidas a afixarem tabela em local visível informando os índices nutricionais e calóricos dos sanduíches. De autoria do ex-deputado estadual Gilson Andrade (PSD) – atual prefeito de Estância – A Lei é letra morta em quase todos os restaurantes e lanchonetes de Sergipe. Cruz, credo!

Amor bandido

Cuidado com o “golpe do amor” ou “golpe Don Juan”, em que mulheres são induzidas a fazer depósitos em troca de presentes supostamente retidos no aeroporto. Segundo a Polícia, os criminosos criam perfis falsos nas redes sociais, se passando por estrangeiros em boas condições financeiras. Após envolverem emocionalmente a vítima, pedem que ela deposite dinheiro em contas para que possa resgatar falsos presentes enviados por eles e, supostamente, retidos pela Receita no aeroporto. Cruz credo!

Carimbo de “corrupto”

É bom os prefeitos candidatos à reeleição se municiarem para desarmar os petardos a serem lançados contra eles na campanha de 2024. Um dos mais letais eleitoralmente é acusar o indigitado de ter se locupletado com os recursos públicos. Os adversários vão se aproveitar deste mote para acusar os prefeitos de corruptos. A grande maioria dos gestores municipais não tem culpa no cartório, porém o pouco tempo para se defender e a propagação da calúnia pelas redes sociais poderão derrotá-los nas urnas. Como a verdade demora a aparecer, muitos só conseguirão provar a inocência após as eleições. Aí, Amélia é morta. Danôsse!

Estado grave

O boletim médico divulgado, ontem, pelo Hospital Primavera informa ser grave o quadro clínico da vereadora aracajuana Ângela Melo. A parlamentar permanece na UTI, com quadro estável, “necessitando de suporte ventilatório invasivo, em desmame de sedação contínua e sem drogas vasoativas”. Ângela Melo foi internada na última quinta-feira, com quadro de rebaixamento do nível de consciência seguido de insuficiência respiratória com necessidade de suporte ventilatório invasivo. Inicialmente, suspeitou-se que ela tinha sofrido um Acidente Vascular Cerebral, mas essa hipótese foi afastada após a realização de exames. Oremos!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 30 de maio de 1942.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias