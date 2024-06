A Justiça não vai tolerar falcatruas na campanha eleitoral

Por Adiberto de Souza *

Quem estiver pensando em burlar a lei durante a campanha eleitoral deste ano é bom ir logo tirando o cavalinho da chuva, pois a Justiça vai jogar duro contra os infratores. Presidido pelo experiente desembargador Diógenes Barreto, o TRE sergipano não será cúmplice dos transgressores da lei. Os pré-candidatos a prefeito e a vereador partidários de malandragens devem ter em mente que correm um sério risco de serem retirados da disputa antes da hora. Nas eleições passadas, muitos candidatos tentaram enganar a Justiça, forjando contribuições financeiras e maquiando as contas. Descobertos foram processados e cassados. Um exemplo disso é o ex-deputado federal Valdevan Noventa (PRTB), que perdeu o mandato após ficar comprovado que ele comprou votos a torto e a direito nas eleições de 2018. Portanto, o político que aposta em falcatruas para se eleger deve ficar sabendo que corre um sério risco de dar com os burros n’água. Quem avisa, amigo é!

Contra Candisse

A pré-candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), enfrenta séria oposição do PV e do PCdoB, que integram uma federação com a legenda petista. Ontem, as direções dos dois partidos encaminharam documento à direção nacional da Federação discordando da pré-candidatura e alegando não terem sido consultados sobre o nome de Candisse. Ao tempo em que tentam “melar” o projeto da esposa do senador Rogério Carvalho, os comunistas e os verdes trabalham nos bastidores para que o ex-deputado federal Valadares Filho (SD) se lance candidato a prefeito da capital. Essa briga promete!

Jogo aberto

O jogo da sucessão em Aracaju só começará mesmo pra valer depois das convenções. Até o final de julho e começo de agosto as cartas vão continuar embaralhadas. Fazer qualquer prognóstico antes de as candidaturas serem homologadas será mero exercício de futurologia, sem muita serventia para os cientistas políticos. Como a política é dinâmica não é prudente analisar agora as chances dos prefeituráveis. Qualquer prognóstico sobre o pleito de outubro só terá consistência quando as cartas forem distribuídas aos participantes desse intrincado jogo político. Marminino!

Auditores mobilizados

Os auditores fiscais de Sergipe voltam a se reunir, hoje, em assembleia extraordinária para discutir a contraproposta salarial apresentada pela Secretaria Estadual da Fazenda. A categoria tem rejeitado os percentuais oferecidos pelo governo, ao tempo em que alerta que “promessa é dívida” e adverte o governo que “o Fisco merece respeito”. Entrevistado, ontem, por uma emissora de rádio, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que as reivindicações apresentadas pelos auditores estão fora da realidade financeira do Estado. Danôsse!

Itabaiana de luto

A cidade de Itabaiana está de luto pela morte do advogado André Maciel, vítima de infarto fulminante. O causídico era filho da empresária Ivonete e sobrinho da vereadora Ivoni Andrade (MDB). Em função desse lamentável acontecimento, o governador Fábio Mitidieri (PSD) cancelou dois eventos programados para hoje pela manhã naquela cidade. O pessedista iria inaugurar a nova sede provisórias do 3º Batalhão da Polícia Militar, e uma unidade do Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde). Ah, bom!

Segurança das eleições

O governador Fábio Mitidieri (PSD) foi recebido, ontem, pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Diógenes Barreto. Durante a audiência, ambos trataram sobre a campanha eleitoral que se avizinha, particularmente o planejamento de segurança das eleições municipais. Ressalte-se que as Polícias Militar e Civil são parceiras estratégicas do TRE no tocante à manutenção da ordem durante a campanha e, principalmente, no dia do pleito. Então, tá!

Pesquisa cega

Várias pesquisas eleitorais já foram registradas em Sergipe e outras tantas devem ser produzidas. É bom o cidadão ficar atento, pois muitas destas consultas são feitas visando unicamente cegar o eleitorado. Claro que há exceções! É comum candidatos majoritários divulgarem índices que lhe são favoráveis, causando grande confusão na cabeça da população. Não se quer aqui condenar a importância desse instrumento científico, porém é preciso avaliá-lo com critério para não “comprar” gato por lebre. Aconselha-se ter muito cuidado com a dança dos números antes de definir em quem vai votar. Fique ligado!

Pais da criança

A Universidade Federal de Sergipe contará com um novo campus a ser instalado na cidade de Estância. A boa notícia foi anunciada, ontem, pelo presidente Lula da Silva (PT) ao revelar investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A futura unidade da UFS será a sétima no estado e oferecerá os cursos de Administração, Economia, Engenharia de Produção, Engenharia de Fontes Renováveis, Engenharia Química e Gestão Ambiental, todos direcionados às necessidades da região. Nem precisa dizer que desde o anúncio do novo campus, vários políticos sergipanos propagam pelas esquinas que são os pais da criança. Crendeuspai!

Prepare o bolso

A medida provisória que restringiu a compensação de créditos tributários deve provocar um aumento de 4% a 7% na gasolina e de 1% a 4% no óleo diesel, devendo o reajuste entrar em vigor já nesta terça-feira. De acordo com o Instituto Brasileiro do Petróleo, a gasolina pode ter um aumento de R$ 0,20 a R$ 0,36 por litro, enquanto o diesel pode subir de R$ 0,10 a R$ 0,23. Como os postos de combustíveis têm a liberdade para definir o preço final, podem repassar a alta total para o consumidor, segurar parte dela ou até recompor margem de lucro, aumentando ainda mais o preço na bomba. Misericórdia!

Contra Yandra

O senador Alessandro Vieira (MDB) voltou a fustigar o mandachuva do União Brasil em Sergipe, André Moura. Entrevistado pelo Jornal da Cidade, o emedebista disse que faz política de forma diferente, “sem acordos com corruptos”. Vieira lembrou que André foi condenado por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal e só não está preso por conta de acordos: “Ele confessou os crimes que cometeu”, frisou. Em seguida, o senador disse que se eleitor votar na pré-candidata Yandra Moura (União) estará colocando o pai dela, André, no comando da Prefeitura de Aracaju. Home vôte!

Obra de rosca

Iniciada em 2013, na gestão do saudoso governador Marcelo Déda (PT), a ampliação da adutora do Alto Sertão ainda não foi concluída. Ao protestar contra tamanha morosidade, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) cobrou explicações à direção da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Segundo o cidadanista, se já tivesse sido inaugurada, a obra estaria abastecendo os municípios de Nossa Senhora da Glória, Dores, Aparecida, São Miguel do Aleixo, Ribeirópolis e Moita Bonita. No início de 2023, Passos solicitou ao governador Fábio Mitidieri (PSD) que a ampliação da adutora fosse concluída, porém até agora neca de pitibiriba. Assim também já é demais também!

No mesmo palanque

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), reuniu em um mesmo “palanque” os prefeituráveis Luiz Roberto (PDT), Katarina Feitoza (PSD) e Fabiano Oliveira (PP). Foi ontem, durante a solenidade que autorizou o início das obras de construção de uma praça no bairro Coroa do Meio. O novo espaço de lazer será erguido numa área superior a 5 mil m² e se interligará à Orla da Atalaia e à Orlinha da Coroa do Meio. Luiz, Katarina e Fabiano disputam entre si a indicação como candidato da base governista para disputar a Prefeitura da capital sergipana. Além deles, também estão na briga as situacionistas deputada federal Yandra de Andre (União) e delegada Danielle Garcia (MDB). Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário de Sergipe, em 30 de setembro de 1960.

* É editor do Portal Destaquenotícias