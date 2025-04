A imprensa chapa branca já reelegeu o governador Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Embora as eleições só ocorram daqui a quase dois anos, a imprensa chapa branca de Sergipe já reelegeu o governador Fábio Mitidieri (PSD). Mais realistas do que o rei, muitos comunicadores alardeiam aos quatro cantos que a vitória do pessedista são favas contadas, principalmente por contar com o apoio da grande maioria dos prefeitos. Os coleguinhas estão enganados! Entre a campanha e a diplomação do eleito muita água passa por debaixo da ponte, afogando os mais afoitos. Nem sempre um candidato apoiado pelas principais lideranças do estado vence as eleições. Caso o eleitorado não engula o acordão político, a vaca vai para o brejo e ponto final. Ressalte-se que se número de prefeito ganhasse eleição, em 2018 o ex-deputado federal André Moura (União) teria sido eleito senador com os pés nas costas. Naquela campanha, o distinto reuniu num hotel de Aracaju 60 gestores municipais e umas três vezes mais que isso entre ex-prefeitos, vereadores e lideranças avulsas. Pois bem: quando as urnas foram abertas André estava derrotadinho da Silva Xavier. Conclui-se, portando, que a exagerada propaganda oficial e o discurso da imprensa chapa branca não são garantias de sucesso eleitoral, nem acordão político é sinônimo de vitória. Creindeuspai!

Senador defendido

O PT sergipano divulgou uma nota oficial defendendo o senador Rogério Carvalho (PT), acusado de não pagar uma dívida feita na campanha eleitoral de 2024. O partido refuta as informações divulgadas “com o claro objetivo de atingir a honra e a trajetória política do senador. Trata-se de mais uma tentativa infundada de manchar a imagem de um homem público comprometido com a legalidade, com a ética e com a luta pelos direitos do povo sergipano”, diz a nota. O PT revela que Rogério aparece no processo como “devedor subsidiário” e nega que a dívida seja de “absurdos R$ 5 milhões”, como divulgou a empresa credora. Cruz, credo!

Nova fusão

O PSDB e o Podemos tiveram sua fusão aprovada pela cúpula tucana. Haverá, ainda, uma convenção nacional dos emplumados visando debater as alterações no estatuto do partido. A fusão fará com que as duas legendas detenham 5% dos membros da Câmara dos Deputados – um total de 28 deputados federais. Serão também 7 senadores, 2 governadores e 400 prefeitos. Em Sergipe, o PSDB é presidido pelo ex-senador Eduardo Amorim, enquanto o Podemos tem na presidência o secretário estadual da Agricultura, Zeca da Silva e entre seus principais filiados o ex-governador Belivaldo Chagas. Ah, bom!

Iguá reúne prefeitos

Prefeitos e representantes de 74 municípios sergipanos vão conhecer as primeiras ações da Iguá Sergipe, empresa que “comprou” parte da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) por R$ 4,5 bilhões. O encontro dos gestores com a nova responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos acontece, hoje, em Aracaju. A Iguá começa em definitivo suas operações no estado a partir de amanhã. O contrato de concessão entre a empresa e o governo de Sergipe tem duração de 35 anos e prevê investimentos de R$ 6,2 bilhões. Marminino!

Estados premiados

O governo federal entregou, ontem, o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica 2025 aos estados e empresas que mais promoveram geração de renda, qualificação profissional e empreendedorismo para famílias inscritas no Cadastro Único. Foram premiados os estados de Sergipe, Pernambuco, Bahia, Paraíba e Tocantins. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou os avanços do Brasil na redução da pobreza, da fome e da desigualdade entre 2023 e 2024. Já o governador Fábio Mitidieri (PSD), afirmou que “Sergipe mostra que é possível transformar indicadores e realidades”. Então, tá!

