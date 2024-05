A pré-candidatura do PT em Aracaju está na corda bamba

Por Adiberto de Souza *

A pré-candidatura do PT à Prefeitura de Aracaju está mais para ser abortada do que ser efetivada na convenção da legenda. Não bastasse a rejeição dos aliados PV e PCdoB à postulante Candisse Carvalho, corre à boca miúda que a fidalga poderá ser substituída a qualquer momento. Ontem, se divulgou que a petista poderia ser trocada pela ex-vice-governadora Eliane Aquino, que mora em Brasília e trabalha no governo federal. Para alívio da corrente petista liderada pelo senador Rogério Carvalho, horas depois dessa divulgação, a própria Eliane negou o desejo de disputar as eleições este ano. Independente disso, a posição contrária do PV e do PcdoB ao projeto do PT abalou a pré-candidatura de Candisse, pois ficou claro que ela não consegue a simpatia nem mesmo dos aliados. Aliás, a tendência liderada pelo ministro Márcio Macedo (PT) já sinalizou que não mexerá uma palha em favor da esposa de Rogério Carvalho. Portanto, se continuar nessa corda banda, não há como impedir a queda da pré-candidatura petista. Só Jesus na causa!

Mitidieri na rabeira

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), aparece na rabeira da pesquisa Índice de Popularidade Digital, elaborada pela consultoria Quest. Mais impopulares do que o fidalgo nas redes sociais só os governadores do Amazonas, Wilson Lima (União) e de Rondônia, Marcos Rocha (União). O topo do ranking é ocupado pelo gestor de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O levantamento considera 175 variáveis diferentes nas plataformas digitais mais relevantes, como X (antigo Twitter), Google, Instagram, TikTok e Facebook. Pelo visto, o marketing palaciano terá que se virar nos trinta para melhorar a performance de Mitidieri nas redes sociais. Home vôte!

Greve proibida

A Justiça proibiu a greve dos professores da rede estadual, agendada para hoje, amanhã e sexta-feira. A categoria decidiu cruzar os braços visando pressionar o governo Mitidieri a atender suas reivindicações. Os educadores reclamam da perda de direitos, da falta de condições de trabalho, das precárias condições das escolas, entre outras. A liminar suspendendo a paralisação estipula uma multa diária de R$ 50 mil se os professores cruzarem os braços. Pelas redes sociais, o sindicato da categoria informou que a greve vai acontecer. Crendeuspai!

Palco milionário

Veja o que publica no site ROacontece, a bem informada jornalista Rita Oliveira: “Está dando o que falar em Lagarto o edital de licitação na modalidade pregão eletrônico 08/2024 da Prefeitura Municipal para contratação de empresa para serviço de montagem e desmontagem de estruturas e demais itens necessários a realização do 11º Festival da Mandioca de Lagarto, no valor de R$ 4.392.766,00. Para o ex-prefeito Jerônimo Reis, esse valor é uma imoralidade, já que o palco do show recente da cantora Madona, no Rio de Janeiro, custou R$ 3.300.000,00. A abertura do edital será na sexta-feira, 24, às 9h. Com a palavra o Ministério Público”. Misericórdia!

Grito da Terra

Os ministros Márcio Macêdo e Paulo Teixeira prestigiaram, ontem, o 1º dia do 24º Grito da Terra Brasil que se encerra hoje em Brasília. Os dois reafirmaram o compromisso do governo Lula com os agricultores e agricultoras familiares. Promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), o Grito da Terra ficou 10 anos sem se mobilizar. Nesta edição, estima-se que cerca de 10 mil pessoas participam do evento, pleiteando melhorias em diversas áreas. Ah, bom!

Cabide de empregos

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou o governo de Sergipe pela “alarmante desproporcionalidade entre os cargos em comissão e os servidores efetivos”. Segundo a parlamentar, essa anomalia compromete a transparência, a eficiência e a equidade no serviço público. Algumas pastas estaduais são ocupadas quase que exclusivamente por comissionados. É o caso das Secretarias de Esporte e Lazer (91%), do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (90%), de Políticas para Mulheres (89%), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (89%), do Turismo (88%), do Emprego e Empreendedorismo (83%), e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (81%). Assim também já é demais também!

Igreja em festa

A Arquidiocese de Aracaju está ultimando os preparativos para a posse canônica do seu 5º arcebispo metropolitano, dom Josafá Menezes da Silva. O evento religioso está agendado para o próximo sábado, na Catedral Metropolitana. Minutos antes da cerimônia de posse, dom Josafá vai até a Catedral, acompanhado do cardeal dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil e de outros religiosos. De joelhos, todos farão uma breve oração diante do Sacrário, dirigindo-se em seguida à Cúria Metropolitana visando se paramentarem para a missa de posse. Então, tá!

E tome mutirão!

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão, desta feita na cidade de Itabi. Repaginado com o nome de “Sergipe é Aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. O mutirão também permite que os políticos governistas visitem os donos dos currais eleitorais, enquanto assistem, à sombra, os miseráveis disputando serviços que deveriam ser oferecidos pelo estado sem estardalhaço e de forma rotineira. Danôsse!

Joia da coroa

Ao contrário do que pensam os mais avexado, a disputa pelo comando político de Aracaju será acirradíssima. Com a contabilidade em dia, pagando a folha salarial dentro do mês e com o cofre abarrotado de dinheiro para execução de obras, a Prefeitura tem despertado o interesse de muitos políticos e políticas. Até o pleito, muita água passará por debaixo das várias pontes de Aracaju, cidade que costuma votar majoritariamente na oposição. Portanto, dizer agora quem vai ganhar a joia da coroa no ainda distante outubro é tão incerto quanto atirar no escuro. Aff Maria

Deixando o governo

A secretaria estadual de Políticas para Mulheres, delegada Danielle Garcia (MDB), está arrumando as gavetas para deixar o governo. Pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, a distinta quer mais tempo para cuidar de seu projeto político. Ela representa uma das cinco pré-candidaturas no bloco governista e tem o apoio do mandachuva emedebista no estado, senador Alessandro Vieira. À boca miúda, comenta-se que Danielle e Vieira – ambos delegados de polícia – pretendem mesmo é detonar a pré-candidatura a prefeita da deputada federal Yandra de André (União), não por ela, mas pelo ex-deputado André Moura (União). Para quem não lembra, o pai da parlamentar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes contra a administração pública. Cruz, credo!

Recorte de jornal

