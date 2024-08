A maior oposição à petista Candisse está dentro do próprio PT

Por Adiberto de Souza *

Para sonhar com uma vitória nas eleições de outubro, a candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), precisa primeiro neutralizar a forte resistência dos petistas contra ela. Não é segredo para ninguém que a tendência liderada pelo ministro Márcio Macêdo quer ver a fidalga pelas costas, enquanto a ex-vice-governadora Eliane Aquino não sobe no palanque da aliada nem sob tortura. Muitos petistas admitem publicamente que votam em outros prefeituráveis por acharem Candisse uma cristã nova na legenda. Também pesa contra a candidata a forte rejeição que o esposo dela, senador Rogério Carvalho, tem dentro do partido. É justamente por causa dessa divisão da legenda que o presidente Lula (PT) tem evitado colocar os pés em Aracaju. Não bastasse tudo isso, o PV e o PCdoB, que integram a federação com o PT, são majoritariamente contra Candisse, devendo boa parte de seus filiados votar no candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT). Aliás, se não conseguir melhorar sua imagem entre os aliados, a petista terá muita dificuldade para alcançar os desejados dois dígitos nas pesquisas eleitorais e corre o sério risco de ficar pelo caminho, tal qual ocorreu com Márcio Macêdo nas eleições de 2020. Simples assim!

Emília lidera

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), lidera a disputa eleitoral. Pelo menos é o que revela a pesquisa realizada pelo Instituto Única e divulgada pela TV Atalaia. Nela, a postulante do PL aparece com 29,9% das intenções de voto. Yandra de André (União) teve 15,5% das preferências, enquanto a delegada Danielle Garcia (MDB) foi citada por 14,4% dos entrevistados, registrando um empate técnico entre ambas. Já Luiz Roberto (PDT) figura com 10,5%, e Candisse (PT) com 3,9%. Niully Campos (Psol) pontuou com 0,6% e Zé Paulo (Novo) com 0,2%. Os indecisos são 14,2%, outros 9,2% prometeram votar em branco ou nulo (9,2%) e 1,05% não responderam. Aff Maria!

Perfil da pesquisa

Registrada na Justiça Eleitoral com o número 00616/2024, a pesquisa foi feita entre os dias 16 e 19 deste mês, tendo ouvido 1.200 eleitores de Aracaju. O nível de confiança é 95% e a margem de erro 4% para mais ou para menos. O Instituto Única informou que o candidato a prefeito Felipe Vilanova (PCO) ficou de fora da consulta porque só registrou a candidatura no último dia 15. Ah, bom!

Grana alta

Em plena crise financeira, os candidatos a prefeito de Aracaju prometem injetar uma senhora grana na economia da cidade. A maioria deve “torrar” os mais de R$ 5,5 milhões permitidos pela Justiça Eleitoral. Caso essa dinheirama toda seja gasta durante a campanha, a economia de Aracaju será fortemente aquecida, além de se registrar um momentâneo crescimento de empregos. Deus queira!

É muita gente

Sergipe tem 5.510 candidatos a prefeito, vice e vereador registrados na Justiça Eleitoral. Somente Aracaju tem 499 postulantes aos três cargos eletivos, seguida por Socorro (354) e São Cristóvão (196). Toda essa gente já está circulando por aí visando angariar a simpatia do eleitorado. Como boa parte dos votantes ainda está indecisa os candidatos tentam atrair o maior número de simpatizantes. Muitos acreditam que até outubro terão conquistado o número de apoio suficiente para suas eleições. Sonhar é livre!

Na terrinha

Quem deu com os costados em São Cristóvão foi o jornalista Zeca Camargo. Segundo o prefeito e anfitrião Marcos Santana (MDB), o comunicador foi à Cidade Mãe de Sergipe conhecer de perto “algumas das nossas belezas e mergulhar na rica história da nossa cidade”. Além de presenteá-lo com o um kit com delícias como os biscoitos “briceletes” e as saborosas queijadinhas, o prefeito convidou Camargo para participar do próximo Festival de Arte de São Cristóvão, no final do ano. Marminino!

Voto sujo

É certo que parcela do eleitorado vota em candidato desonesto para ser representado por um igual. O sujeito que sai de casa para votar em quem responde uma série de processos, não deseja o melhor para sua cidade. Pior é que, na maioria dos casos, o eleitor que apoia acusados de praticar crimes administrativos tem consciência do seu ato. Portanto, quem vota em malandros está interessado somente em vantagens pessoais, mesmo que elas sejam ilegais e exibam as impressões digitais do candidato criminoso. Só Jesus na causa.

Duas caras

Ele nem parece gente,/ Tá mais pra camaleão,/ Vira outro em segundos,/ Conforme a situação,/ É assim nosso político,/ Antes e após a eleição.

O cordel acima é do poeta Carlos Alberto Fernandes da Silva.

Bombeiros no pleito

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe vai empregar um efetivo de 511 homens e mulheres nas eleições deste ano. Os bombeiros vão fazer a segurança dos locais de votação, prevenir ou reprimir tumultos nesses locais, realizar a prevenção de sinistros e atuar em situações de mal súbito. O Corpo de Bombeiros estará atuando em cinco zonas eleitorais (3ª, 4ª, 8ª, 16ª e 34ª), com militares distribuídos em 15 municípios, totalizando 160 locais de votação. Então, tá!

Menos vale mais

Alguém sabe por que tanta gente graúda sonha em ser conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe? Ora, o cargo dos sonhos de muitos não passa de um mero órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Não venham com essa história que, além do trabalho meramente técnico, o conselheiro tira proveito político do cargo, pois ninguém de sã consciência acreditaria em tamanho despautério. Onde já se viu isso? Os conselheiros aceitaram a árdua missão por puro amor a Sergipe. Quem disser o contrário mente por pura inveja. Quaquaraquaquá. Home vôte!

Largados de mão

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) acusa o governo Mitidieri de transformar a inclusão escolar numa verdadeira farsa. De acordo com a psolista, além da ausência de profissionais de apoio escolar nas salas de aula, tem ocorrido a recusa de matrículas e a práticas de violência, num claro desrespeito à Lei Brasileira de Inclusão. Linda garante que enquanto o governo divulga números que não refletem a realidade, “estudantes com deficiência são deixados à margem, sem acesso efetivo à educação”. Com a palavra a Secretaria Estadual da Educação. Misericórdia!

Dinheiro fácil

Sugestão aos candidatos que não sabem aonde conseguir dinheiro para gastar na campanha eleitoral: pegue R$ 5,00 e faça uma fezinha na Mega-Sena. A loteria promete pagar hoje um prêmio de 30 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas sorteadas. De uma coisa pode ficar certo: para alguns candidatos a prefeito e a vereador nesse Sergipe de meu Deus é mais fácil ganhar a bolada da Mega-Sena do que conseguir os votos suficientes para se elegerem. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 25 de agosto de 1949.