Unindo forças

Os presidentes dos PP e União Brasil em Sergipe, respectivamente, senador Laércio Oliveira e ex-deputado André Moura, festejaram o lançamento da federação União Progressista. O presidente do Progressista disse ter orgulho da união entre as duas legendas: “Vamos dar um choque de prosperidade, modernizando nossa economia e o estado com uma gestão inovadora e eficiente”, frisou. Já Moura celebrou “não só a união de forças, mas o fortalecimento da política com responsabilidade, diálogo e visão de futuro”. A dúvida é saber qual dos dois comandará a federação em Sergipe. Aguardemos, portanto!

Magrela esquecida

Bem servida de ciclovias, Aracaju poderia ser um exemplo para o Brasil. Não é porque não possui uma política de proteção aos milhares de ciclistas que arriscam as vidas pedalando no meio de um trânsito violento. A Prefeitura jamais desenvolveu qualquer campanha de conscientização dos motoristas sobre o respeito a quem pedala na capital sergipana. Por conta disso, a grande maioria dos condutores desconhece a necessidade de se preservar o espaço mínimo de 1,50 metro ao ultrapassar uma bicicleta. É uma pena que um transporte muito mais sustentável, eficiente, limpo e não violento como é a simpática magrela seja tão pouco valorizado em nossa Barbosópolis. Home vôte!

Bolsonaristas contra

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está “estudando fortemente” um projeto apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB) em alternativa ao Projeto de Lei da Anistia, que tramita na Câmara dos Deputados. A propositura do emedebista prevê redução nas penas dos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, quando cometidos sem participação no planejamento ou financiamento dos atos. Nem precisa dizer que o PL do ex-presidente Bolsonaro é radicalmente contra o projeto concebido pelo ex-bolsonarista Alessandro Vieira. Misericórdia!

Avionou aos states

O presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), avionou para os Estados Unidos, onde participará da Offshore Technology Conference (OTC) 2025. O pessedista integra a comitiva que o governo de Sergipe enviou à cidade de Houston, no Texas. Este evento é reconhecido como um dos maiores do mundo sobre tecnologia e inovação no setor de petróleo e gás. Há dois anos, Jeferson Andrade assumiu o governo estadual durante os 10 dias em que o titular Fábio Mitidieri (PSD) participou nos EUA da Offshore Technology Conference. Arre égua!

Mendonça lamenta erro

Inocentado, juntamente com os demais acusados na “Operação Babel, o ex-deputado federal Mendonça Prado disse que foi feita justiça. O processo é fruto de uma operação policial comandada, em 2017, pela delegada Danielle Garcia (MDB) para investigar possíveis irregularidades na coleta de lixo em Aracaju. Mendoncinha lamentou ter sido atingido “por erros de uma delegada que certamente não está familiarizada com o direito administrativo, tendo confundido processo licitatório com um contrato emergencial. É triste, mas é a realidade”, frisou. Pelo mesmo motivo, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) já havia feito duras críticas a Danielle Garcia. Virgem santíssima!

Almoço político

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), se encontraram ontem para um almoço regado a muita política. O pedetista disse que durante o rega-bofe os dois falaram sobre as experiências de ambos como gestores, os desafios enfrentados pelas cidades e as eleições de 2026. Como é sabido, Nogueira deita e levanta sonhando em disputar uma cadeira no Senado e, naturalmente, trabalha para conquistar apoios ao seu projeto. Sérgio Reis já anunciou que apoiará à reeleição do petista Rogério Carvalho (PT), porém ainda não se definiu sobre o segundo voto para senador. Aff Maria!

Dia do Trabalhador

Celebrado em 1º de maio, também conhecido como amanhã, o Dia do Trabalhador remete à luta histórica dos operários para conquistar melhores condições de trabalho. A origem da data remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores em Chicago (EUA), no final do século XIX. No Brasil, esse dia passou a ser celebrado informalmente por trabalhadores no começo do século XX, e se tornou oficial durante o governo de Artur Bernardes. A data foi amplamente explorada durante a Era Vargas. Em Aracaju, o Dia do Trabalhador será marcado por manifestações promovidas pelos sindicatos no periférico bairro Santa Maria. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal propriaense A Defesa, em 22 de dezembro de 1945.

* É editor do Portal Destaquenotícias