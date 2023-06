A política não é ambiente para madre superiora

Por Adiberto de Souza *

Embora ainda falte mais de um ano para as eleições municipais, os pré-candidatos já começaram a botar defeito nos possíveis adversários. Preocupados unicamente em conquistar a simpatia do eleitorado, os políticos – claro que há exceções – vivem lançando todo tipo de ataques contra os opositores. O cidadão atento logo percebe que tudo não passa de escaramuças pelo domínio dos redutos eleitorais. Como nunca são fundamentadas, as denúncias só servem para desgastar politicamente o lado oposto. Tanto isso é verdade que a Justiça Eleitoral não valoriza muito as calúnias lançadas ao vento, pois aprendeu, ao longo do tempo, que no saco de gatos político ninguém é santo e não há espaço para a madre superiora. Muito pelo contrário, nesse jogo bruto para conquistar a simpatia dos eleitores o que existe mesmo é cobra engolindo cobra. Misericórdia!

Ameaça de morte

A deputada estadual Linda Brasil (Psol), primeira mulher trans a ser eleita para a Assembleia de Sergipe, foi ameaçada de morte através de um e-mail enviado à Escola do Legislativo. Imediatamente, a parlamentar prestou queixa na Polícia e pediu providências para identificar o covarde que a ameaçou, exigiu a sua renúncia e ainda fez ataques transfóbicos e discurso de ódio. Os policiais já descobriram que o endereço do e-mail é usado por uma quadrilha de ódio da internet, cujo modus operandi é o ataque contra mulheres parlamentares e defensoras de Direitos Humanos. Crendeuspai!

Mal na fita

Ao contrário do que alardeia a propaganda do governo estadual, Sergipe vai mal das pernas no quesito geração de empregos. Segundo o Ministério do Trabalho, em maio passado, o estado registrou um saldo negativo de 172 postos de trabalho, tendo sido o pior resultado do Nordeste. Quanto ao Brasil, este é o 5º mês consecutivo em que o país tem saldo positivo, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao todo, foram abertos 865,4 mil postos de trabalho de janeiro a maio. Ah, bom!

Lágrimas de crocodilo

Os bolsonaristas estão chorando pelos cantos diante da quase certa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso do poder político. O capitão de pijama está sendo julgado pelo Superior Tribunal Eleitoral por ter usado a estrutura do governo federal para propagar mentiras contra as urnas eletrônicas em pleno ano eleitoral. O deputado federal bolsonarista Rodrigo Valadares (União) jura que o acusado é “um líder direitista que não possui nenhuma condenação, enquanto os que já foram condenados ocupam o poder. Um grande absurdo”, protesta. É haja lágrimas de crocodilo. Aff!

Sob nova direção

O município sergipano de Siriri está sob nova direção. Para cuidar de sua saúde, o prefeito Zé Rosa (PSB) se licenciou, entregando a administração municipal à vice Dona Clara (PSB). O pessebista disse que se afasta da Prefeitura com muita tranquilidade, pois entregou a função “à minha querida vice-prefeita Dona Clara”. Zé Rosa jura ter certeza que a vice “conduzirá com muita maestria os destinos da nossa terrinha durante os próximos dias”. Por sua vez, Dona Clara revelou que “o desafio é grande, mas, com amor, união e perseverança vamos conseguir”. Então, tá.

Livro dos recordes

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que o governador Fábio Mitidieri (PSD) vai entrar para o Guinness Book, famoso livro dos recordes. Tudo porque o fidalgo aplicou o maior reajuste da história na contribuição mensal paga pelos servidores ao Ipesaúde, plano de assistência médico-odontológico do funcionalismo. Alegando que o instituto está à beira da falência, o governador convenceu os deputados a aprovarem o reajuste absurdo de 50% no valor da contribuição. Esse exagerado percentual é bem superior aos 9,63% concedidos aos planos de saúde privados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Misericórdia!

PF procura hacker

A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a invasão do Instagram da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. O bandido postou uma mensagem fornecendo o número do PIX e pedindo contribuição financeira para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Tão logo soube do crime, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a retirada da mensagem falsa da página da PRF e a abertura de inquérito para punir os culpados pelo delito. Santo Cristo!

Projeto arriscado

Aliados e amigos do ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) torcem para que ele dispute a Prefeitura de Aracaju no próximo ano. Político experiente, Chagas não tem dito sim, nem não aos apelos para concorrer ao pleito de 2024. E ele está certo, pois não existe eleição fácil, como imaginam seus amigos. Em 2000, o ex-governador Antônio Carlos Valadares (PSB) – um simãodiense tal qual Belivaldo – resolveu concorrer à Prefeitura de Aracaju. Teve apenas 22,08% dos votos, muito menos do que os 52,80% do prefeito eleito Marcelo Déda (PT). Portanto, como dizem os mais velhos, cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Marminino!

Bolsonaro no xilindró

A sindicalista Vera Lúcia (PSTU) acha que tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível é muito pouco: “Tem que prendê-lo! Muitos crimes ele cometeu contra os trabalhadores e contra as liberdades democráticas”, discursa a distinta, que foi candidata à Presidência da República em 2022 e teve minguados 25.625 votos, ficando à frente apenas do lanterninha José Maria Eymael (DC). Vera Lúcia aproveitou para fustigar o presidente Lula da Silva (PT) que, segundo ela, “vem governando para a burguesia e administrando a decadência capitalista, criando condições para surgirem novos Bolsonaros e ultradireita”. Só Jesus na causa!

Cadê o piso?

As enfermeiras e os enfermeiros seguem cobrando do governo de Sergipe que pague o prometido piso salarial da categoria. Ontem, esses profissionais da saúde promoveram mais uma manifestação em Aracaju. O ato aconteceu em frente da Assembleia Legislativa e foi prestigiado por alguns deputados e vereadores da capital sergipana. Em um dos cartazes, os manifestantes lembraram ao governador Fábio Mitidieri (PSD) que estão aguardando o cumprimento da promessa feita por ele de pagar o piso “independente de qualquer coisa”. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 7 de abril de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias