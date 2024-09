A oposição deseja encurralar os governistas na Grande Aracaju

Por Adiberto de Souza *

O resultado das eleições municipais na Grande Aracaju terá fundamental importância na disputa eleitoral de 2026. Com candidatos bem posicionados nas pesquisas, a oposição acredita que derrotará os governistas na capital e em São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Socorro. Envolvido até o pescoço com a campanha em Aracaju, o time da situação vem se descuidando dos outros três municípios. Com a cabeça voltada para sua reeleição, o governador Fábio Mitidieri (PSD) tem pedido a todos os santos que ajudem Airton Martins (PSD), Diego Prado (PSD) e Carminha Paiva (PP), respectivamente, candidatos na Barra, em São Cristóvão e Socorro. Ressalte-se que as rezas mais fortes do fidalgo pedessista são para Luiz Roberto (PDT), que concorre em Aracaju e patina atrás da oposicionista Emília Corrêa (PL). O diabo é que muitos governistas trabalham contra os quatro candidatos da situação, facilitando a vida dos adversários que, se eleitos, vão encurralar o governo na Grande Aracaju, complicando sobremodo os pouco mais de dois anos da atual gestão e podendo transformar o sonho de reeleição num grande pesadelo para Fábio Mitidieri. Creindeuspai!

Promessa recauchutada

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), desenterrou o projeto de Bus Rapid Transit (BRT), concebido pelo saudoso ex-prefeito João Alves Filho. A distinta promete que, se eleita, vai ampliar o transporte público com outros modais, a exemplo do BRT. Na campanha de 2016, quando tentou sem sucesso se reeleger, João Alves anunciou um projeto orçado em R$ 102 milhões para implantar o BRT, porém a proposta jamais saiu do papel. Aliada de primeira ordem do ex-prefeito já falecido, talvez Emília queira homenageá-lo, copiado a ideia dele. Ela só não disse ainda de onde virá o dinheiro para concretizar a promessa não cumprida pelo ex-prefeito. Arre égua!

Bloqueios proibidos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Justiça definiram as regras para operações de patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições municipais. Pelo que ficou decidido, a PRF não poderá dificultar a circulação dos eleitores nos dias 6 e 27 de outubro, datas do primeiro e segundo turnos. A abordagem dos motoristas infratores poderá ocorrer, mas só em situações de flagrante desrespeito às regras de trânsito. Nas eleições de 2022, a PRF realizou operações nas rodovias do Nordeste, barrando o trânsito de eleitores. Misericórdia!

Compra-se consciência

O comércio de votos em Sergipe se agita agora reta final da campanha. À boca miúda, vendedores e compradores de consciência ajustam valores, como se o cidadão fosse uma reles mercadoria. Pelo que se comenta, o preço do voto foi inflacionado por conta da forte atuação do Ministério Público Eleitoral, da Polícia Federal e do uso indiscriminado do celular, que a tudo filma para denunciar nas redes sociais. Espera-se que o Congresso torne a lei ainda mais rígida contra esse comércio criminoso, para que as eleições não continuem sofrendo a nefasta influência do dinheiro sujo. Aff Maria!

Quilombo titulado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, ontem, três decretos de interesse social visando a titulação do território quilombola Serra da Guia, localizado em Poço Redondo. Cerca de 200 famílias serão beneficiadas. A Serra da Guia, que dá nome à comunidade, faz parte do complexo da Serra Negra, cadeia de morros situada na divisa entre Sergipe e Bahia. Presente à solenidade, realizada em Brasília, a jovem quilombola Liliane Alves, neta da parteira Zefa da Guias, recebeu os decretos das mãos do presidente Lula e do ministro sergipano Márcio Macêdo (PT). Supimpa!

Fica como está

O juiz federal Edmilson da Silva Pimenta concedeu liminar à ação popular movida por professores visando impedir a alteração da Resolução que rege a eleição de reitor e vice da Universidade Federal de Sergipe. A Procuradoria Federal junto à UFS já havia se manifestado quanto à impossibilidade legal e técnica de mudança do procedimento eleitoral, mas o relator do CONSU, Roberto Rodrigues de Souza, insistia que as alterações fossem feitas. As eleições para reitor e vice devem ocorrer no próximo mês. Então, tá!

Repressão denunciada

A candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), acusou a Polícia Militar de tentar impedir uma panfletagem que estava ocorrendo, ontem, no semáforo da Avenida Hermes Fontes. Segundo a petista, os policiais tentaram interromper “um ato político pacífico e legítimo de campanha. Por que outros grupos políticos podem realizar seus atos sem intervenção, enquanto conosco há tentativa de opressão e silenciamento?”, questiona Candisse. Segundo a fidalga, a ação dos policiais significa “uma afronta à vontade do povo e à democracia em Aracaju”. Cruz, credo!

Justiça não é palanque

Até parece que alguns prefeituráveis por este Sergipe afora querem transformar os birôs dos magistrados em palanques eleitorais. Os danados vivem movendo processos contra os adversários que, em revide, fazem a mesma coisa. E a qualquer decisão liminar, correm para propagar a “vitória” na imprensa que, inadvertida, lhes abre generosos espaços. Pelo andar da carruagem, quando a campanha acabar, alguns candidatos estarão mais pobres, por conta das multas e indenizações que terão de pagar por suas estripulias verbais. Marminino!

A bolha de Emília

A prefeiturável Niully Campos (Psol) garante que a sua adversária Emília Corrêa (PL) quer mesmo é sair da “bolha do sistemão” onde sempre esteve ao lado das oligarquias de Sergipe, a exemplo dos irmãos Amorim. Entrevistada por uma emissora de rádio, a psolista lembrou que a candidata do PL fez opção pela política do ódio e do atraso quando se aliou ao ex-presidente Bolsonaro. Por fim, Niully lembrou que a vereadora Emília era aliada do ex-prefeito João Alves Filho e se calou quando ele atrasou os salários dos servidores municipais e deixou Aracaju afogada no lixo por semanas. Home vôte!

A prima vem aí!

E quem deverá chegar por aqui no próximo domingo é a esfuziante Primavera, estação do ano que se segue ao Inverno e precede o Verão. Em seu início, os dias terão aproximadamente o mesmo comprimento das noites. Os meteorologistas afirmam que o fenômeno climático La Niña já deve começar no Brasil agora em setembro. Como é sabido, essa estação é tipicamente associada ao reflorescimento da vegetação. Seja bem-vinda, Prima!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano O Rabudo, em 23 de maio de 1875.

