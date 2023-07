A pré-campanha eleitoral na mídia sergipana

Por Adiberto de Souza *

Faltando ainda mais de um ano para as eleições de 2024, a classe política tem feito das tripas coração para manter a disputa eleitoral na ordem do dia da imprensa sergipana. A agonia maior é dos pré-candidatos a prefeito. Inicialmente, os assessores destes fidalgos “plantam” informações nas redes sociais. Em seguida, as enviam para os jornalistas e radialistas, que terminam destacando a “notícia” nos veículos de comunicação. Além de propagar o que chamam de ações positivas dos pré-candidatos majoritários, as assessorias também distribuem notinhas desgastando os adversários dos “chefes”. Claro que boa parte das “notícias” chegados às redações termina na lata do lixo, porém o pouco que é publicado já é muito para quem precisa se manter na mídia até que os partidos definam os candidatos às prefeituras da capital e do interior de Sergipe. Crendeuspai!

Municípios excluídos

Pelo andar da carruagem, até o final do governo Mitidieri (PSD) apenas 48 dos 75 municípios serão contemplados pelo mutirão “Sergipe é Aqui”, realizado mensalmente. Como sete cidades interioranas já receberam esse Programa, seria interessante que o Executivo divulgasse logo quais serão as outras 41 a serem beneficiadas até 2026. Desta forma, a população ficava sabendo quais os 27 municípios excluídos do “Sergipe é Aqui”. O repaginado mutirão oferece à população carente medição da pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. Ah, bom!

Fogão a lenha

Com o preço do botijão de gás passando dos R$ 100, e cada vez maior o número de famílias usando lenha para cozinhar a comida. Essa perigosa mudança de comportamento é mais comum entre quem vive de biscates. Sem dinheiro para comprar o caro gás de cozinha, o desempregado constrói um fogão a lenha para cozinhar o pouco de alimento que consegue levar pra casa. Ao usar a lenha para fazer fogo dentro do barraco a pessoa coloca ela e os familiares em perigo, pois qualquer descuido pode provocar um incêndio fatal. Desconjuro!

Câmaras maiores

Aracaju está entre as 198 cidades brasileiras que ganharam o direito de ampliar o número de vereadores por conta do crescimento da população. É o que revela reportagem do jornal Folha de S. Paulo, com base no censo demográfico do IBGE. A capital sergipana passou de 571.149 para 602.757 moradores, fato que permite à Câmara Municipal ampliar dos atuais 24 para 27 vereadores. Itabaiana e Poço Redondo também podem ampliar suas Câmaras, respectivamente, em três e duas cadeiras. Em contrapartida, Carmópolis teve a população reduzida, devendo a sua bancada parlamentar ficar com dois vereadores a menos. Aff Maria!

Tiro ao alvo

O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) tirou um tempinho para praticar tiro ao alvo num parque de diversão instalado em Simão Dias: “Fui testar as minhas habilidades e relembrar dos tempos de infância”, explicou o pessedista. Aliás, começa hoje o novenário de Senhora Sant’Ana, padroeira de Simão Dias, município que já deu a Sergipe quatro governadores: Sebastião Celso de Carvalho (PDS), Antônio Carlos Valadares (PSB), Marcelo Déda (PT) e o próprio Belivaldo. Marminino!

Mãos erradas

O senador Rogério Carvalho (PT) fez questão de entregar ao prefeito licenciado de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano (PT), as chaves de uma moto niveladora e uma patrulha mecanizada. Para muitos canindeenses, os equipamentos deveriam ter sido entregues ao atual prefeito Pank Pankadão (PV). O ilustre está no cargo desde o último dia 28, quando Weldo Mariano se licenciou por 180 dias para fugir de um provável impeachment. Adquiridos pela Codevasf graças a uma emenda de Rogério, os veículos estão avaliados em cerca de R$ 2 milhões. Então, tá!

Mal cuidadas

Já notaram como muitas calçadas de Aracaju são mal cuidadas, cheias de buracos? É quase impossível andar por elas, principalmente se você é idoso, está levando carrinho de bebê, tem mobilidade reduzida ou possui alguma deficiência. Por causa da falta de manutenção das nossas calçadas, as pessoas andam na rua, correndo o risco de serem atropeladas. Isso é grave e precisa mudar. Pior é que é muito grande o número de pedestres que se arriscam nas mal cuidadas calçadas da capital: eles representam cerca de 70% da população de Aracaju, que andam a pé ou utilizam transporte público. Só Jesus na causa!

Quem te viu…

Quem ver hoje o senador Alessandro Vieira (MDB) fazer rasgados elogios ao governo Fábio Mitidieri (PSDB) estranha essa repentina mudança de comportamento do distinto. Até um dia desses, o emedebista vivia criticando o grupo governista do qual ele hoje é um alegre integrante. No ano passado, quando disputou o governo estadual, Alessandro não se cansava de sugerir aos eleitores que mandassem pra casa as figurinhas carimbadas, acusando-os de terem levado Sergipe ao caos político e administrativo. Vieira dizia, com todas as letras, que os grupos políticos tradicionais estavam aquém do desafio que o estado precisa para entrar nos trilhos. Misericórdia!

Tapa na macaca

Cerca de 7% dos brasileiros adultos já usaram maconha pelo menos uma vez na vida. Além disso, mais da metade dos usuários “faz a cabeça” todos os dias. É o que mostra o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, divulgado pela Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa indica ainda que a experimentação da maconha ocorre antes dos 18 anos para 62% da população que já consumiu – ou ainda consome – a droga. Cerca de 37% dos usuários são considerados dependentes da substância. Assim também já é demais também!

Mal na fita

Já tem gente sugerindo ao vereador itabaianense Alex Henrique (PP) que tome uns banhos de descarrego para afastar as energias ruins. Tudo porque o distinto vem colecionando notícias ruins nos últimos meses. Primeiro, a Polícia Federal concluiu um inquérito confirmando que Alex teria falsificado o certificado de conclusão do 2º grau para conseguir o registro de radialista junto ao Ministério do Trabalho. Agora, a Justiça determinou que Alex pagasse R$ 4 mil ao ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), por tê-lo acusado de “chefe de quadrilha”. Pé de pato mangalô três vezes!

Amnésia política

Responda rápido: nas eleições de 2020, quais foram seus candidatos a prefeito e a vereador? Não lembra? Avexe-se não, pois você não é o único esquecido. Boa parte do eleitorado também não sabe mais em quem votou nas eleições municipais daquele ano. Aqui pra nós: tem gente por aí que já não lembra em quais candidatos votou para deputados federal e estadual no pleito do ano passado. Muito por conta dessa amnésia política, o Brasil está nesta maré de sapos dos diabos. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 24 de junho de 1967.

