A pré-campanha de Aracaju começou pelas feiras

Por Adiberto de Souza *

Já perceberam como os pré-candidatos à Prefeitura e Câmara Municipal deram para frequentar as feiras livres de Aracaju? De uns tempos pra cá, estes caras pálidas resolveram se misturar ao povo, comer cuscuz com sarapatel de porco nas biroscas da periferia, fazer compras e beber caldo de cana com pastel nos mercados da cidade e jogar conversa fora nas bancas de carne fresca. A pré-campanha eleitoral é responsável por esse quase milagre de tirar os políticos dos restaurantes chiques e leva-los às feiras livres. Até as eleições de outubro, os pré-candidatos serão figurinhas fáceis entre o povo, todos eles ávidos por um aceno à distância, um aperto de mão e uma promessa de voto. Vão tentar esconder o nojo da comida servida nos frege-moscas e agradecer o abraço suado do apressado feirante. Em troca, o eleitor recebe uma cuia de promessas vazias daqueles e daquelas que só pisam onde o povo frequenta durante o período eleitoral. Alguns políticos e políticas que estão dando com os costados agora nas feiras livres e mercados de Aracaju só estiveram por lá nas eleições passadas, enquanto outros estão indo pela primeira vez, a ponto de precisarem de guias para não se perderem nos bairros da capital sergipana. Só Jesus na causa!

E tome forrobodó!

E o governador Fábio Mitidieri (PSD) suou a camisa, ontem à noite, de tanto dançar com a primeira-dama Érica ao som do cabaré romântico do afinado cearense Nattan. Entre uma música e outra, o pedessista aproveitou para elogiar o cantor nas redes sociais: “Esse Nattanzinho não é fraco não, viu?”. Aliás, o casal festeiro tem batido ponto na maioria dos eventos juninos da capital sergipana, devendo continuar nessa toada até o final de julho, quando Sergipe deve dar uma parada no forrobodó para se envolver com a campanha eleitoral. E haja sola de sapato. Misericórdia!

Mesário voluntário

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe está convidando todas as cidadãs e cidadãos a se tornarem mesários voluntários nas eleições deste ano. Ressalte-se que cada dia atuando nas eleições, incluindo os de treinamento, dá direito a dois dias de folga no trabalho. O serviço também pode ser utilizado pelo voluntário como crédito ou horas complementares em cursos universitários conveniados e é considerado critério de desempate em concursos da Justiça Eleitoral e de outros órgãos. Não podem ser mesários candidatos e seus parentes até o segundo grau, inclusive cônjuges ou companheiros. Home vôte!

Cadê a fábrica?

Alguém sabe quando uma empresa da distante Bielorússia vai começar a instalar em Sergipe uma fábrica de mini tratores? Este empreendimento, avaliado em R$ 116 milhões e com potencial para gerar 300 empregos diretos, foi anunciado pelo governo Mitidieri no distante fevereiro de 2023. De lá pra cá, não se falou mais no assunto. Teria a propalada indústria atolado pelo caminho? Pelo sim e pelo não, é bom o homem do campo continuar usando a tradicional enxada ou alugar um trator para revolver o solo da propriedade. Arre égua!

Arma contra Candisse

A banda do PT que não vota na pré-candidata Candisse Carvalho já colocou nas ruas de Aracaju sua arma contra a petista. Desde o último final de semana, o ex-deputado federal Valadares Filho (SD) anuncia o desejo de disputar a Prefeitura. Orientado pelo chefe e ministro Márcio Macêdo (PT), Vavazinho tem se reunido com lideranças partidárias e batido pernas pela cidade. Embora ainda não tenha anunciado a provável candidatura, o distinto já está convidando o eleitor pelas redes sociais para conversar “sobre um novo olhar para a capital dos sergipanos”. Aqui pra nós, essa alma quer votos. Marminino!

Água controlada

A Eletrobras Chesf divulgou a programação da vazão de saída (defluência) na usina hidrelétrica de Xingó, no município sergipano de Canindé do São Francisco. Neste mês a defluência média mensal será de 1.100 m³/s. A empresa informou que a situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada, podendo haver alterações nas vazões da Bacia do São Francisco, de acordo com a necessidade de atendimento ao Sistema Interligado Nacional. Eventuais alterações na defluência serão comunicadas através de mensagem SMS. Então, tá!

Troca de postos

O presidente da Assembleia, deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), deve anunciar esta semana o novo diretor de Comunicação do Legislativo sergipano. O indicado vai substituir o competente jornalista Theotônio Neto, que deixou o cargo visando participar das eleições em Carmópolis, provavelmente como candidato a vice na chapa da prefeita Esmeralda Cruz (PSD). Naquele município, o comunicador integra o grupo político do deputado Jeferson Andrade, do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do Ex-deputado federal André Moura (União). Theotônio comandava a Comunicação da Assembleia desde março do ano passado. Ah, bom!

Sem querer querendo

Desde que passou o comando do PSD para Fábio Mitidieri, o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) tem feito uma crítica sutil à gestão do pedessista. Pré-candidato a vice-prefeito de Aracaju, o “Galeguinho” tem repetindo que deixou praticamente prontas 90% das obras inauguradas nesses quase 18 meses do governo Mitidieri. Sem querer querendo, Chagas também fustiga a administração do aliado ao lembrar que passou o governo para o sucessor com R$ 360 milhões em caixa. A questão é saber em que pé estão as obras iniciadas pela atual gestão, para que sejam inauguradas quando não houver mais nenhuma das deixadas quase prontas por Belivaldo. Crendeuspai!

Novo vereador

A Câmara Municipal de Itabaiana ganha, hoje, um novo vereador. O suplente Claudenilson Souza (PP) será empossado na cadeira antes ocupada por Alex Henrique (PP), que foi cassado após ter sido condenado por calunia a difamação contra o ex-prefeito itabaianense Valmir de Francisquinho (PL). Aliado político do ex-gestor, Claudenilson teve 791 votos nas eleições de 2020, bem menos do que os 2.048 obtidos pelo agora ex-vereador Alex Henrique. A posse do novo parlamentar acontecerá durante sessão extraodinária do Legislativo. Aff Maria!

Barco de Fogo

Uma alegoria que ilumina as noites no período junino, fortalece a cultura e atrai os olhares curiosos e atentos de sergipanos e turistas. Este são aspectos do Barco de Fogo, que desde o ano de 2011 tem um dia todo dedicada a ele: o 11 de junho. Muitos fogueteiros – artesãos responsáveis pela elaboração do Barco de Fogo – iniciam as produções durante os meses de abril e maio para exibi-los no mês de junho. Esta alegoria junina também é reconhecida como patrimônio de Estado. Já a Lei estadual nº. 8.650/2020 confere ao município de Estância, o título de “Capital Sergipana do Barco de Fogo”. Supimpa!

Lorota de boteco

De um bebinho, sobre a recente viagem de uma comitiva de Sergipe à Irlanda para propagar o nosso artesanato: “Sem interessar à burguesia estrangeira, a Renda Irlandesa, quem diria, acabou no Arraiá do Povo”. Cala-te boca!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta Socialista, em 1 de maio de 1958.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias