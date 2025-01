A nova gestão de Aracaju não pode olhar apenas para o retrovisor

Por Adiberto de Souza *

Passado quase um mês administrando Aracaju, a prefeita Emília Corrêa (PL) e os seus auxiliares têm olhado apenas para o retrovisor. Em vez de começarem a trabalhar, os secretários e demais auxiliares se contentam em criticar a gestão passada, como ocorre agora com a falta de remédios nas unidades de saúde. Ao ser responsabilizado por este problema, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse que Emília esconde “a inoperância administrativa com acusações falsas”. De acordo com o pedetista, cancelamentos de empenhos, como os 26 da Secretaria da Saúde, são rotineiros. “Isso é informação básica que deveria ser do conhecimento da atual gestora. Os cancelamentos se referem a saldos de empenhos estimativos e que não geraram despesas. Ou seja, não foram entregues produtos referentes a esses empenhos e nem foram emitidas notas fiscais”, explica Nogueira. Em outras palavras: além de reclamarem das pendências herdadas, a prefeita e seus auxiliares precisam procurar solucioná-las, pois a administração é impessoal. Ademais, os cerca de 165 mil eleitores que elegeram Emília esperam justamente que, além de denunciar os problemas deixados pelo ex-prefeito, ela olhe pra frente visando colocar a cidade no rumo da modernidade, principal promessa feita pela nova prefeita durante a campanha eleitoral. Simples assim!

Boatos desmentidos

E André Moura, mandachuva do União Brasil em Sergipe, se apressou em desfazer boatos sobre uma possível candidatura dele a deputado federal pelo Rio de Janeiro ou sua indicação para o Tribunal de Contas daquele estado. Segundo o site Revista Realce, o distinto garantiu ser zero as duas suposições: “Qualquer que seja a candidatura que eu venha a disputar, será por Sergipe. Meu título de eleitor continua no estado”, afirmou. Em 2018, André disputou sem sucesso uma cadeira no Senado. Em 2022 foi impedido de concorrer por ter sido condenado criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, Moura deita e acorda sonhando em se eleger senador no pleito de 2026. Aff Maria!

Mutirão governista

O governo estadual foi transferido, hoje, para Neópolis. Batizado de “Sergipe é Aqui”, o mutirão governista oferece o que o Estado não garante no dia a dia dos sergipanos. Enquanto o governador Fábio Mitidieri (PSD) e lideranças políticas distribuem tapinhas nas costas do eleitorado, servidores realizam atividades simples, como medição da pressão arterial e testes de glicemia. Estes governos itinerantes nunca deram resultados duradouros. Esbanjam, porém, um forte cunho eleitoreiro, na medida em que oferecem serviços básicos às mesmas pessoas pobres que passam a vida inteirinha mendigando ao governo uma simples consulta ou um exame médico. Só Jesus na causa!

Nova desembargadora

A juíza Maria Angélica Garcia Moreno Franco é a nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe. Titular da 13ª Vara Cível de Aracaju, a magistrada foi escolhida pelo critério de merecimento para substituir o recém aposentado desembargador Ruy Pinheiro. Além da escolhida, a lista tríplice foi composta pelas juízas Elbe Maria Franco do Prado de Carvalho e Adelaide Maria Martins Moura. A posse da nova integrante do Pleno do TJ será no próximo dia 29, em solenidade agendada para o auditório do Palácio da Justiça, no centro de Aracaju. Boa sorte na nova empreitada!

Parceria renovada

Quem deu com os costados na sede do Sebrae de Sergipe foi o prefeito de São Cristóvão, Júlio de Marcos Santana (União). Ao lado do ex-gestor e atual secretário de governo e gestão, Marcos Santana (MDB), Júlio foi propor à superintendente Priscila Felizola a manutenção da parceria existente há oito anos entre o Sebrae e a Prefeitura da quarta cidade mais antiga do Brasil. Nem precisa dizer que Priscila se colocou à disposição não apenas para continuar, mas ampliar a atual parceria, visando gerar oportunidades para a população sancristovense. Então, tá!

Metro quadrado valorizado

Embora seja a 3ª capital do Nordeste quanto ao aumento de preços do setor imobiliário, Aracaju aparece como a que possui o metro quadrado mais barato entre as capitais da região: R$ 5.163. Em termos de valorização, Salvador lidera a lista com um crescimento anual de 16,38%, seguida por João Pessoa (15,54%), Aracaju (13,79%), Fortaleza (11,49%) e Maceió (10,5%). Este crescimento pode ser atribuído a um conjunto de elementos econômicos e sociais que têm impulsionado a demanda no Nordeste. Os movimentos de preço no mercado imobiliário das capitais nordestinas podem ser explicados por uma variedade de fatores, incluindo o desenvolvimento de infraestrutura e a atratividade turística. Ah, bom!

Abaixo a escravidão

Visando conscientizar o povo sobre o trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe vai promover, a partir do próximo dia 28, a campanha Trabalho sim, escravidão não! “Temos encontrado, em várias atividades econômicas, trabalhadores reduzidos à condição de escravo. Conscientizar a sociedade é o melhor caminho para que a gente consiga combater esse crime”, afirma o procurador do Trabalho Adroaldo Bispo. Uma novidade da campanha este ano é a participação do Teatro de Bonecos Mamulengo de Cheiroso, que apresentará a peça “Quem vê cara, não vê coração. Trabalho sim, escravidão não!”. Prestigie!

Figurinhas repetidas

Pelo andar da carruagem, o eleitor sergipano não terá muita opção para votar em 2026. Até agora, os pré-candidatos citados pelas esquinas de Sergipe são da velha guarda da política. Mesmo os mais jovens em idade foram forjados em legendas conservadoras. Portanto, pelo que se ouve por aí, todos vão ao próximo baile com as fantasias das festas anteriores. São figuras recauchutadas tentando emplacar um discurso de novo. Ao eleitor compete analisar cada proposta e rejeitar as falsas promessas feitas e refeitas ao longo do tempo. Home vôte!

Letalidade baixa

A cidade de Aracaju foi a 3ª capital do Nordeste com os menores índices de homicídios e crimes violentos em 2024. Segundo dados do Sistema Nacional de Indicadores da Segurança Pública, a capital sergipana apresenta uma taxa de 17,65 casos por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Natal (10,82) e São Luís (15,72). Em relação aos Crimes Violentos Letais Intencionais, Aracaju também tem a 3ª menor taxa da região (18,76%), ficando atras de Natal (12,86%) e São Luís (17,46%). Na outra ponta, Recife apresenta o maior índice, com 39,18%. Misericórdia!

Desemprego preocupa

A demissão em massa de garis e margaridas anunciada pela empresa Torre está preocupando a vereadora Sonia Meire e a deputada estadual Linda Brasil, ambas do Psol. As duas entendem que a empresa tem garantido a limpeza do lixo urbano de Aracaju às custas de muito suor e trabalho de seus colaboradores. As parlamentares garantem que vão acompanhar a luta dos garis e margaridas pela garantia dos direitos trabalhistas e pela manutenção dos empregos, “seja nessa ou na próxima empresa que venha a assumir contrato com o município”. O contrato da Torre com a Prefeitura de Aracaju se encerra no dia 19 de fevereiro próximo. Creindeuspai!

Lorota de pinguço

De um bebinho, numa bodega imunda da periferia de Aracaju: “Sergipe é um estado onde, em vez de cachorro e gato, o povo tem políticos de estimação, tais como os Mitidieri, Moura, Chagas, Franco e Rollemberg”. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 23 de fevereiro de 1908.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias