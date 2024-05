A saúde pública de Sergipe funciona aos trancos e barrancos

Por Adiberto de Souza *

Os planos de contingência para conter as seguidas crises na saúde pública de Sergipe estão virando uma perigosa rotina. Ontem mesmo, o governador Fábio Mitidieri (PSD) anunciou mais um desses “tapa buracos” para reduzir a falta de leitos no Hospital da Criança. No mês passado, o governo recorreu a um mutirão idêntico para estancar a crise da ortopedia. Ressalte-se que esses tais planos só ocorrem após o caos ser denunciado pela oposição e pelas vítimas da falta de atendimento hospitalar. Em outubro do ano passado, a Sociedade Sergipana de Pediatria e o Sindicato dos Médicos denunciaram que Sergipe corria o risco de figurar como o primeiro do país em mortalidade infantil. Sem exageros, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) comparou o elevado número de óbitos infantis no estado à quantidade de crianças mortas na guerra entre Israel e a Palestina. Na época, o presidente do Sindimed, Helton Monteiro, alertou “os gestores que, ao invés de estarem preocupados com festas, façam com que o SUS chegue às populações mais miseráveis”. E o médico ainda mandou um recado ao governo: “Saúde pública não se faz com oba-oba de um dia”. Seguramente, os constantes planos de contingência não evitarão que a Secretaria da Saúde continue funcionando aos trancos e barrancos. Misericórdia!

Pesquisa suspeita

O juiz eleitoral Sérgio Lucas suspendeu a pesquisa de intenção de votos nas eleições para a Prefeitura de Aracaju. Motivo: falta de confiabilidade da Impressos Designer Pesquisas & Serviços (IDPS). Além de a empresa contratada pelo PL por R$ 20 mil não ser registrada no Conselho Regional de Estatística – uma exigência legal – a representação movida pelo PDT apontou inconsistências no plano amostral e ponderação da pesquisa, resultando na impossibilidade de verificar a representatividade dos dados. O magistrado estabeleceu multa de R$ 53,2 mil para o caso de divulgação da consulta. Home vôte!

Sobrou para a imprensa

O PT de Sergipe enxerga a imprensa da terrinha como adversária por ter “sido alvo recorrente de manchetes de fofoca na mídia sergipana que, aparentemente, tem um apreço especial em expor a sigla”. Por conta desse entendimento, o partido diz ter “mantido o respeito às instâncias partidárias e a todos os seus militantes ao não usar os meios de comunicação como palanque”. Por fim, a legenda da estrelinha afirma repudiar com veemência “o uso do oportunismo midiático para manchar a imagem do PT com inverdades”. Danôsse!

Fiquem atentos

É bom a classe política sergipana ficar atenta para que a mudança no comando da Petrobras não afete o Projeto Sergipe Águas Profundas. Sempre é bom lembrar que a estatal já adiou mais de uma vez a data para receber propostas das licitações visando a contratação das plataformas que atuarão na costa sergipana. Aliás, no último adiamento, ocorrido em fevereiro deste ano, o senador Laércio Oliveira (PP) disse que “o que se percebe desses movimentos é o interesse da Petrobras em limitar a oferta de gás nacional, buscando manter a necessidade de volumes de GNL importado para usá-lo como referência do preço praticado no Brasil”. Crendeuspai!

Me dá um dinheiro aí!

Diferente dos servidores estaduais da administração direta e das fundações de saúde, que recebem este mês um reajuste salarial de, respectivamente, 10% e 7,5%, quem trabalha nas estatais não sabe quando terá aumento dos caraminguás. E pelo visto os empregados das Emgetis, Coderse, Emdagro, Codise, etcétera e tal ainda terão que aguardar mais um pouquinho pelo benefício. Questionada sobre quando será concedido o reajuste salarial ao pessoal das empresas públicas, uma fonte do governo foi curta e grossa: “Está na fila de análise do governador” Fábio Mitidieri (PSD). Aff Maria!

