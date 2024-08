A saúde é uma pedra no sapato do governador Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

A exoneração do secretário estadual da Saúde, Walter Pinheiro, foi mais um capítulo de uma triste novela que exibe o povo pobre como meros figurantes largados à própria sorte. Não é de hoje que a saúde pública em Sergipe vive aos trancos e barrancos, forçando o governador Fábio Mitidieri (PSD) a colocar em prática planos de contingência na tentativa para conter as seguidas crises do setor. Ressalte-se que esses “tapa buracos” só ocorrem após o caos ser denunciado por parlamentares da oposição ou pelas próprias vítimas do descaso oficial. Ora é a falta de leitos nos hospitais públicos, ora é o assustador crescimento da mortalidade infantil ou a ausência de médicos em várias especialidades. Portanto, a exoneração de Walter Pinheiro não foi novidade, pois a saúde em Sergipe vive aos trancos e barrancos há mais de um ano e meio. O fato novo foi a forma que o governo encontrou para disfarçar mais essa crise. Em vez de usar a palavra exoneração, o texto oficial sobre o bota fora do secretário afirma ter havido apenas um “reposicionamento de equipe”. Aliás, como dizem lá em Carira, me engane que eu gosto. Home vôte!

Braços cruzados

A paralisação dos professores da rede estadual, iniciada ontem, recebeu o apoio da deputada Linda Brasil (Psol). A parlamentar cobrou do governador Fábio Mitidieri (PSD) a reabertura do diálogo com a categoria, fechado desde o primeiro semestre. Antes do início do movimento paredista, o governo obteve na Justiça a proibição da paralisação, porém os educadores cruzaram os braços mesmo assim. Eles cobram a adequação da tabela de vencimento do magistério, prevendo o escalonamento de 1% entre as diversas classes de cada um dos níveis da carreira; além do descongelamento da gratificação por atividade de tempo integral. Aff Maria!

Lei dos vigilantes

O projeto de Lei do Estatuto da Segurança Privada deverá ser votado na próxima terça-feira. A garantia foi dada ao senador Laércio Oliveira (PP) pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), durante reunião com representantes dos sindicatos dos vigilantes de todo o Brasil. Pelo texto, vigilante será o profissional que concluiu o curso de formação em escola de segurança privada e obteve registro na Polícia Federal. Relator da matéria, Laércio comemorou que depois de quase 20 anos de tramitação o Projeto vai virar lei, garantindo mais direito aos profissionais da área e mais segurança à população. Legal!

De papel passado

As candidatas a prefeita de Aracaju de Danielle Garcia (MDB), Emília Corrêa (PL) e Yandra de André (União) já estão devidamente registradas no Tribunal Regional Eleitoral. As outras quatro candidaturas homologadas nas convenções partidárias têm até o próximo dia 15 para efetuarem o registro no TRE. Até o momento, 185 candidatos as 26 cadeiras da Câmara Municipal de Aracaju também já estão registrados na Justiça Eleitoral. Em todos os 75 municípios sergipanos o sistema do TRE aponta que já foram protocoladas candidaturas proporcionais e majoritárias. Arre égua!

De senador para senador

O senador Rogério Carvalho (PT) conversou demoradamente com o jovem senador Andrew Sander (sem partido). O garoto foi selecionado entre estudantes sergipanos para representar o estado no Programa Vivência e Prática Parlamentar promovido pelo Senado. Na conversa com o colega de parlamento, Rogério afirmou que “essa iniciativa é de extrema importância, pois fomenta o envolvimento dos jovens na política”. A diferença entre Andrew Sander e Rogério é que o mandato do primeiro acaba amanhã, enquanto o petista segue no Senado até 2026. Marminino!

Dinheiro no carro

O presidente do Republicanos de Aracaju, advogado Fausto Leite, foi detido, ontem, pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, trecho de Feira de Santana, com R$ 500 mil em espécie no carro em que viajava. Após a liberação do dirigente do Republicanos, o advogado dele explicou que a quantia apreendida é fruto de honorários pelos serviços advocatícios prestados por Fausto Leite.

Dia de posse

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), empossa hoje Valadares Filho (SD) como o novo secretário municipal de Governo. O fidalgo vai substituir Hallison de Sousa, transferido para a Secretaria de Articulação Política. Nogueira indicou Vavazinho para o cargo após este ter declaro apoio ao candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). Até um dia desses, o presidente do Solidariedade ocupava uma assessoria do ministro Márcio Macêdo (PT), tendo deixado o cargo para se desincompatibilizar, porém o projeto de uma candidatura a vice-prefeito na chapa de Luiz Roberto foi pras cucuias. Creindeuspai!

Fábrica de deputados

O novo secretário estadual da Saúde, médico Cláudio Mitidieri (PSB), sonha em se eleger deputado federal. Sendo assim, o distinto foi colocado no lugar certo pelo primo e governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). A Saúde é considerada uma excelente fábrica de deputados. O saudoso médico Ivan Paixão obteve dois mandatos na Câmara Federal (1999-2007) após ter administrado a Saúde. O também ex-secretário da Saúde, Eduardo Amorim (PSDB), foi deputado federal (2007-2011) e senador (2011-2019), ocorrendo o mesmo com o senador Rogério Carvalho (PT), eleito deputado federal (2011-2015) e depois senador, nas eleições de 2018. Misericórdia!

Cidadania no varejo

A Assembleia homenageou de uma só vez quatro pessoas com a cidadania sergipana. Na sessão especial de ontem, o Legislativo entregou títulos de cidadão ao médico Raulino Galrão Lima, à juíza de Direito Karyna Torres Gouveia Marroquim Abdala, ao juiz de Direito Otávio Augusto Bastos Abdala e ao servidor público Rodrigo de Oliveira da Silva. Autor dos projetos de lei homenageando os novos sergipanos, o deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) disse que uma coisa em comum entre os quatro homenageados é o amor por Sergipe. Então, tá!

Farinha pouca…

O vice-governador Zezinho Guimarães (PSB) representou Sergipe na reunião dos governadores do Nordeste com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que tratou sobre a negociação das dívidas estaduais. Os ilustres defenderam que os estados menos endividados sejam contemplados nesse processo de renegociação. Os governadores querem que a criação o Fundo de Equalização Federativa – ainda a ser criado – repasse cerca de 1% de recursos para os estados pouco endividados, como é o caso de Sergipe. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 17 de janeiro de 1909.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias