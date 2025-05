A loteria Sergipe merece a confiança dos sergipanos

Por Adiberto de Souza *

Tentar desqualificar a Loteria Sergipe (Lotese) soa tão irreal quanto querer fazer uma tempestade num copo d’água. O grande argumento dos adversários dessa modalidade de jogo é o risco de as pessoas ficarem viciadas. Ora, fosse assim os cigarros e as bebidas alcóolicas seriam proibidas. Outros vão dizer que as apostas virtuais – as famosas bets – não poderiam constar do cardápio da uma loteria estatal. Esse argumento cai por terra quando se sabe que outros estados, a exemplo de Minas Gerais, possuem bets legalizadas e operando com sucesso. Aliás, a própria Caixa Econômica Federal já anunciou que também vai atuar no mercado de apostas esportivas eletrônicas. Vale ressaltar que a Lotese chega para ser uma alternativa pública, regulada, e transparente na oferta de jogos e apostas. Quando se sabe que jogar nas bets é uma prática recorrente no país, a Lotese é uma opção para os sergipanos tentarem a sorte em um produto mantido por uma empresa confiável, que possui controle rigoroso e finalidade pública: até 5% do valor arrecadado serão investidos pelo Estado em inclusão e assistência social, cultura, esporte e meio ambiente. Portanto, querer encontrar ilegalidade numa loteria aprovada pela Assembleia e pelo Banco Central, monitorada pela Agência Reguladora de Sergipe e comandada pelo Banese é o mesmo que procurar cabelo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo. Marminino!

Aracaju na rabeira

Das capitais do Nordeste, Aracaju foi a terceira que gerou menos empregos em abril último: 1.639. segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o destaque regional foi Recife, que liderou o ranking entre as capitais nordestinas, com a criação de 5.202 novas vagas com carteira assinada. Em 2º lugar aparece Fortaleza (5.044), seguida por Salvador (3.906), Natal (2.220) Teresina (1.724) e São Luís (1.682). Por sua vez, João Pessoa (1.620) e Maceió (1.453) geraram menos postos de trabalho do que Aracaju. O setor de serviços segue como motor da economia no Nordeste, respondendo por mais da metade dos empregos criados em abril nas nove capitais. Aff Maria!

Abaixo o etarismo

Os vereadores festejaram a chegada na Câmara de Aracaju do Projeto de Lei Complementar alternando o dispositivo do Estatuto do Magistério que limita a participação de candidatos com mais de 50 anos no concurso público para o município de Aracaju. De autoria da gestão municipal, a propositura determina que qualquer pessoa com mais de 18 anos possa ingressar na carreira docente, sem restrição etária. Defensora da exclusão do dispositivo, a vereadora Sônia Meire (PSOL) defendeu que o Projeto seja votado em regime de urgência para destravar o mais rápido possível o ato de convocação de todas as pessoas que participaram do último concurso para a Educação de Aracaju. Ah, bom!

Desigualdade criminosa

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O levantamento alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Creindeuspai!

Encontro de aliados

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), foi recebido em audiência, ontem, pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). O itabaianense foi pessoalmente convidar a aliada política para a 58ª Festa dos Caminhoneiros, que acontecerá de 7 e 13 de junho naquela cidade sergipana. Além de falarem sobre o evento e as administrações de ambos, Emília e Francisquinho devem ter tricotado sobre o momento político e, naturalmente, as eleições do próximo ano. Para quem não lembra, a prefeita foi candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Valmir em 2022. Arre égua!

Políticos desaparecidos

Já notaram como a grande maioria dos candidatos a cargos eletivos no ano passado sumiu da praça, escafedeu-se? Quem perdeu as eleições desapareceu para não encontrar com o que eles chamam de traidores, enquanto os que foram eleitos não querem ser cobrados pelas promessas feitas durante a campanha. Os sergipanos não devem ter ficado surpresos com o sumiço de tanta gente, pois sabem que isso ocorre a cada pós-eleição. Muitos dos que desapareceram depois do pleito municipal só vão dar as caras lá pra 2028, quando devem se candidatar a vereador ou prefeito. A bem da verdade, não poderia ter ocorrido coisa melhor do que o desaparecimento dessa galera. Só Jesus na causa!

Movimento popular

O 5º Congresso Nacional das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias do Brasil foi aberto, ontem, no Centro de Formação Canudos, no Assentamento Quissamã, município de São Cristóvão. Até amanhã, os participantes vão debater sobre temas como moradia digna, acesso à saúde e à educação, além da defesa da democracia e da participação popular. De acordo com o deputado federal João Daniel, o 5º Conec consolida-se como um espaço de resistência e construção de propostas para um Brasil mais justo e igualitário, “com a participação ativa de quem luta diariamente por melhorias nas comunidades de todo o país”. É por aí que a banda toca!

Lorota em alta

Sem disputas eleitorais este ano, a classe política tem se ocupado em fazer projeções para as eleições de 2026. Enquanto o próximo ano não chega, os políticos discutem até sobre o sexo dos anjos. Por sua vez, setores da imprensa se apressam em divulgar pré-candidaturas que dificilmente se concretizarão. É o exercício de suposições que não leva a lugar nenhum, mas mantém ocupado quem não possui coisa mais importante para fazer. Estamos, portanto, vivendo a época da conversa mole para boi dormir. Home, vôte!

Te cuida, Lula!

O presidente Lula da Silva (PT) caminha para perder o apoio e o voto do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). O pessedista disse à coleguinha Rita Oliveira que se o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), for mesmo candidato à Presidência terá seu apoio. O gestor sergipano não economiza nos elogios ao colega paranaense: “É o governador mais bem avaliado do Brasil, eleito e reeleito no primeiro turno. Acho que é uma boa alternativa”, discursa Mitidieri. Embora não deixe de enaltecer o governo do “Barba”, o fidalgo diz ter certeza que chegou o momento de o PSD apresentar um candidato próprio à Presidência da República. Misericórdia!

Hoje tem Forró Caju

O Forró Caju 2025 será aberto, hoje, na Praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju. O evento continua até domingo no mesmo espaço onde, em 1993, tudo começou. Depois prosseguirá pelos bairros da capital sergipana e os mercados centrais. Serão quase 30 dias de festa e mais de 60% das atrações formadas por artistas locais. Com um formato descentralizado, o Forró Caju 2025 objetiva levar os festejos para perto das comunidades, movimentar o comércio e impulsionar a economia dos bairros periféricos. Também nesta sexta-feira, será aberto o Arraiá do Povo, montado pelo governo de Sergipe na Orla de Atalaia. Prestigie!

Ouro de tolo

Tem R$ 31 milhões querendo entrar em sua conta bancária. É quanto vai sortear, nesse sábado, a Mega-Sena a quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de amanhã ao preço mínimo de R$ 5. E então, vai ficar aí sentado, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar? Mexa-se, rapaz!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 26 de março de 1908.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias