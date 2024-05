A liderança de Emília não é tão grande quanto se imagina

Por Adiberto de Souza *

A pesquisa para a Prefeitura de Aracaju não deve ser vista como a quase certeza de que a pré-candidata Emília Corrêa (PL) é imbatível. Primeiro porque eleição só se ganha após a contagem do último voto e depois porque, até 3 de outubro, muita água passará por debaixo da ponte. A consulta coloca a postulante do PL na dianteira, com 41.1% das intenções de voto. Sem dúvida, uma bela largada, porém é preciso considerar que a soma dos demais pré-candidatos chega a 45.9%, sem falar nos 4,8% que prometem votar em branco ou nulo e nos 8,2% indecisos. Ademais, só os cinco pré-candidatos governistas somam, juntos, 42.4%. Ora, como nem todos disputarão o pleito, os prováveis votos deles devem migrar para outros concorrentes, inclusive Emília. Ressalte-se, ainda, a hipótese de outros nomes entrarem na disputa pela Prefeitura de Aracaju, fato que alteraria sobremodo o cenário do levantamento em análise. Portanto, não é aconselhável fazer apostas fiando-se apenas no resultado dessa primeira pesquisa. Os apressados correm o sério risco de perder dinheiro. Marminino!

Perfil da pesquisa

Feita pela empresa IDPS Pesquisa e Serviços, a pesquisa de intenção de votos foi registrada na Justiça Eleitoral com o número SE-04645/2024. Realizada entre os dias 9 a 12 de maio, a consulta entrevistou 796 pessoas, tendo como margem de erro 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de 95% de confiabilidade.

Putaria brasiliense

O site de notícia Metrópoles publicou uma ampla reportagem sobre os políticos que caíram na putaria em uma boate caríssima de Brasília, após terem participado da 25ª Marcha dos Prefeitos, prestigiada por muitos gestores e vereadores de Sergipe. A matéria revela que a maioria das garotas topava uma hora de sexo por R$ 1 mil, enquanto outras cobravam entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil. “Os políticos chegam com vontade de gastar e a gente precisa estar com disposição para ganhar”, afirmou uma das garotas. E olhe que essa festança toda foi por conta dos contribuintes. Misericórdia!

Dois pesos

Acusado de violência doméstica contra a ex-esposa, o secretário estadual de Turismo, empresário Marcos Franco (MDB), voltou às atividades. Após ter passado um período na “moita” esperando a poeira baixava, o fidalgo apareceu numa reportagem falando sobre a maior oferta de assentos nos voos para Aracaju. Espera-se, agora, que o governo devolva a função gratificada ao meteorologista Overland Amaral, exonerado após também ter sido acusado de violência doméstica contra a mulher. A não ser que o governador Fábio Mitidieri (PSD) leve em consideração os sobrenomes dos auxiliares para tratar situações iguais de forma diferente. Home vôte!

Grana na conta

O governo de Sergipe inicia hoje, o pagamento da folha salarial deste mês. Os primeiros a receber os salários são os aposentados e pensionistas. Amanhã, será a vez dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações, além dos servidores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). Na próxima quarta-feira, recebem os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Os funcionários aniversariantes deste mês também receberão a primeira parcela do décimo terceiro. Ah, bom!

Foi às compras

E o senador Rogério Carvalho (PT) aproveitou o domingo para fazer umas comprinhas no mercado do conjunto residencial Augusto Franco, em Aracaju. O ilustre estava acompanhado pelo empresário Sérgio Gama (MDB), que foi seu parceiro de chapa na disputa pelo governo de Sergipe, em 2022. Os dois aproveitaram para distribuir largos sorridos, apertos de mão e abraços, enquanto mediam a temperatura da pré-campanha para a Prefeitura de Aracaju, que tem entre os postulantes a jornalista Candisse Carvalho, que vem a ser a cara metade do senador. Marminino!

Broa com suco

Veja o que a jornalista Gleice Queiroz publicou nas redes sociais: “Os profissionais do magistério andam por demais irritados com o governador Fábio Mitidieri. Além de não se disponibilizar a negociar acordos salariais, como deseja a categoria, divulga informações dando conta de que a merenda escolar em Sergipe tem camarão para os alunos, quando na verdade, conforme informaram, ‘tem muita broa com suco’. O prometido camarão, dizem, é para poucos”, denuncia. Será verdade? Só Jesus na causa!

Haja grana

Repercutiu muito o artigo “A fome e os festejos juninos”, publicado pelo jornalista Gilvan Manoel denunciando que o governo estadual vai gastar cerca de R$ 100 milhões com os festejos juninos. O articulista sugere que essa grana toda deveria ser usada para combater a fome que se alastra em Sergipe. De acordo com o IBGE, 126 mil pessoas – 5,3% da população – acordam sem saber o que vão comer durante o dia. Enquanto isso, segundo o jornalista, o governador Fábio Mitidieri (PSD) prevê “um gasto de mais de R$ 100 milhões apenas com os dois meses do ‘Arraiá do Povo’, festa para a burguesia, classe média e turistas. O povo só entra mesmo com o nome”, fuzila. Crendeuspai!

Toneladas de caranguejo

Reportagem assinada pela jornalista Shis Vitória no site Destaquenotícias revela que Sergipe consome cerca de 310 toneladas de caranguejo por ano. Haja cerveja para acompanhar a saborosa degustação! A coleguinha usou como base um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe dando conta que o nosso estado é o que mais consome o crustáceo no Brasil. A jornalista cita que o caranguejo tem direito a uma passarela e sua homenagem na zona Sul de Aracaju, além de ser reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial dos 75 municípios sergipanos. Supimpa!

Tá balançado

O ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade) pode se lançar pré-candidato a prefeito de Aracaju. O distinto foi mordido pela mosca azul depois que Paulinho da Força, principal liderança do partido, sugeriu que ele colocasse o nome à disposição dos aracajuanos. Vavazinho já recebeu o aval do ministro Márcio Macedo (PT) – sem chefe – para entrar na disputa e agora pretende buscar o apoio do PT, do PV e do PCdoB. O ex-deputado concorreu à Prefeitura de Aracaju em 2012 e 2016 tendo sido derrotado, respectivamente, por João Alves Filho (DEM) e Edvaldo Nogueira (PDT). Quem sabe agora terá mais sorte. Aff Maria!

É fake news

O vereador Fabiano Oliveira (PP) desmentiu a informação dando conta que ele teria desistido da pré-candidatura a prefeito de Aracaju para assumir a Secretaria de Turismo de Sergipe. Pelas redes sociais, o parlamentar reafirmou ser pré-candidato à Prefeitura da capital sergipana: “Especulações, boatos vão rolar. Isso faz parte do processo político. É mais uma fake news. Nós vamos continuar com a nossa agenda política”, escreveu Fabiano. O vereador tem conversando muito sobre a formação de uma chapa com a secretária estadual da Mulher, delegada Danielle Garcia (MDB), outra que também quer ser a candidata a prefeita pelo grupo governista. Então, tá!

Sopa de letrinhas

De um bebinho, sobre a partida do Confiança contra o ABC de Natal, realizada em Aracaju sábado passado: “O jogo entre ADC e ABC terminou em Ó xis Ó. Oh!”. Isso é o que se pode chamar de um clássico alfabético. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Riso, em 26 de agosto de 1906.