Sergipana ilustre

A vitoriosa empresária do ramo varejista Luiza Helena Trajano é a mais nova cidadã sergipana. A ilustre recebeu a homenagem, ontem, na Assembleia Legislativa. Autor do projeto, o deputado Adailton Martins (PSD) disse que a nova filha de Sergipe “é uma figura única e fora da curva no meio empresarial”. Por sua vez, Trajano afirmou que se sente muito contente por poder trabalhar para gerar emprego e renda. “Ser cidadã sergipana aumenta e muito a responsabilidade”, discursou. Líder do Grupo Mulheres do Brasil, composto por empresárias, esta paulista nascida em Franca, preside o Conselho de Administração do grupo Magazine Luiza. Supimpa!

Sob nova direção

O jornalista Elton Coelho é o novo secretário de Comunicação da Prefeitura de Aracaju. O distinto substituiu o também jornalista e publicitário Carlos Cauê, que deixou o cargo para assumir o marketing da campanha do pré-candidato a prefeito Luiz Roberto. Elton, que respondia pela direção de comunicação da Secom, anunciou que seguirá com o objetivo de sempre: ampliar a relação com o povo de Aracaju, “esperando continuar sendo um elo entre a comunidade e os nossos valiosos órgãos de comunicação”. Ah, bom!

Xô, censura!

O Supremo Tribunal Federal reconheceu, ontem, o chamado “assédio judicial” contra jornalistas e veículos de imprensa. A Corte confirmou ser ilegal ajuizar inúmeras ações para constranger ou dificultar o exercício da profissão. Pelo entendimento, as ações nas quais pessoas citadas em reportagens buscam indenizações devem ser julgadas na cidade onde o acusado mora. Os ministros também aprovaram que a responsabilização de jornalistas e veículos só deve ocorrer em caso de dolo ou culpa grave, quando se verifica a intenção de prejudicar a pessoa citada. E viva a liberdade de imprensa. Amém!

Xingó na berlinda

O Ministério Público Federal acompanhará, hoje, a reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, no Recife. Os técnicos vão analisar a admissibilidade do Procedimento de Resolução de Conflito de Uso dos Recursos Hídricos, em razão das intensas variações na vazão do rio causadas pela Hidrelétrica de Xingó. O Ministério Público alega que a gestão do uso das águas através do controle das comportas está prejudicando o rio e, muito fortemente, a comunidade ribeirinha, que perde seu sustento e vê a qualidade da água se deteriorar. Cruz, credo!

PT em pé de guerra

O PT está lavando a roupa suja em público. Ontem, o partido divulgou nota de repúdio após a petista Eliane Aquino ter revelado numa emissora de rádio que, há muito tempo, não fala com o senador Rogério Carvalho, o deputado federal João Daniel e o vereador aracajuano Camilo Daniel. Eliane disse não considerar companheiro quem mente e quer destrui-la politicamente. A nota, assinada por João Daniel e Jeferson Lima, respectivamente, presidentes estadual e municipal do PT, considera as “acusações graves e enfatizamos que é absolutamente inconveniente ofender as pessoas e a honra de correligionários por desavenças políticas”. Santo Cristo!

Sessão de autógrafos

A professora doutora Yolanda Dantas de Oliveira lança, nesta quinta-feira, o livro Velas do Velho Chico. De forma leve, poética e com imagens lúdicas, a escritora resgata lembranças de quando velas coloridas, com movimentos guiados pela força do vento, para além do transporte de pessoas e mercadorias, ofereciam aos ribeirinhos um espetáculo de alegria e beleza, pelas águas do Rio São Francisco. A sessão de autógrafos está agendada para começar às 17h30, na Biblioteca Pública Epifânio Dória, no bairro Treze de Julho, em Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 1º de setembro de 1933.

* É editor do Portal Destaquenotícias