A oposição sergipana está no mato sem cachorro

Por Adiberto de Souza *

Ao contrário do bloco da situação, que já se definiu pela reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD), a oposição procura um pré-candidato para chamar de seu. Desarticulado desde a derrota de 2022, o grupo oposicionista caminha para perder novamente em 2026. Favorito no pleito estadual passado e retirado daquela disputa pela Justiça Eleitoral, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), segue inelegível e, portanto, calado sobre as eleições para o governo. Já o senador Rogério Carvalho (PT) deve tentar a reeleição em vez de se candidatar novamente a governador. Os partidos mais à esquerda também estão na moita. Portanto, diante da falta nomes consistentes para representá-la, a oposição sonha com um racha na base governista, de onde poderia espanar um candidato para ela apoiar na disputa majoritária. Pode-se dizer mesmo que os oposicionistas sergipanos estão no mato sem cachorro, ou seja, não sabem a quem recorrer para evitar uma nova derrota nas eleições que se avizinham. Só Jesus na causa!

Mesa feminina

A solenidade de posse da magistrada Brígida Declerck Fink como juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral terá uma mesa quase toda ocupada por mulheres. Agendado para a próxima sexta-feira, o evento deverá ser prestigiado pela governadora em exercício Iolanda Guimarães, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), a presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Susana Azevedo e a própria empossada. A mesa do TRE pode ficar ainda mais feminina se o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, Garibalde Mendonça (PDT), indicar uma deputada para representa-lo. Aff Maria!

Lei desrespeitada

Alguém já disse que lei é como vacina, umas pegam, outras não. Uma dessas leis desrespeitadas em Sergipe é a que obriga as casas comerciais especializadas em refeições rápidas a afixarem tabela em local visível informando os índices nutricionais e calóricos dos sanduíches. De autoria do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Estância Gilson Andrade (PSD), a Lei é letra morta em quase todos os restaurantes e lanchonetes de Sergipe. Misericórdia!

Relógio de mentirinha

Sabia que do tradicional relógio instalado no Mercado Antônio Franco, centro de Aracaju, só existe a fachada? Segundo uma bem informada fonte, o maquinário interno simplesmente sumiu. Pior é que até o fim da administração passada uma empresa privada recebia uma grana para a manutenção do “bobo”. Aquele equipamento foi restaurado em 2005, na gestão do saudoso ex-prefeito Marcelo Déda (PT). À época, foram feitos reparos na fachada e na parte interna, com a troca de peças da engrenagem e conserto dos ponteiros. Um dos mais expressivos cartões postais da cidade, o relógio do Mercado Antônio Franco virou um ninho de pombos. Home vôte!

Notícias d’além mar

A comitiva enviada por Sergipe aos Estados Unidos é só alegria. A agenda da animada caravana foi aberta com a participação na 7ª edição do Encontro dos Brasileiros da FGV Energia. Durante a estadia no Texas, a delegação também participará de uma feira do setor de óleo e gás. Além do governador Fábio Mitidieri (PSD), estão nos States o vice Zezinho Sobral (PSB), Luiz Hamilton Santana, presidente da Agrese; Cleon Nascimento, secretário de Comunicação; Valmor Barbosa, secretário de Desenvolvimento Econômico, e da Ciência e Tecnologia (Sedetec); Marcelo Menezes, secretário executivo da Sedetec; Ronaldo Guimarães, presidente da Codise; e Jeferson Andrade, presidente da Assembleia. Também integra o grupo, a primeira-dama Érica Mitidieri, que viajou por conta própria. Marminino!

Ruído de comunicação

A nomeação do jornalista Carlos Ferreira como porta-voz da Prefeitura de Aracaju ampliou o zunzunzum sobre possíveis desentendimentos entre a prefeita Emília Corrêa (PL) e o vice Ricardo Marques (Cidadania), que vem a ser o secretário municipal de Comunicação. As suspeitas sobre o desgaste da relação entre ambos aumentaram após o cidadanista não ter participado do anúncio sobre a contratação da Ferreira nem fazer qualquer comentário em torno da chegada do auxiliar. A questão é saber se o vice e titular da Comunicação municipal continuará se posicionando sobre a gestão ou se esta tarefa será exclusiva do porta-voz Carlos Ferreira. Creindeuspai!

Cadê o Memorial?

Pergunta que não quer calar: alguém sabe dizer quando o governo de Sergipe vai iniciar as obras do Memorial dos Náufragos. O governo passado deixou o projeto do prédio pronto, porém não se falou mais no assunto. Previsto para a Orla Sul de Aracaju, o Memorial visa relembrar os naufrágios de três navios torpedeados na costa sergipana e que culminaram com a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial. No dia 15 de agosto de 1942, um submarino alemão torpedeou os navios mercantes Baependi, Araraquara e Anibal Benévolo, matando 607 pessoas. Além do resgate deste importante acontecimento da história de Sergipe e do Brasil, o Memorial dos Náufragos visa fomentar o potencial turístico da região. Ah, bom!

Novo cidadão

O jornalista Pedro Carregosa é o mais novo cidadão sergipano. Concedido pela Assembleia, o Título de Cidadania será entregue, hoje, em sessão solene agendada para às 10 horas no plenário do Legislativo. Natural de Jequié (BA) e morador de Aracaju desde 1992, Pedro Carregosa traz no sangue uma forte ligação com Sergipe: sua avó materna nasceu em Itabaiana. “Meus ancestrais deixaram o estado para buscar melhores condições de vida e eu fiz o caminho de volta. Hoje, através de mim, Sergipe os devolve a honra e o reconhecimento que tanto sonharam. É uma emoção sem igual”, diz o novo sergipano. Supimpa!

Apoio mantido

Mesmo o PT tendo decidido, em fevereiro passado, que os dirigentes do partido podem se reeleger mais de uma vez, o deputado federal João Daniel não disputará a presidência estadual da legenda em julho próximo. O candidato da tendência “Resistência Socialista” será o senador Rogério Carvalho. Diante da decisão tomada pela direção nacional do PT em fevereiro, João Daniel poderia concorrer pela terceira vez à presidência estadual, porém preferiu apoiar o senador. Então, tá!

SAF a caminho

O Confiança deu um passo importante para ser transformado numa Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Reunidos em assembleia geral, os torcedores autorizaram a diretoria do clube a negociar esse modelo de gestão. Com o resultado favorável, o novo estatuto será registrado em cartório, enquanto os dirigentes do Confiança vão tentar encontrar empresários endinheirados e dispostos a participar da SAF. Segundo a diretoria, essa mudança será um passo que pode representar uma nova era para o Dragão do bairro Industrial. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 15 de janeiro de 1936.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias