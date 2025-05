A frenética busca dos pré-candidatos por holofotes

Por Adiberto de Souza *

A classe política sergipana tem cortado um dobrado para se manter na mídia. É enorme o esforço dos assessores na busca de fatos que interessem à imprensa, garantindo a publicação de algumas linhas citando o “patrão”, de preferência com o retrato do dito cujo na página do matutino. Na disputa por manchetes, os políticos, particularmente os pré-candidatos, prestigiam eventos sociais e publicam votos de pesar na internet, torcendo que as suas mensagens sejam divulgadas junto às notícias fúnebres. Esta busca frenética por holofotes faz parte desse período de quase calmaria política provocada, em parte, pelo tempo que nos separa das eleições e 2026. Portanto, o disse-me-disse dos políticos não passa de uma flor do recesso, que vem a ser o estardalhaço dado à informação sem muita relevância. Home vôte!

Socorro, governador!

Assustado com as fortes chuvas que caíram no município de Poço Verde, o prefeito Roberto Barracão (União) gravou um vídeo pedindo socorro ao governador Fábio Mitidieri (PSD), que se encontra nos Estados Unidos. Após ver casas alagadas e pessoas ilhadas, o gestor pediu ao líder pessedista que “olhe para Poço Verde e ajude este povo que está sofrendo”. No governo interinamente enquanto Mitidieri e uma enorme comitiva batem pernas nos States, a desembargadora Iolanda Guimarães se reuniu com a Defesa Civil para avaliar os estragos causados pelas chuvas que caem em Sergipe desde o último final de semana. Só Jesus na causa!

Ariar a fivela

A Prefeitura de Aracaju divulga, hoje, a programação oficial do Forró Caju 2025. Durante coletiva à imprensa, a prefeita Emília Corrêa (PL) vai informar sobre as atrações artísticas já confirmadas, a estrutura preparada para a festa e as novidades que marcam esta edição. Também serão apresentadas informações sobre acessibilidade, apoio cultural e ações especiais voltadas para o fortalecimento da cultura local. O Forró Caju atrai milhares de pessoas a cada noite, que se divertem ao som de grandes nomes da música local e nacional. Ah, bom!

Fechou o bico

As línguas ferinas andam espalhando que o governador Fábio Mitidieri (PSD) proibiu o senador Alessandro Vieira (MDB) de criticar o ex-deputado André Moura (União). Segundo as fofoqueiras, esta teria sido a condição imposta pelo gestor estadual para apoiar a reeleição do emedebista. Em sendo isso verdade, André deve festejar, pois Alessandro vivia propagando que Moura reconquistou a elegibilidade graças a acordos na Justiça, nos quais confessou que “roubou dinheiro da prefeitura de Pirambu”. Vieira também diz ser impossível apoiar “gente que só quer se aproveitar do cofre público”. As falas do emedebista se baseiam na condenação de André a oito anos de cadeia por improbidade administrativa. Arre égua!

De olho nos votos

Políticos das mais variadas tendências deram com os costados, ontem, na rua São João, em Aracaju, onde aconteceu a abertura da Segundona do Turista. Zabumbeiro afamado em Sergipe, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) prestigiou o evento, com um olho no trio pé de serra e o outro nos brincantes. Pré-candidato a senador, o pedetista tem batido pernas pela capital e o interior do estado visando medir a sua popularidade junto ao eleitorado. Outro dia, Nogueira e atletas de fim de semana disputaram uma animada “pelada” no bairro Soledade, zona norte de Aracaju. Marminino!

Imprensa enlutada

O corpo do jornalista Raymundo Luiz será sepultado, às 11 horas de hoje, no Cemitério Santa Izabel, em Aracaju. O comunicador morreu ontem aos 95 anos. O velório está ocorrendo no OSAF, à rua Itaporanga, centro da capital. Raimundo também era filósofo, bancário, desportista, radialista e gestor público. Foi o preceptor de toda uma geração de jornalistas sergipanos. Entre os veículos que Raymundo Luiz comandou está o extinto Diário de Aracaju, dos Diários Associados de Assis Chateaubriand, além de ter sido um dos fundadores da Rádio Cultura de Sergipe. O jornalista também foi secretário estadual de Comunicação e diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa de Sergipe. Que a terra lhe seja leve, amigo!

A chaga da escravidão

Mais de 39% dos trabalhadores resgatados no Brasil de condições análogas à de escravo não tinham concluído o 5º ano do ensino fundamental, 32,8% eram analfabetos e 14,6% tinham do 6º ao 9º ano escolar incompletos. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), esse crime está tão enraizado no Brasil que o aumento da fiscalização levará também ao crescimento da descoberta de trabalhadores submetidos a situações degradantes. “Aonde o fiscal do trabalho vai, encontra trabalho escravo”, denuncia a CPT. Danôsse!

Blablablá político

O PSB, o MDB e o União Brasil exibem no rádio e na televisão propaganda partidária no decorrer desta semana. O PSB usará sete minutos e meio na mídia, divididos em dois minutos e meio em cada dia previsto. O MDB terá um total de seis minutos de programas: dois minutos em cada dia. Já o União exibirá um total de um minuto e meio de propaganda: meio minuto em cada um dos dias estipulados para a transmissão. Aos cidadãos que não pretendem ouvir o lero-lero dos políticos aconselha-se desligar o rádio e a TV aberta. Creindeuspai!

Notícia da comitiva

O governador Fábio Mitidieri (PSD) voltou a se reunir com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para tratar sobre o Projeto Sergipe Águas Profundas, empreendimento que não sai do papel nem a pau. O encontro aconteceu nos Estados Unidos, onde o pedessista e a gestora da petrolífera participam da Offshore Technology Coference – OTC 2025, que vem a ser uma feira de óleo e gás. Mitidieri lidera uma enorme comitiva de auxiliares, devendo permanecer no Texas até o final de semana. Tomara que essa conversa dele com Magda Chambriard lá nos States desencalhe o “Sergipe Águas Profundas”, projeto que a Petrobras vem empurrando com a barriga há anos. Misericórdia!

Água pela ralo

Aliado político do governador Fábio Mitidieri (PSD), o deputado estadual Chico do Correio (PT) fez uma crítica indireta à gestão do pessedista. Segundo o parlamentar, é fundamental a construção de grandes barragens no interior de Sergipe para aproveitar os recursos hídricos. Chico lamentou que cerca de 50% das águas das chuvas sejam desperdiçadas. “É nesse momento crucial que se deve investir em barragens, tanto no Sertão quanto em outras regiões do estado”, ensinou. O deputado tem razão. Tivessem os governos passados e o atual construído grandes reservatórios no semiárido sergipano não havia necessidade de se contratar caminhões-pipa para matar a sede dos sertanejos. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Jornal de Notícias, em 18 de fevereiro de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias